Литва денонсувала договір із росією про правову допомогу

За це проголосували 93 депутати, п'ятеро утрималися.

У вівторок, 25 червня, сейм Литви схвалив денонсацію договору з росією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Договір передбачав рівний захист особистих і майнових прав громадян обох країн і юридичних осіб, що діють на їхній території, а також співробітництво в галузі правової допомоги.

Міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська зазначила, що обсяг запитів про правову допомогу з боку литовських відомств значно скоротився, і що де-факто правова співпраця в рамках договору не здійснюється вже понад два роки.

Водночас Департамент права Канцелярії Сейму вказав на деякі можливі негативні наслідки. На його думку, денонсація договору скоротить можливості громадян і юридичних осіб Литви отримувати юридичну допомогу в галузі цивільного права. Стверджується, що документи про реєстрацію актів цивільного стану, а також документи, що підтверджують стаж роботи і розмір заробітної плати, можуть бути видані фізичним особам тільки за умови безпосереднього звернення у відповідні російські установи або органи.

У пояснювальній записці наголошується, що правове співробітництво з росією за необхідності може бути продовжено на основі та в рамках багатосторонніх міжнародних угод.