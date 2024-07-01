Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневому огляді коротко проаналізував ситуацію на фронті, який, на його думку, застиг нерухомо. Крім того, він звернув увагу на дебати Байдена і Трампа, зокрема заяви останнього щодо російсько-української війни і підтримки України. Прогнози зовсім невтішні…

Цього тижня лінія фронту просунулася ще менше, ніж у попередні тижні. Було кілька невеликих російських просувань, що дає певне уявлення про російську стратегію. Водночас те, як росіяни діють, свідчить про їхню реальну слабкість, якби Україні допомогли скористатися нею. Крім того, Україна і росія кілька разів досить важливо фігурували в дебатах Байдена і Трампа, хоча це часто залишалося поза увагою в загальних суперечках про те, як ці двоє дебатували. Я подумав, що варто проаналізувати те, що сказав Трамп, оскільки це підтверджує, що всі вже мали б знати. Він з нетерпінням чекає, щоб відрізати Україну від допомоги (і йому дуже подобається путін).

російська стратегія мікропросування. Як Україна може нею скористатися?

Що росіяни роблять зараз? Ну, можливо, найкраще почати з новітніх систем, які використовуються на полі бою для просування, оскільки це зазвичай дає найкраще уявлення про те, що нападник намагається зробити (і, звичайно, що він не може зробити).

За останні кілька місяців, схоже, росіяни почали використовувати дві нові конструкції транспортних засобів – танк "Черепаха" і мотоцикл.

Я впевнений, що ви бачили багато фотографій танків-черепах.

Найважливіше зрозуміти, що росіяни, роблячи це, створюють нову машину, яка насправді не є танком. Прикрашаючи танк нерухомими верхніми клітками і пластинами (а в крайньому випадку додаючи спереду мінні катки, як на фото вище), вони роблять гармату (одну з головних точок танка) функціонально марною. Гармата не може обертатися, а огляд водія і навідника сильно обмежений – здебільшого вони можуть дивитися лише вперед.

Здається, що роль цих машин полягає в тому, щоб перевозити піхоту під своїм черепашачим панциром вперед на відносно невелику відстань і при цьому забезпечувати їм захист від БПЛА. Іншими словами, вони перетворюють танк на транспортний засіб і намагаються зберегти його живучість на короткій відстані. Отже, це робить майже неможливим для танка боротися з чимось іншим.

Інша адаптація – це те, що можна назвати "російський мотоциклетний штурм".

У цьому випадку росіяни використовують швидкість і легку прохідність мотоциклів для оперативного, короткого просування. Вони швидко переганяють невеликі групи солдатів полями, намагаючись зайняти передову позицію, а потім утримувати її, доки до них не прибуде підмога.

Примітка: я не вірю в те, що це чудові ознаки адаптації, як вважає дехто. Як я вже казав у травні, танк "Черепаха" здається мені дуже короткостроковою реакцією на те, що в Україні закінчуються артилерійські боєприпаси через припинення допомоги з боку США.

Тепер, коли Україна має більше артилерійських снарядів (звіти з цього приводу дуже обнадійливі), танки-черепахи знаходяться в набагато більшій небезпеці (той захист, який вони носять, не допоможуть проти артилерії або ручних протитанкових засобів – адже вони покривають реактивну броню, яка повинна захищати від цих снарядів).

Отже, що ми бачимо: росіяни проводять технічну адаптацію для підтримки дуже невеликих просувань відносно невеликих груп піхоти. Ані танки-черепахи, ані мотоциклетні групи не можуть бути великими.

Чого ці технології не можуть зробити, а насправді активно перешкоджають, так це глибокому просуванню або експлуатації. Вони не можуть перевозити припаси, вони не відкривають шлях для концентрації транспортних засобів – насправді вони не здатні вести швидку загальновійськову війну, на яку, як передбачалося, здатні росіяни.

Вони можуть пробігти вперед на кілька сотень ярдів, зайняти оборонну позицію і сподіватися втриматись. Це зовсім інша форма війни, яка вимагає іншого словника.

Ця думка підкріплюється тим, що ми бачимо з точки зору просування росії. Дивлячись на останні кілька місяців, здається, що вони зосереджені на захопленні невеликих шматків української території, де тільки можуть, і водночас вони готові нести великі втрати за ці шматки. Очевидно, що ще нещодавно вони сподівалися на більш значні успіхи. Говорили про те, що росіяни візьмуть Часів Яр до 9 травня, або сподівалися на великий успіх під час Харківської наступальної операції, або на прорив під Очеретиним тощо. Однак нічого з цього не здійснилося. Харківська битва була провальною майже зі самого початку – росіяни кинули туди великі сили, але через кілька днів були зупинені на своєму шляху. Навколо Часового Яру фронт майже повністю стоїть на місці вже кілька місяців – і навіть навколо Очеретиного не відбулося жодного прориву росіян.

