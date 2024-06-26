Чехія передала Україні першу партію боєприпасів

Вже в липні Україна отримає другу партію артснарядів від чеської ініціативи.

Euractiv підрахував скільки артилерійських снарядів ЗСУ отримають від Чехії до кінця року: в районі 500 тисяч.

Уряд Чехії не розголошує, в яких країнах купує боєприпаси для України, пише Euractiv.

До кінця цього року ЗСУ отримають близько 500 тисяч артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи.

Постачання боєприпасів заплановано на липень, але їхню кількість джерела видання не розкрили.

Днями ми повідомляли, що через війну в Україні ціни на зброю зростають і Києву потрібно £800 млрд для перемоги.