Євросоюз закликає КНДР припинити запуски балістичних ракет

Блок засудив ще один запуск балістичної ракети.

Європейський Союз рішуче засуджує запуск балістичної ракети, що здійснила Корейська Народно-Демократична Республіка 1 липня

Про це йдеться в заяві речника Євросоюзу.

"Європейський Союз рішуче засуджує запуск балістичної ракети, що здійснила Корейська Народно-Демократична Республіка 1 липня, яка є ще одним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН. ЄС повторює свій заклик до КНДР припинити всі протиправні дії, що загрожують регіональному та міжнародному миру й безпеці", - написано в документі.

Блок закликав Північну Корею прийняти пропозицію до діалогу, виконувати свої зобов’язання згідно з резолюціями Радбезу ООН, що передбачають повну відмову від ядерної зброї й балістичних ракет.

"Ми також глибоко занепокоєні поглибленням співробітництва між КНДР і Росією, що є показовим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН. Повторюємо рішучий заклик до КНДР та до Росії припинити протизаконне передання зброї", - заявили європейські політики.

ЄС готовий працювати з усіма міжнародними партнерами для просування дипломатичного процесу, що має на меті повну і незворотну денуклеаризацію Корейського півострова.

В день події стало відомо, що запуск північнокорейської ракети міг зазнати невдачі.