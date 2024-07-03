Євросоюз закликає КНДР припинити запуски балістичних ракет
Європейський Союз рішуче засуджує запуск балістичної ракети, що здійснила Корейська Народно-Демократична Республіка 1 липня
Про це йдеться в заяві речника Євросоюзу.
"Європейський Союз рішуче засуджує запуск балістичної ракети, що здійснила Корейська Народно-Демократична Республіка 1 липня, яка є ще одним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. ЄС повторює свій заклик до КНДР припинити всі протиправні дії, що загрожують регіональному та міжнародному миру й безпеці", - написано в документі.
Блок закликав Північну Корею прийняти пропозицію до діалогу, виконувати свої зобов’язання згідно з резолюціями Радбезу ООН, що передбачають повну відмову від ядерної зброї й балістичних ракет.
"Ми також глибоко занепокоєні поглибленням співробітництва між КНДР і Росією, що є показовим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН. Повторюємо рішучий заклик до КНДР та до Росії припинити протизаконне передання зброї", - заявили європейські політики.
ЄС готовий працювати з усіма міжнародними партнерами для просування дипломатичного процесу, що має на меті повну і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова.
В день події стало відомо, що запуск північнокорейської ракети міг зазнати невдачі.