Ні, схоже на те, що росіяни зараз проводять атаки в багатьох різних місцях, не сподіваючись на великий стратегічний успіх, а лише для того, щоб захопити трохи більше території тут або трохи території там. Цього тижня, наприклад, відбулося невелике російське просування в напрямку маленького містечка Торецьк.

Ось де був фронт 20 червня.

І ось як все виглядало ввечері 29 червня.

росіяни просунулися вперед на дуже невеликі відстані (максимум на 5 км), але, як завжди, повільно.

Те ж саме навколо Очеретиного, де вони просуваються вперед на кілометр або близько того за раз – то тут, то там.

Отже, російська стратегія, схоже, базується на багатьох, так би мовити, мікропроривах. Поки вони просуваються вперед, вони можуть говорити, що виграють війну.

Як Україна може впоратися з цим? Бити по слабких місцях

Ця стратегія мікропросувань ґрунтується на припущенні, що Україні, аби спробувати повернути територію, доведеться зробити щось подібне і зазнати еквівалентних втрат. Будемо сподіватися, що Україна цього не зробить. Найкращий спосіб для України впоратися з такою російською стратегією – скористатися притаманними росіянам слабкостями і у відповідь не робити того, на що вони сподіваються.

Внутрішня слабкість російської стратегії полягає в тому, що вона призводить до жахливих жертв. New York Times, яка написала деякі з найбільш панічних статей про російський Харківський наступ, цього тижня змінила свою позицію і опублікувала матеріал про те, що це не був великий успіх росії і що він призводить до масових російських втрат. Ось як починалася стаття.

Травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні: за даними американських, британських та інших західних розвідувальних служб, в середньому понад 1000 її солдатів отримували поранення або знищувалися щодня. Але, незважаючи на втрати, росія набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів щомісяця – приблизно стільки ж, скільки залишає поле бою, кажуть американські чиновники. Це дозволило її армії продовжувати посилати хвилю за хвилею війська на українську оборону, сподіваючись розгромити її і прорватися через лінію окопів. Це стиль ведення війни, який російські солдати порівнюють з тим, що їх кидають у м'ясорубку, а командири, здається, не помічають того, що вони посилають піхотинців на смерть.

російська стратегія мікронаступів, ймовірно, робить російську армію менш ефективною. По суті, вона працює понаднормово просто для того, щоб прискорити темпи втрат. Це можливо лише за дуже короткого часу підготовки (якщо вона взагалі є), що призводить до погіршення згуртованості підрозділів і низького рівня військового навчання. Існують історії про те, як цілі підрозділи ставали фактично небоєздатними за кілька днів боїв навколо Вовчанська.

Що українці мають зробити, так це прискорити втрати росіян, заохочуючи їх продовжувати робити ці мікропросування. Це призведе до жахливого літа боїв, але якщо росіяни готові продовжувати вбивати свої власні сили заради крихітних перемог, українці повинні дозволити їм це зробити – водночас звести втрати України до мінімуму, наскільки це можливо.

І коли українці повернуться до спроб звільнити власні землі, їм потрібно буде робити щось зовсім інше (про це пізніше).

Україна і росія в дебатах Байдена і Трампа. Трамп з усіх сил не критикував путіна

Передвиборчі дебати між Байденом і Трампом, що відбулися цього тижня, стали справжньою катастрофою. Трамп постійно брехав, плутався і демонстрував значне зниження когнітивних здібностей. Вікове погіршення розумових здібностей Байдена було страшним, оскільки він, здавалося, був не в змозі відповісти на певні запитання тощо.

До речі, я думаю, що прихильники Байдена (і я один із них) дуже стурбовані тим, що демократи намагаються зробити вигляд, ніби це була одна погана ніч. Це стратегія Трампа, який просить людей ігнорувати свідчення своїх очей і вух, а натомість просто вірити запевненням тих, кого вони підтримують. Однією з найбільших переваг Байдена є те, що він намагається чесно говорити з американським народом, і якщо кампанія намагатиметься спростовувати очевидне, вона страшенно ризикує.

Однак одна річ, яка була досить очевидною під час дебатів, – це те, як обидва кандидати відповідали на питання про Україну та росію. Це було ще одним доказом, що Трамп обожнює путіна, ненавидить Зеленського і готується відрізати Україну від допомоги, якщо знову стане президентом. Ось стенограма дебатів, яка містить усі обміни думками на цю тему.

Вперше, коли це питання було порушене, ведучий запитав обох, чи хотіли б вони, щоб українська територія була передана росії задля припинення війни, зазначивши, що це вимога путіна.

