Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневому огляді війни теж звертає увагу, що фронт залишається незмінним фактично вже кілька тижнів. На його думку, це свідчить про те, що Україна здатна виграти війну у росії, яка не змогла досягти успіху попри всі переваги, які у неї були, включно з припиненням допомоги Україні з боку США та чисельною перевагою як у боєприпасах, так і в особовому складі.

Якщо ви пропустили, у четвер ввечері вийшов черговий подкаст "Розмова про війну між Україною та росією". У ньому ми з Миколою Бєлєсковим зробили огляд поля бою й обговорили деякі з головних подій тижня, зокрема нові безпекові відносини (не гарантії), які будує Україна, та Український мирний саміт у Швейцарії. Я коротко торкнуся деяких із них, але, щоб не повторюватися, вирішив написати більш узагальнювальну статтю про те, де ми перебуваємо у війні – особливо після останніх шістьох місяців, які були одними з найбільш показових у всьому конфлікті.

По суті, ці місяці показали, що Україна дійсно може перемогти у війні, хоча й чітко дали зрозуміти, що це станеться лише за умови правильної її підтримки. Досі Україна озброюється для того, щоб не програти, але не для того, щоб перемогти.

Українські військові біля Часового Яру (квітень 2024 року). Сьогодні вони перебувають майже на тих самих позиціях.

Цього тижня лінія фронту між Україною та росією була майже повністю стабільною. Зміни, якщо і відбуваються, то, здається, уповільнюються. Дві найбільш обговорювані ділянки на Донбасі за останні кілька місяців – перед українським містом Часів Яр та на "виступі" навколо Очеретиного. Обидві ці ділянки вже кілька місяців поспіль є об'єктами численних російських обстрілів. Навіть тут лінії фронту майже не просунулися цього тижня.

Ось як виглядає лінія фронту в Часовому Яру сьогодні:

Ось вона тиждень тому: жодних помітних змін.

Навіть на тій ділянці, яку можна було б назвати "Очеретиною дугою", де росіяни за останні два місяці здійснили численні поступові (але дуже незначні) просування, минулого тижня лінія фронту майже не просунулася.

Ось як виглядала ця ділянка фронту наприкінці тижня.

І ось це було тиждень тому: лише дуже невеликі зміни.

Я не буду наносити Харківський фронт на карту – він майже не рухається вже протягом чотирьох тижнів.

Останні кілька місяців показали, що Україна може перемогти у війні, але не є запорукою, що вона це зробить.

Давайте озирнемося на Очеретинську дугу рівно чотири місяці тому (22 лютого 2024 року). Це було одразу після того, як українці були змушені вийти з Авдіївки, яка перебувала в центрі російських атак з жовтня/листопада 2023 року. На той час лінія розмежування проходила на відстані 15-20 кілометрів від того місця, де вона знаходиться зараз. Ось тогочасна карта, яку ви можете порівняти з сучасними картами лінії зіткнення у попередньому розділі.

Як ви можете бачити, чотири місяці тому лінія фронту проходила приблизно за 5 кілометрів на схід від Очеретиного, а зараз – приблизно за 5 кілометрів на захід. Оскільки російське просування до Часового Яру насправді було набагато меншим: те, що ми бачимо вище, є найбільшими ділянками російського просування з літа 2022 року.

Більше, ніж будь-що інше, таке просування вказує на кілька речей. Перш за все, у цій війні надзвичайно важко досягти чогось, окрім крихітних просувань, очолюваних піхотою. Такі невеликі просування віддзеркалюють те, що сталося минулого літа під час українського контрнаступу, коли українці просунулися на аналогічну відстань (можливо, навіть трохи меншу) за три місяці.

Це пов'язано з фундаментальними перевагами оборонних вогневих засобів (поки що). Ідея загальновійськового наступу, який, як пророкували, росія здійснить до 24 лютого 2022 року, ґрунтується на здатності накопичувати та постачати сили бронетехніки за підтримки літаків і мобільної артилерії, що дозволить їм просуватися крізь і навколо сил противника, здійснюючи швидкі й глибокі переміщення.Наразі такої форми війни більше не існує. Спектр оборонних озброєнь, від високоточної артилерії, ручних гранатометів, мін і все частіше БПЛА, означає, що коли атакуюча техніка виявляє себе, вона може бути знищена і виведена з ладу дуже швидко. Ми не бачили броньованих колон, тому що щоразу, коли їх намагаються використати в наступі, їх виявляють і знищують до того, як вони встигають просунутися вперед.

Коли колони бронетехніки намагаються скупчитися і рухатися по дорозі – таке часто трапляється.

Це спільний урок війни.

Чому ж тоді ви стверджуєте, що останні пів року цієї війни показують, що Україна може перемогти? Ну, це просто. Вони демонструють, що українська армія залишається більш гнучкою та ефективною, ніж російська, і за умови належного озброєння здатна завдати глибокої шкоди військам рф.

