Єдиний американський законодавець, народжений в Україні, тепер скептично ставиться до збільшення допомоги – WSJ

За словами політикині, вона розуміє важливість битви з рф, але вона хоче чіткішої позиції і стратегії від адміністрації Джо Байдена.

Конгресвумен Вікторія Спартц, яка представляє Палату представників зі штату Індіана, не підтримає пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Вікторія Спартц родом з України. Її 95-річна бабуся загинула через кілька місяців після того, як у її квартиру прилетіла ракета. Як зізналася сама конгресвумен, це був великий стрес для неї. Проте коли справа доходить до підтримки пакета допомоги Україні на 60 млрд, вона його не підтримує.

Опозиція Спартца до двопартійного законопроєкту є яскравим прикладом розбіжностей серед республіканців у Конгресі щодо подальшої допомоги Україні. Вона пояснює свою позицію тим, що хоче почути від Джо Байдена чіткішої стратегії щодо ролі США у війні, а також пильніше стежити за витратою коштів. Окрім цього вона виступає за допомогу Україні у вигляді позики, а також зосереджені на внутрішніх проблемах Штатів.

"Я розумію важливість цієї битви та наслідки, якщо росія переможе, але я також не дуже наївна. Якщо у нас немає належного нагляду, ми не досягнемо своїх цілей. Ми не можемо мати ці нескінченні війни", — заявила Спартц.

Вона додала, що у приміському районі Індіанаполісу виступають проти допомоги Україні з тих самих причин, які наведені вище.

З початку повномасштабної війни Спартц була одним з потужних голосів на підтримку України. Лідери республіканців давали їй голос, щоб вона критикувала адміністрацію Байдена за недостатні зусилля для стримування рф. Конгресвумен виступала за заборону імпорту нафти та газу з рф та підтримала виділення допомоги Україні на 40 млрд у 2023 році. Проте також вона критикувала і українського президента Володимира Зеленського.

Зараз Вікторія Спартц каже, що вона значною мірою перестала зосереджуватися на Україні. Тепер в центрі уваги політикині питання прозорості в галузі охорони здоровʼя, а також скорочення державних витрат.

У виданні наголошують, що вплив Спартц на республіканців незначний через її непередбачувану позицію. Один з її колег сказав, що коли Вікторія Спартц починає виступати на зустрічі республіканців, то деякі з них покидають залу через складність і незрозумілість її аргументів.

Вікторія Спартц народилася у Носівці в Чернігівській області. Зі своїм майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцом вона познайомилась у 1999 році. Невдовзі після цього вона переїхала до США, а у 2020 році її обрали в Конгрес. Вона розповідала, що дідусь їй розповідав про голодомор 1930-х років.