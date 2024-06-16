Вартість деяких видів зброї зросла в п’ять разів після того, як росія почала війну, і певною мірою в цьому винні союзники Зеленського.

Війна в Україні триває і українській стороні доводиться мати справу під час закупівлі зброї та боєприпасів з посередниками, які серйозно завищують ціну.

Про це йдеться в інтерв'ю The Sunday Times.

Україна закуповує велику кількість західного озброєння, але Київ все ще сильно залежить від того, що не зберігається чи не виробляється в країнах НАТО.

Журналісти пишуть, що засновник Агенції оборонних закупівель України і юрист Володимир Пікузо з комндою полюють за зброєю радянських часів, особливо за нестандартними боєприпасами.

"Пропозиція обмежена, на ринку домінують посередники і спекулянти, а запаси швидко виснажуються як росією, так і Україною", пише видання.

"Компетенція з виробництва таких боєприпасів у країнах НАТО практично втрачена", - каже Пікузо.

Він додає, що попри те, що Чехія, Болгарія, Румунія і Словаччина зараз відновлюють виробництво - їхніх виробничих потужностей критично не вистачає.

Київ хоче мати справи безпосередньо з виробниками озброєнь і намагається налагодити інші надійні шляхи закупівель.

Пікузо не раз намагався переконати шведських і норвезьких виробників запустити виробничі лінії, але вони відмовилися, посилаючись на високу вартість інвестицій і недостатню прибутковість.

Україна змушена звернутися до інших джерел, у тому числі до торговців зброєю та посередників у "темних куточках світу".

Пікузо вважає, що це необхідно під час війни.

"Коли ви намагаєтеся купити Mercedes Benz..., ви хочете отримати товар безпосередньо, але на заводі вам кажуть, що ви його не отримаєте. Так само і на ринку зброї. Звичайно, я не кажу, що на цьому ринку немає корупції, але ми повинні розуміти, які ризики, пов'язані з корупцією, є критичними, а які - прийнятними", - додає він.

Глава Агенції говоирть, що українська сторона не причетна до підкупу чиновників чи агентів в інших країнах. Водночас Пікузо визнав, що тіньовий ринок торгівлі зброєю має свої переваги.

"Я не буду називати конкретні країни... але в багатьох таких країнах їхня корупція є нашим союзником. У цих країнах ми іноді робимо те, що заборонено їхнім законодавством", - каже Пікузо

Він наводить приклад того, що його команда намагалася закупити "критично необхідну партію боєприпасів", експорт яких був заборонений національним урядом однієї держави.

"Ми отримуємо категоричну відмову, але потім нам телефонують і радять надіслати лист про наміри певній компанії-посереднику, можливо, навіть не в цій країні. Коли ми надсилаємо лист про наміри і нам надають проект контракту, ми одразу отримуємо дозвіл на поставку цієї партії в Україну. Ми розуміємо, що це не диво, що якийсь конкретний посередник може доставити те, що було повністю обмежено урядом", - додає юрист.

За даними ЗМІ, проблема української держави така - дилери розуміють, що зірвали джекпот, і використовують війну для того, щоб підняти ціни на зброю до небес. Перед інтерв'ю The Sunday Times отримала список, складений українськими джерелами, добре обізнаними з системою закупівель, який показує, що вартість багатьох ключових видів озброєнь за час війни зросла майже в шість разів. Зокрема, 122-мм радянські ракети "Град" на початку війни дилери продавали по 900 доларів за снаряд, а зараз просять 6 000, а Україна отримує їх по 4 700.

Інші боєприпаси, такі як 152-мм снаряди для гаубиць Д20, далекобійної артилерії, підскочили з 1 200 до 5 727 доларів.

"Україні поки що вдається укладати угоди за половину цієї ціни, але незабаром у неї може не залишитися іншого вибору, окрім як погодитися", - йдеться в інтерв’ю.

Пікузо вважає, що найочевиднішою причиною зростання цін здається гола спекуляція. Співбесідник додав, що деякі постачальники та власники складів притримують свій товар, бо знають, що через пів року ціни подвояться.