Важливо пам'ятати, що російський наступ 2024 року відбувся, коли росія мала чи не найбільші переваги у війні на сьогодні. Так і було:

Після того, як США припинили допомогу Україні 1 січня 2024 року (що було несподівано і незаплановано), українцям незабаром довелося воювати з величезною артилерійською перевагою у супротивника. Називалися різні цифри – почасти в діапазоні 10-1, щоб описати російську артилерійську перевагу. Саме тоді Україна була змушена витрачати величезну кількість зенітних боєприпасів, яких залишалося все менше, на захист власної інфраструктури, яка зазнала дуже сильних атак наприкінці зими і навесні. Це був небезпечний час для українців, і росіяни здійснили серію масованих атак, які завдали величезної шкоди, зокрема українській енергетиці. Іншими словами, українцям довелося широко розгорнути деякі зі своїх найсучасніших систем. росіяни змогли атакувати українські лінії, які жодним чином не були побудовані та укріплені так, як російські лінії у 2023 році. Коли українці розпочали контрнаступ, вони наступали безпосередньо на підготовлені російські оборонні споруди, що дуже ускладнювало просування вперед. Цьогоріч росіяни наступали на набагато менш підготовлені рубежі, частково через те, що українці діяли недостатньо швидко, а частково через те, що припинення американської допомоги поставило українські сили у набагато гіршу ситуацію, ніж очікувалося. Українці відчували нестачу солдатів саме тоді, коли російська армія значно розширювалася. По суті, спроби росії нарощувати війська протягом 2023 року почали приносити дивіденди на початку 2024-го. За повідомленнями, зараз росіяни мають в Україні понад пів мільйона солдатів (за деякими даними, понад 600 000). Україна не підготувалася до цього достатньо добре і відчуває дефіцит особового складу.

Отже, росіяни опинилися в ситуації, коли вони мали величезну перевагу в боєприпасах, а українці були змушені перенаправити значну частину своїх зенітних систем на захист інфраструктури та виробництва, у той час як російські війська атакували оборонні рубежі, які не були підготовлені на достатньому рівні і в яких вони дедалі більше переважали за чисельністю.

Всі ці переваги об'єдналися в російському Харківському контрнаступі, який росіяни навіть змогли організувати у самій росії і майже безперешкодно розпочати, аж поки російські війська не перетнули кордон. І все ж, коли пил влягся, Харківський наступ виявився проблемою більше для росії, ніж для України.

Харківщина насправді нічим не відрізнялася від Часового Яру – великі втрати за мінімальні здобутки і росіяни все ще борються у Вовчанську так само, як вони боролися в Часовому Яру.

Водночас, коли наземні наступальні операції намагаються просунутися, українці демонструють ініціативу та ефективність у кампанії на дальніх дистанціях. Озброєні ATACMS великої дальності і розробляючи все більше власних систем дальнього радіусу дії, вони почали завдавати великої шкоди російським військам в Криму, настільки, що навіть стверджують, що вони там перемагають.

Я б сказав, що нездатність росіян досягти значних успіхів з усіма цими перевагами і успіх українців у Криму свідчить про те, що Україна може перемогти, якщо вона буде озброєна належним чином.

Однак будь-яка явна перемога України вимагатиме величезних зусиль, зокрема забезпечення її системами, необхідними для атаки на росіян на великі відстані (подумайте про 50-300 км за лінією фронту – майже вся окупована Україна і через кордон до підготовчих зон у самій росії).

Водночас необхідно надати значну підтримку, щоб допомогти Україні почати будувати свої власні системи для атак на великі відстані. Українці продемонстрували значну адаптацію в цій сфері, особливо коли йдеться про БПЛА і морські безпілотники – їм потрібна здатність нарощувати масовість, якої поки що бракує.

Нарешті, Україна потребує значного вливання протиповітряної зброї для захисту того, що залишилось від української енергетики. Як я вже стверджував, найбільший успіх росіян за останні кілька місяців – не на полі бою, а в їхній стратегічній повітряній кампанії. Минулої ночі відбулась ще одна велика російська атака. Не забезпечивши Україну достатньою кількістю зенітних боєприпасів, США допомогли росіянам знищити українську енергетику. Цьому має бути покладено край.

Це буде нелегко, і насправді ознаки цього (в кращому випадку) неоднозначні. Україні явно не вистачає ATACMS, а німці не надіслали цінних систем дальнього радіусу дії, таких як Taurus. Підтримка українського виробництва систем дальнього радіусу дії все ще виглядає обмеженою. Лише у питанні поспішного постачання зенітних систем в Україну цього тижня з'явилися деякі позитивні ознаки.

Альтернативою є озброєння України для того, щоб продовжувати завдавати росіянам важких втрат (втрати, яких вони зазнають, величезні), але потрібно забезпечити їм масовість для боротьби на фронті. Якщо це станеться, то важко уявити, щоб Україна мала б інші проблеми, окрім як забезпечити мінімальні втрати, атакуючи безпосередньо російські війська.

Якщо ми чогось і навчилися за останній рік, то це не є рецептом успіху.

Отже, українські військові все ще більш гнучкі, винахідливі та ефективні. Вони можуть виграти війну. Але для цього Україна має бути озброєна належним чином. Наразі цього, схоже, не відбувається (в тій мірі, в якій повинно бути).

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