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Литва денонсувала договір із росією про правову допомогу

25 червня 2024, 20:11
Литва денонсувала договір із росією про правову допомогу
Фото: news.mail.ru
За це проголосували 93 депутати, п'ятеро утрималися.

У вівторок, 25 червня, сейм Литви схвалив денонсацію договору з росією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Про це повідомляє Інтерфакс-України. 
 
Договір передбачав рівний захист особистих і майнових прав громадян обох країн і юридичних осіб, що діють на їхній території, а також співробітництво в галузі правової допомоги.
 
Міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська зазначила, що обсяг запитів про правову допомогу з боку литовських відомств значно скоротився, і що де-факто правова співпраця в рамках договору не здійснюється вже понад два роки.
 
Водночас Департамент права Канцелярії Сейму вказав на деякі можливі негативні наслідки. На його думку, денонсація договору скоротить можливості громадян і юридичних осіб Литви отримувати юридичну допомогу в галузі цивільного права. Стверджується, що документи про реєстрацію актів цивільного стану, а також документи, що підтверджують стаж роботи і розмір заробітної плати, можуть бути видані фізичним особам тільки за умови безпосереднього звернення у відповідні російські установи або органи.
 
У пояснювальній записці наголошується, що правове співробітництво з росією за необхідності може бути продовжено на основі та в рамках багатосторонніх міжнародних угод.
Литвавійна в Україніросія окупанти

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