Ведучий: Перейдемо до теми зовнішньої політики. Я хочу почати з війни росії проти України, яка триває вже третій рік. Колишній президент Трамп: президент росії путін заявив, що припинить цю війну, тільки якщо росія збереже українську територію, на яку вона вже претендує, а Україна відмовиться від своєї заявки на вступ до НАТО. Ведучий: Чи прийнятні для вас умови путіна? Відповідь Трампа (жахлива за своєю безсистемністю і розрізненістю) полягала в тому, щоб зробити все можливе, щоб не критикувати путіна і не говорити про те, що як президент він (Трамп) буде захищати територіальний суверенітет України. Адже, за словами Трампа, Байден практично заохочував путіна до вторгнення. Зверніть увагу – Трамп ніколи не критикує путіна, навіть коли йому надається багато можливостей. Трамп: Що стосується росії та України, якби у нас був справжній президент, президент, який знав – який поважав би путіна, він би ніколи, він би ніколи не вторгся в Україну. Зараз загинуло багато людей, набагато більше, ніж люди думають. Знаєте, вони говорять про цифри. Ви можете подвоїти ці цифри, можливо, потроїти їх. Він не зробив нічого, щоб зупинити це. Насправді, я думаю, що він заохочував росію до вторгнення.

А кількома реченнями пізніше Трамп іде далі та пояснює бажання путіна у відверто позитивних термінах. Вторгнення і пригнічення України було мрією путіна, і вони дійсно обговорювали це.

Трамп: Коли путін це побачив, він сказав: Знаєте що? Я думаю, що ми зайдемо і, можливо, візьмемо моє – це була його мрія. Я говорив з ним про це, про його мрію.

Далі події набули сюрреалістичного повороту. Байден у своїй відповіді фактично заявив, що Трамп, схоже, схвалив умови путіна. Це викликало невелику паніку у Трампа, який одразу ж відповів, що не приймає умови очільника кремля. Однак він ніколи не критикує їх і не говорить, що саме не приймає. Все, що він робить, – це уїдливо і критично висловлюється про Зеленського. Інакше кажучи, все ще не критикує путіна. Ось така була відповідь Трампа:

Ні, вони неприйнятні. Ні, вони неприйнятні. Але подивіться, це війна, яка ніколи не повинна була розпочатися. Якби у нас був лідер у цій війні – він би всіх повів за собою. Він би дав Україні 200 мільярдів доларів зараз або більше. Він дав би 200 мільярдів доларів. Це дуже великі гроші. Я не думаю, що коли-небудь було щось подібне. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає із собою 60 мільярдів доларів. Він найбільший продавець в історії. І я не критикую його, я не критикую нічого. Я лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на цю війну, і які ми не повинні були б витрачати, не повинні були б ніколи статися. Я зроблю так, щоб ця війна була врегульована між путіним і Зеленським до того, як я вступлю на посаду 20 січня. Я закінчу цю війну.

Одержимість Трампа допомогою, яку отримала Україна, змусила його повернутися до українського питання (знову ж таки критично) через кілька запитань. Тут Трамп просто бреше, кажучи, що США роблять більше для підтримки України, ніж Європа. З іншого боку, Трамп водночас говорить правду, визнаючи, що він (Трамп) насправді не вважає, що те, що відбувається в Європі, має велике стратегічне значення для США.

Трамп: Повертаючись на секунду до України, нас розділяє океан. Європейські країни разом витратили 100 мільярдів доларів, а може й більше, але менше, ніж ми. Чому він не зателефонує їм і не скаже, щоб ви вклали свої гроші, як я зробив з НАТО? Я змусив їх вкласти сотні мільярдів доларів. Генеральний секретар НАТО сказав, що Трамп зробив найнеймовірнішу роботу, яку я коли-небудь бачив. Ви б не змогли – у них не було б грошей – вони б збанкрутували. Ми витрачали – майже 100 відсотків грошей – це були наші гроші. Він цього не робив. Він отримує все – ви повинні попросити цих людей вкласти гроші. Ми витратили на 100 мільярдів доларів більше, і це має більший вплив на них через розташування, через те, що між нами океан. Ви повинні попросити їх.

Реальність така, що європейська допомога Україні значно більша, ніж американська, і має тенденцію до зростання.

Отже, дебати насправді дуже чітко показали позицію Трампа щодо росії та України. Її можна підсумувати так:

путіна треба не критикувати, а поважати;

Зеленський – шахрай, який бере гроші США;

те, що відбувається в Європі, насправді не відповідає інтересам США;

США повинні якнайшвидше припинити допомогу Україні.

Вас попереджено.

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