Президентка Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС

Молдовська президентка Мая Санду привітала Україну з формальним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це вона написала у X (Twitter).

Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу із сьогоднішнім офіційним початком переговорів про вступ до ЄС.

«Разом ми об'єднані заради мирного та процвітаючого майбутнього», – додала вона, вказавши на те, що Молдова також починає переговори про вступ до Євросоюзу.

Для завершення етапу знадобиться впровадити зміни відповідно до 35 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. У зв'язку з цим Україна має провести чимало реформ у різних сферах – від антикорупційної до податкової.

Ольга Стефанішина, відкриваючи конференцію, заявила, що Україна планує повністю підготуватися до вступу до ЄС до 2030 року. Представники Євросоюзу зазначили, що переговори будуть суворими й трудомісткими.