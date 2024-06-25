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Президентка Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС

25 червня 2024, 20:53
Президентка Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС
Фото: з вільних джерел
Молдова разом з Україною розпочали переговори про вступ до Євросоюзу.

Молдовська президентка Мая Санду привітала Україну з формальним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це вона написала у X (Twitter).

Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу із сьогоднішнім офіційним початком переговорів про вступ до ЄС.
 
«Разом ми об'єднані заради мирного та процвітаючого майбутнього», – додала вона, вказавши на те, що Молдова також починає переговори про вступ до Євросоюзу.
 
Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.
 
Для завершення етапу знадобиться впровадити зміни відповідно до 35 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. У зв'язку з цим Україна має провести чимало реформ у різних сферах – від антикорупційної до податкової.
 
Ольга Стефанішина, відкриваючи конференцію, заявила, що Україна планує повністю підготуватися до вступу до ЄС до 2030 року. Представники Євросоюзу зазначили, що переговори будуть суворими й трудомісткими.

 

Майя Сандувійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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