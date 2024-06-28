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російські військові почали відчувати снарядний голод

28 червня 2024, 12:23
російські військові почали відчувати снарядний голод
Фото: з вільного доступу
росіяни почали відчувати снарядний голод на фронті, адже розрив у пострілах між Україною і росією скоротився.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерела в Генштабі ЗСУ.

"На сьогодні співвідношення використання боєприпасів уже становить 1:3. До нас збільшилися поставки, а в росіян – зменшилися. Вони починають відчувати снарядний голод. Ми знаємо, що їм кожного дня вже визначають ліміт. Якщо раніше було співвідношення витрати боєприпасів 1 до 7, сьогодні – 1 до 3", – сказав співрозмовник на умовах анонімності.

Разом з тим, в Генштабі розказали, що затримки з постачанням Україні допомоги все ще є.

Нещодавно ми також писали, що Чехія незабаром передасть Україні другу партію боєприпасів.

 

Росіявійна в Україні

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