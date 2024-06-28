90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл

фективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл Том Купер опублікував в рамках тижневика Дональда Гілла, його огляд останніх подій щодо закупівлі-постачання зброї Україні, а також оцінку ефективності та результативності тієї чи іншої переданої Україні зброї. Окрім того, в звіті аналізується робота російської системи ППО С-400 і аналітики приходять до висновку, що "король зовсім голий".

Досвід показує, шановні читачі, що ви особливо цінуєте наші публікації про "обладнання" і пояснення того, як працюють "речі, що роблять вибухи". Або точніше: "як працює війна". Тому ми вирішили розширити наше висвітлення цих тем. Для цього випуску свого щотижневого огляду Дональд Гілл був такий люб'язний, що підготував "більший, ніж зазвичай" розділ, присвячений обладнанню.

Обладнання та закупівлі. Швейцарія змінила позицію

Всупереч прогнозам, Румунія передасть Україні систему Patriot. Вона закупила сім систем і отримала чотири з них, дві з яких вже функціонують. Частиною угоди була домовленість про те, що США і західні союзники нададуть Румунії еквівалентну систему, щоб допомогти захистити своє небо. Кілька разів Румунія зазнавала ударів уламків від російських атак на українському боці кордону...

Швейцарія купила 80 ракет PAC-3 Patriot, але протягом наступних 16 місяців США відправлять їх в Україну. Частина контракту дозволяла Сполученим Штатам затримати поставку в разі надзвичайної події, яка впливає на безпеку США, і США послалися на напад росії в Україні, щоб перенаправити виробництво Patriot в Україну. (Поставки Patriot до Ізраїлю та Тайваню все ще триватимуть). Водночас Швейцарія тепер дозволить відправляти свою зброю і зброю, яку вона продала іншим, в Україну. Раніше під час війни вона не дозволяла Німеччині надсилати вироблені у Швейцарії боєприпаси для Гепардів в Україні. Представник НАТО сказав, що Швейцарія може бути нейтральною або продавати зброю НАТО, але не може бути і тим, і іншим. Після довгих філософських роздумів про мораль і вище благо, а також після того, як її військовий експорт впав на 27%, Швейцарія змінила свою позицію...

Компанія Rheinmetall отримала найбільше в своїй історії замовлення на 155-мм снаряди вартістю 8,5 млрд євро. Поставка розпочнеться у 2025 році. Більшість снарядів отримає Німеччина, а частину відправить до України. Нідерланди, Естонія та Данія також отримають снаряди для поповнення своїх запасів...

Завдяки потужній технологічній базі, новому законодавству та $2 млрд американської допомоги на розвиток технологій, Україна схвалила 700 винаходів безпілотників, 40 з яких використовуються на передовій, а 100 українських компаній розробляють і виробляють безпілотники. Рівень їхнього виробництва зріс у 100 разів, а це означає, що їм не потрібно купувати стільки безпілотників. Це означає, що постачання безпілотників тепер є більш безпечним, особливо з огляду на те, що багато з них раніше купувалися в Китаї. Фактично, 90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні...

Виробництво українських безпілотників у серпні 2023 року.

Україна отримає 547 ракет AIM-120D3 та AIM-120C8 наступного року...

Використовуючи технологію, створену для NASAMS, Норвегія побудувала Національну маневрену систему протиповітряної оборони (NOMADS) або систему протиповітряної оборони короткого радіусу дії. Система може бути встановлена на різних шасі, але базовою машиною буде німецька броньована машина бойової підтримки (ACSV) G5. У той час як NASAMS є статичною системою, NOMADS призначена для супроводу наземних військ. Вона має радар AESA з дальністю дії 31 км, лазерний далекомір, камеру денного і нічного бачення і тепловізор. Він має таку ж архітектуру командування і управління, як і NASAMS, стандартні для НАТО засоби зв'язку IFF, UHF і VHF. Стандартне озброєння – чотири ракети AIM-9X Block 2 Sidewinder з радіусом дії 35 км, а також кулемет калібру .50 і опціональна радіочастотна станція постановки перешкод для забезпечення певного рівня захисту від безпілотників FPV. Норвезька армія використовуватиме ракету Iris-T SLS з дальністю стрільби 12 км. Німеччина розглядає можливість придбання деяких з цих машин для України...

