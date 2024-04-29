Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен

У своєму традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен аналізує поспішність росіян здобути якомога більше території саме в цей момент. Він пояснює це тим, що ще не надійшла американська допомога, яка не просто ускладнить, а може зробити неможливим їхнє подальше просування на фронті. Аналітик також звертає увагу на те, що хоча ухвалена американська допомога вирішує проблеми у короткостроковій перспективі, можлива перемога Трампа в листопаді залишає великі ризики для довгострокової підтримки України. І якщо Європа цього разу так само проігнорує загрозу, як це сталося на початку 2024 року, то це буде навмисною недбалістю.

Після великої радості минулих вихідних, коли Палата представників Конгресу США (нарешті) схвалила надання допомоги Україні, цього тижня знову повернемося до війни на фронті. У певному сенсі схвалення американської допомоги призвело до спроби росії захопити якомога більше території до того, як ця допомога надійде. Серед інших подій тижня, про які йтиметься в цьому матеріалі, – погляд назад (і вперед) на надання США допомоги Україні, а також коротка згадка про рішення України відвести танки Abrams американського виробництва з лінії фронту через їхню вразливість до атак безпілопників. Підказка – справа не лише в БПЛА.

Двоє перегонів. Якщо станеться криза, то лише у найближчому майбутньому

Після схвалення американської допомоги Україні (президент Байден підписав законопроєкт у середу 24 квітня) на полі бою спостерігається особлива динаміка, яка, схоже, триває і прямо зараз. росіяни намагаються захопити якомога більше території до того, як більша частина американської допомоги дійде до українських сил. З російської точки зору це має сенс. ЗСУ, які воюють з ними вздовж лінії фронту, судячи з усіх повідомлень, виснажені. Українці місяцями воюють з дуже обмеженою кількістю артилерійських боєприпасів, а іноді й майже без них. росіяни били їх на відстані, маючи в п'ять, а іноді і в десять разів більшу вогневу міць, і це не могло не позначитися на результатах. Українці переважно утримували лінію фронту завдяки поєднанню піхоти з легким озброєнням і великої кількості БПЛА, що продовжувало унеможливлювати просування наземних підрозділів.

ЗСУ зіштовхнулися з проблемами, не підготувавши резервні сили. Український уряд надто довго зволікав з питанням призову, а це означає, що йому не вистачає великої кількості нових військ, які перебувають на стадії підготовки. Це означає, що багато з тих самих підрозділів, найкращих підрозділів української армії, неодноразово використовувалися для відбиття російських атак на найгарячіших ділянках фронту.

Безумовно, цього тижня були ознаки того, що українська оборона подекуди чинить потужний опір. Наприклад, в районі села Очеретине (верхній центр карти вище) російські війська просунулися на кілька кілометрів уперед. Це приблизно 10 кілометрів (7 миль) від Авдіївки, з якої українці відійшли в лютому.

Водночас на північ від цього місця (поблизу Бахмута) відбувалося просування російських військ на кілька кілометрів. Воно було спрямовано на українське місто Часів Яр, яке займає висоту в цьому районі, тому українці дуже хотіли б його утримати.

Були розмови про те, що росіяни здійснили "прорив" завдяки цим атакам, особливо навколо Очеретиного. Подейкували навіть, що росіяни почали рух "кліщами", з'єднавши два наступи, які знаходяться на відстані близько 50 кілометрів один від одного, як ви можете бачити на цій карті (я позначив ці два міста чорними квадратиками, щоб ви могли бачити, про що я говорю у відносному вираженні).

Безумовно, це було б ідеально для росіян, і якби вони збиралися спробувати щось настільки амбітне, це мало б статися до того, як американська допомога надійде в Україну. Ми не бачили нічого подібного з часу українських успіхів у Харківській області у вересні 2022 року, і це було проти майже неіснуючої російської оборони. Особисто я скептично ставлюся до того, що щось подібне зараз може бути успішним через загальний баланс наступальних і оборонних вогневих потужностей. І, безумовно, це було б можливо лише в тому випадку, якби українська армія була на межі розвалу.

З огляду на це, якщо росіяни збираються це зробити – їм потрібно починати якнайшвидше. Це їхня гонитва.

Українські перегони, для порівняння, полягають у тому, щоб якнайшвидше отримати американську допомогу і доставити її в небезпечні точки. Минулого тижня з'явилися повідомлення про те, що американська допомога вже підготовлена і готова до відправки – просто чекає на наказ президента. Значна частина оголошеного Пентагоном пакету першої допомоги – це саме ті оборонні вогневі засоби, які потрібні Україні, щоб зупинити будь-який російський наступ. Це і велика кількість боєприпасів, і обладнання для боротьби з безпілотниками тощо.