Візуально підтверджені втрати російських БТР становлять понад 1000 одиниць, а втрати БМП - понад 3000 одиниць.

Для того, щоб надолужити графік виробництва сучасних танків у мирний час, Німеччина замовляє 105 танків Leopard 2A8. Ці 105 танків будуть поставлені в 2030 році...

Великий матеріал, присвячений втратам російських танків від безпілотників з вересня 2023 року по березень 2024 року...

Електронна війна дуже динамічна і постійно розвивається. Це поточний вплив російського глушіння на українську зброю

Комерційні безпілотники (COTS) – це найпоширеніші безпілотники, які найбільше страждають від глушіння. Україна пристосовується, відстежуючи частоти, які блокуються, а потім змінює їхнє програмне забезпечення та антену, щоб використовувати інші частоти. Технічні фахівці також працюють над тим, щоб зробити безпілотники більш стійкими до перешкод і при цьому недорогими. Рік тому Україна втрачала 10 000 безпілотників щомісяця через глушіння. Я не бачив поточних цифр втрат через перешкоди, але це набагато менше, ніж 10 000 на місяць. Повідомлялося, що Україна також прийняла на озброєння безпілотник, який використовує термінальне керування зі штучним інтелектом, що не покладається на команди оператора, що робить глушіння неефективним.

Україна отримала близько 7000 снарядів "Екскалібур" калібру 155 мм. Вони були ефективними у 70% випадків. Після того, як снаряд був заглушений і відрізаний від GPS, він повинен був покладатися на своє інерційне наведення, і рівень успішності падав до 6%. Через малі поставки снарядів і проблеми з точністю Україна практично припинила використання снарядів вартістю 68 000 доларів.

Ракети, випущені з HIMARS і РСЗВ, зазнали впливу перешкод, але Україна пристосувалася до них. Стійкі до РЕБ розвідувальні безпілотники, які шукають цілі, можуть визначати середовище РЕБ. Якщо частоти GPS не піддаються ефективному глушінню, то по них можна стріляти з РСЗВ. Якщо ж вони глушаться, то Україна іноді проводить місії з придушення ППО противника (SEAD), під час яких українські літаки випускають ракети HARMs, що націлені на перешкоди. Дальність дії HARMs становить 150 км, але це все одно небезпечні місії для українських літаків. Після того, як перешкода буде знищена, або коли радар буде вимкнений і переміщений (пригнічений), можна буде запустити ракету GMLRS. Інша альтернатива – випустити по цілі кілька ракет, що збільшує ймовірність того, що внутрішня система наведення буде точною на одній з ракет. У будь-якому випадку, існує постійний потік відеоматеріалів, що демонструють ефективні удари РСЗВ, що свідчить про те, що вони все ще дуже ефективні в умовах РЕБ.

Бомби JDAM-ER також використовують GPS і не застраховані від глушіння, але вони потрапляють у ціль у 60% випадків. Існує багато відео, на яких чотири бомби влучають в одну будівлю. Розвідувальні дрони і місії SEAD також можуть відігравати допоміжну роль в місіях JDAM. JDAM обладнані пристроями проти підміни, тому їх можна лише заглушити, а не передати неправдиві дані. Крім того, США замовили для JDAM шукачі перешкод з функцією Home-On-Jam. Це означає, що ті ж самі постановники перешкод, які націлені на бомби JDAM, будуть атаковані цими ж бомбами. JDAM-ER (Extended Range) має радіус дії 45 км, а російський "Житель" – близько 30 км. Цілком можливо, що JDAM може бути націлена на ціль, тоді глушилка може перешкоджати сигналу GPS, і алгоритм може спрямувати бомбу до джерела перешкод, якщо воно знаходиться в межах досяжності. Замовлення на ці шукачі буде виконано до 1 жовтня 2025 року.

Бомби малого діаметру наземного базування (GLSDB) запускаються з HIMARS/MLRS, і вони не спрацювали. Одна з причин полягає в тому, що ракета-носій має проблеми з відокремленням. Інша причина – глушіння. У них є рішення для обох проблем, але на їх реалізацію і випробування підуть місяці.

Бомби малого діаметру, які скидаються літаками, ефективні на 90%. Оскільки середовище РЕБ постійно змінюється, цілком можливо, що воно може змінитися і в майбутньому.

Стан розгортання російського зенітно-ракетного комплексу С-400. Та його ефективність

По суті С-400 може вражати крилаті ракети на малій висоті на дальності до 40 км, літаки на дальності до 380 км (залежно від ракети, що використовується), а також балістичні ракети. Це зенітно-ракетний комплекс великої дальності, який багато хто вважає найкращим у світі.

Південнокорейський ЗРК KM-SAM базується на конструкції С-400, але виробляється а Кореї і експортується в інші країни.

Легше відстежити знищення танків і БМП, оскільки вони є одиничними машинами. Складніше відстежити знищення системи протиповітряної оборони, оскільки одна система складається з декількох машин, і навіть кількість машин в системі може змінюватися. Вважається, що на початку війни росія мала 56 систем С-400. Хоча чотири пускові установки є типовими для однієї "батареї", вона може мати менше пускових установок, або навіть 12.

Центральним елементом кожної батареї є радар "Велика птаха", який має дальність дії 600 км і може відстежувати до 300 цілей. Радар виявлення "Сирна дошка", який може входити або не входити до складу батареї, має радіус дії 300 км і може відстежувати 100 цілей. А радар ураження "Могильний камінь" необхідний для того, щоб будь-яка з 3-12 пускових установок в батареї могла працювати.

За свідченнями і статистичними даними, зібраними командою, яка веде блог Oryx, за два роки цієї війни було знищено близько 16 або 17 пускових установок, а також 1 радар спостереження, 3 радари ураження і дві командні машини. Завжди буде більше знищеної техніки, ніж візуально підтверджено, тим більше, коли йдеться про системи протиповітряної оборони далеко в тилу ворога.

У переліку в статті місячної давнини йдеться про знищення 13 "систем", а також більш неоднозначна заява від 28 квітня 2024 року про "більшу кількість систем", перед тим, як уточнити (неконкретну кількість) "пускових установок". Потім перераховуються три радари (якогось типу), радар ведення вогню 92N2 і радар спостереження 96L6. Якби всі втрати були такими ж конкретними, як ці два останні записи, було б набагато легше визначити, скільки компонентів з 56 систем було знищено. Це не помилка списку, це природа OSINT.

Це звичайна ситуація, коли лише деякі компоненти системи знищуються, а інші залишаються неушкодженими. Ці неушкоджені компоненти можуть бути рекомбіновані з іншими неушкодженими компонентами для відтворення цілісної системи.

Визначити, скільки систем С-400 перебуває на озброєнні, складно. Відомо, що було виготовлено 600 пускових установок. Якщо вважати, що система складається з чотирьох пускових установок і РЛС наведення, а їх, як повідомлялося, було 56, то це означатиме, що в експлуатації перебувало 224 пускові установки.

Беручи до уваги експорт, у 2014 році росія мала поставити до Китаю 2-4 системи, а у 2020 році припинила поставки, поставивши лише дві. Білорусь має одну систему. Алжир має вісім полків із загальною кількістю 96 пускових установок. Туреччина отримала дві системи. Індія уклала контракт на поставку п'яти систем до 2022 року і отримала три, а інші дві системи відкладені до 2026 року. Інший експорт може скласти ще 200 пускових установок.

Якщо теоретично знищити по три пускові установки в кожній з, скажімо, 15 систем, що зазнали нападу, це буде 45 пускових установок. Відніміть 200 пускових установок, вивезених за кордон, і, можливо, 50, які були знищені, і залишиться 350 пускових установок, які можна було б розподілити між вцілілими РЛС виявлення і ведення вогню і командними машинами для створення батарей. Ключовим фактором є те, скільки з цих радарів і командних машин було знищено, скільки знаходиться на зберіганні і як швидко вони виробляються, а я не маю такої інформації.

Той факт, що постачання двох систем до Індії відкладається до 2026 року, є показником, який можна інтерпретувати по-різному. Це може означати, що росія потребує цих систем, щоб підтримувати наявне покриття протиповітряної оборони. Це може означати, що зі зростанням загрози українських ракет і безпілотників росія усвідомлює, що їй потрібно покрити більшу територію, ніж вона спочатку розраховувала. І це дуже ймовірно означає, що темпи виробництва є нижчими, ніж темпи втрат.