До речі, цей пакет допомоги, як й інші від партнерів України, дає гарне уявлення про те, якою буде війна цього року. Ми, ймовірно, побачимо, що українці намагатимуться прискорити російські втрати за допомогою важкої вогневої потужності, а не наступатимуть. Воно готуватимуть якусь протидію на 2025 рік, засновану на розробці нових можливостей БПЛА. Зверніть увагу на те, що США говорять вище про надання українцям допомоги у створенні власних систем БПЛА. Про це буде сказано набагато більше найближчими тижнями.

Якщо українці зможуть швидко доставити ці боєприпаси на фронт і поєднати їх зі своїми зростаючими можливостями БПЛА, шанси на значний наступ росіян будуть обмежені. Безумовно, можна було б спостерігати регулярні поступові просування на кшталт тих, що ми бачили протягом останніх кількох місяців – кілометр тут, кілька кілометрів там, але все ще під проводом піхоти, а не швидкої бронетехніки.

Проте, якщо буде справжня криза – це станеться в найближчому майбутньому, оскільки обидві сторони ведуть різні перегони.

Україна відводить Abrams. Але не лише через БПЛА

Однією з причин, чому я вважаю, що будь-яке російське просування має відбутися до того, як Україна отримає значну допомогу від США, є те, що реальність цієї війни залишається невблаганною – машини швидко ідентифікуються, як тільки вони виявляють себе, а коли їх ідентифікують, вони стають надзвичайно вразливими до атак із різних систем, починаючи від БПЛА і закінчуючи артилерією, ручними протитанковими засобами, мінними полями (заздалегідь встановленими або навіть артилерійськими) тощо.

Можливо, найбільш обговорюваний приклад реальності цього виду війни стався цього тижня, коли було заявлено, що українці вирішили відвести свої танки Abrams американського виробництва з передової.

Американський Abrams, зображення з пресрелізу Пентагону, в якому повідомлялося, що українці незабаром розпочнуть навчання на них.

Причиною стало те, що Abrams надто легко вражається БПЛА. Це цитата з репортажу AP, яка вперше висвітлила цю історію.

Але з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема, через повсюдне використання російських розвідувальних дронів і дронів-мисливців-вбивць. Ця зброя ускладнила для України захист танків, коли їх швидко виявляють і полюють на них російські безпілотники або снаряди. 5 із 31 танка вже було втрачено внаслідок російських атак.

На мою думку, це правда, трохи загорнута в обман. Це поле бою завжди було вкрай ворожим до танків та іншої великої, дорогої важкої техніки. Ще до того, як БПЛА почали масово з'являтися (друга половина 2023 року), танки знищувалися у величезній кількості. Якщо ви пам'ятаєте це літо, коли українці почали контрнаступ і їхня броня зіткнулася з проблемами – одразу було сказано, що міни є найбільшою проблемою, з якою стикаються танки. На початку повномасштабного вторгнення ручні протитанкові гранатомети часто називали найбільшою проблемою для танків – повідомлялося, що американські Javelin знищили 280 російських танків лише за кілька тижнів (при тому, що було випущено лише 300 снарядів).

БПЛА, безумовно, ще більше погіршили ситуацію для таких транспортних засобів, як танки, адже тепер їх можна дуже швидко виявити після того, як вони з'являться. Але те, що вони зробили – це взяли і без того погану ситуацію і зробили її ще гіршою. Це важливо розуміти, тому що звинувачення безпілотників у проблемі з Abrams звучить так, ніби існує просте рішення. Якщо ви зможете зупинити атаку БПЛА, то танк знову почне просуватися дорогами. Насправді все набагато складніше – фундаментальною проблемою є безліч систем (набагато дешевших за танк), які можуть його знищити/пошкодити.

Варто зазначити, що майже рівно 2 роки тому я почав працювати над статтею для The Atlantic, в якій висловлювалася саме ця думка. Коли вона вийшла, велика кількість аналітиків, які вихвалялися російською військовою доблестю і тим, що російська бронетехніка швидко пройде крізь українські кордони і завоює країну, накинулися на цю ідею. Насправді, історія з Abrams показує, що ситуація розгортається все більше в напрямку мого аргументу. Цікаво відзначити, що ті ж самі аналітики зараз дуже тихо або відчайдушно намагаються переосмислити свої терміни, кажучи, що танк все ще має цінність (тоді як раніше вони вихвалялися танком як швидкохідною наступальною зброєю).

Ми побачили, що танк має цінність як наступальна зброя в тому сенсі, в якому він був задуманий, якщо інша сторона настільки слабка, що ледве може дати відсіч. Це саме по собі означає, що його цінність зменшується – і буде зменшуватись, якщо танк не буде захищений від усіх різних систем, які зараз йому загрожують.

Я оновлю свої міркування з цього приводу, переглянувши вищезгадану статтю до її дворічної річниці. Але наразі це одна з причин, чому я скептично ставлюся до того, що росіяни якимось чином зможуть здійснити масовий прорив бронетехніки і з'єднатися, як описано вище. Якщо тільки українці не будуть настільки слабкими, що не зможуть стріляти у відповідь, адже російську бронетехніку можна буде виявити на відкритих дорогах.

Крім того, росіяни не можуть забезпечити перевагу в повітрі над районом бойових дій, що залишається, мабуть, першим кроком для успішного наступу загальновійськових сил. Також існує факт, що росіянам доведеться продемонструвати здатність вести ефективну загальновійськову війну (чого вони поки що не показали) і мати можливість постачати наступаючі бронетанкові загони (що вимагає великої кількості вантажівок, які також будуть рухатися відкритими дорогами, що буде ще більш вразливим для БПЛА).

Я маю серйозні сумніви, що такі складні операції можуть бути керовані цими російськими силами за таких технологічних умов. Відведення Abrams розкриває лише одну з причин цього.

Загроза Трампа не щезла. Погляд назад (і вперед) на надання США допомоги Україні

Лише кілька слів на цю тему, оскільки я багато писав про неї цього тижня (і протягом тривалого часу до цього). Той факт, що США відновили масштабну допомогу Києву, залишається надзвичайно позитивною подією в короткостроковій перспективі, але дуже мало допомагає зменшити велике довгострокове занепокоєння для України та Європи в цілому.

Короткостроковий позитив полягає в тому, що допомога вже надходить, вона має відносно скоро потрапити на поле бою, і це дуже допоможе українським силам. Також протягом наступних кількох місяців буде більше відчуття того, що партнери Києва працюють разом, щоб допомогти Україні більш ефективно.

Здається, що ця допомога також свідчить про краще розуміння адміністрацією Байдена того, що Україні потрібно допомагати вести більш розумну та ефективну війну. Те, що адміністрація надала ATACMS і заявила, що вони можуть бути використані в Криму, також дає певні підстави для оптимізму.

Тож у найближчій і короткостроковій перспективі, якщо припустити, що Україна витримає цей шторм, ця допомога справді має сенс.

Однак, якщо це і є позитивним моментом, історія з допомогою також показує, що можливий шторм все ще дуже близький. Зрештою, Трамп не вийшов і не підтримав цей пакет допомоги (хто може надати докази того, що він це зробив, будь ласка, зробіть це). Він змирився з цим, бо відчайдушно хоче бути обраним у листопаді й розуміє, що йому це не вдасться без великої кількості виборців-республіканців, які підтримують Ніккі Гейлі. Якщо ви хочете прочитати більше, мені вдалося взяти інтерв'ю з дуже високопоставленим республіканцем на цю тему. Ця людина, яка, повірте мені, знає партію вздовж і впоперек, була відвертою щодо позиції Трампа.

Трамп волів би припинити підтримку України з боку США і зосередитися на питаннях міграції та торгівлі. Він також знає, що йому потрібно виграти вибори, щоб не потрапити до в'язниці. Враховуючи, що прихильники Ніккі Гейлі мають вирішальне значення для його шансів на перемогу в листопаді, а ці прихильники переймаються долею України, Трамп знав, що йому потрібно зробити певну ставку на голосування щодо України. Якби він справді підтримав український законопроєкт, то набагато більше його найвідданіших однопартійців у Конгресі проголосували б "за". Те, що вони цього не зробили, свідчить про те, якою буде політика Трампа щодо України.

Те, що більшість республіканців у Палаті представників виступили проти допомоги Україні, як стверджує ця людина, – це все, що вам потрібно знати про реальну позицію Трампа. Він не підтримає допомогу Україні, якщо його знову оберуть, і Україні та Європі доведеться планувати таку ситуацію. Її відсутність на початку 2024 року ледь не призвела до катастрофи. Повторити це зараз – було б навмисною недбалістю.

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