Хоча важко визначити точний статус російських систем С-400, очевидно, що повітряні загрози з боку України зростають, тоді як кількість російських систем ППО зменшується. Прибуття ЗРК ATACMS лише посилить тиск. З моменту прибуття у квітні 2024 року ЗРК ATACMS успішно атакували системи С-400 16 квітня, 15 травня та 22 травня. Радари двох систем С-300 і однієї системи С-400 одразу ж перестали працювати після атаки 10 червня, а ще одна пара систем С-300 і С-400 втратила свої радари внаслідок вторинних вибухів 12 червня. У цих атаках було використано дванадцять ракет ATACMS.

І це були не перші атаки на С-400 за допомогою ATACMS.

У 2023 році в Україну було поставлено лише 20 ракет ATACMS. 17 жовтня три з них були використані для знищення або пошкодження 21 російського гелікоптера. 26 жовтня дві з них були використані для ураження системи С-400, і хоча оцінка пошкоджень не була точною, повідомлялося про дим у місці розташування С-400.

Балістичні ракети надзвичайно великі і падають на ціль по майже вертикальній траєкторії. Через це найефективніший спосіб збити балістичні ракети – це ракети-перехоплювачі "влучити-знищити". Під час Першої війни в Перській затоці в Іраку/Кувейті система ППО Patriot працювала близько шести років і була розгорнута для захисту від іракської авіації. Коли Ірак почав запускати ракети радянського виробництва Р-17Е SCUD (балістична ракета на базі німецької V-2), система Patriot була ефективною приблизно в 25% випадків, використовуючи боєголовки близького радіусу дії. До початку війни в Іраку в 2003 році Patriot отримав сотні оновлень програмного забезпечення, а ракета PAC-2, що вражає на ураження, була прийнята на озброєння лише роком раніше. Цього разу вони вразили кожну балістичну ракету. З тих пір вона успішно застосовувалася в Ємені та Ізраїлі, а також успішно вразила Х-47 "Кинджал" в Україні.

С-400 не має ракети "влучити-знищити".

росія стверджувала, що ракета 40N6 є ракетою "влучити-знищити", але потім виявилося, що це не так. Потім росія розробила ракету 77N6 як ракету класу "влучити-знищити ", але вона занадто велика, щоб її можна було використовувати в С-400. Замість цього вона використовується в С-500, новій системі, яка все ще перебуває на стадії досліджень і розробок, і, можливо, на даний момент розгорнута лише в одному підрозділі.

Ракета 77N6 настільки велика, що на одну пускову установку можна завантажити лише дві ракети. І росіяни мали проблеми з постачанням електроніки для створення ракети "влучити-знищити ", тому це просто ще одна боєголовка ближнього радіусу дії, зрештою. Ця єдина система С-500 може бути більш ефективною проти балістичних ракет, ніж С-400, але закони фізики не дозволяють їй бути такою ж ефективною, як PAC-2.

Як і балістична ракета, ATACMS має великі розміри і спускається по майже вертикальній траєкторії. Але вона також має здатність змінювати свою траєкторію, і цей рух ускладнює її відстеження ракетами типу "влучити-знищити ". Ракету з передбачуваною траєкторією можна відстежити, і ракета-перехоплювач може летіти туди, де вона збирається бути. Якщо ця траєкторія змінюється, зміна повинна бути виявлена і перерахована, і все це на надзвукових швидкостях.

С-400 вразлива не лише до балістичних ракет. Українська крилата ракета "Нептун" змогла успішно атакувати систему С-400 23 серпня 2023 року. У поєднанні з безпілотниками дві ракети "Нептун" атакували іншу систему С-400 через місяць (14 вересня). Коли почалася війна, ракет "Нептун" було дуже мало, і деякі з них були витрачені на "Москву" та інші військово-морські цілі, що було первісним призначенням цих ракет. У листопаді 2023 року Україна оголосила, що збільшить виробництво в десять разів (хоча базова кількість невідома) і збільшить дальність ракети з 300 км до 1000 км.

Це ще один аспект війни на виснаження, який не на користь росії. Якщо ця тенденція збережеться, через два роки у росії залишиться дуже мало С-400, і задовго до цього в її протиповітряній обороні з'являться великі прогалини.

У цьому розгортанні "система" С-400 складалася з трьох пускових установок, радара ураження і командної машини. Цілком можливо, що радар захоплення, розташований в іншому місці, вказував цьому підрозділу, коли вмикати свій радар і вражати цілі, що наближаються.

Джерело: частина 1 та частина 2