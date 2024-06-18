росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл

У тижневому огляді подій на українському фронті Дональд Гілл констатує, що росіяни майже ніде не просунулися, окрім як на околицях Мар'їнки. Деталізує бій у Соколі минулого тижня. Розповідає, як ЗСУ знищили російську ганчірку з куркою на бахмутському напрямку. Та вкотре зазначає, що Силам оборони України не вистачає боєприпасів, зокрема для Bradley.

Харківщина. Подекуди росія продовжує окопуватися, і кількість жертв на екскаваторах невпинно зростає. Україна веде бої в Глибокому і вже відвоювала половину села. російські безпілотники продовжують завдавати шкоди українській артилерії, пошкодивши п'ять одиниць, шоста пошкоджена артобстрілами.

Найзапекліші бої точаться у Вовчанську. Після однієї російської атаки українська контратака пройшла краще, ніж очікувалося, відтіснивши росіян на кілька кварталів та ізолювавши осередки російських військ у великих будівлях, дві з яких були розбомблені українською авіацією. Є повідомлення, що 200-400 російських військових опинилися у пастці на Вовчанському агрегатному заводі, який також був розбомблений. Ці двоє здалися, але інші поки що відмовляються.

Звичайно, їхні запаси боєприпасів, їжі та води обмежені.

Оскільки російські атаки припиняються, а українці перебувають в місті, малоймовірно, що росіяни, які опинилися в пастці, зможуть вирватися на волю.

Усередині росії знищено ПТРК. Я не впевнений, навіщо використовувався третій дрон, коли гранатомет вже катастрофічно горів, але, можливо, його вже відправили у довгий політ, і йому не вистачило заряду батареї, щоб повернутися назад.

Командний пункт у Бєлгороді був атакований Україною з РСЗВ (і позначений на карті). Вісім офіцерів зникли безвісти. За тиждень до атаки підрозділ був попереджений, що він є в українському переліку цілей.

Том Купер згадав, що багато російських планерних бомб виходять з ладу. Ця бомба впала на російське місто за десять кілометрів на північ від Вовчанська. Людина, яка опублікувала це відео, звинувачує Україну, але він має дякувати власному уряду.

росіяни просуваються північно-західною частиною Вовчанська (позначено на карті Google);

український солдат проходить через центр Вовчанська (позначено на карті Google);

чотири реактивні снаряди JDAM впали на будівлю агрегатного заводу (позначено на карті Google);

чотири реактивні снаряди JDAM впали на іншу будівлю (позначено на карті Google);

82-га бригада зупинила російський штурм на сході Вовчанська (позначено на карті Google);

за кілометр на схід від Вовчанська українці ведуть бій у скельному виступі. Приблизно за 1600 метрів на північ від цієї позиції вони знищили російську БМП із ПТРК (на відео не видно);

92-га бригада знищує російську техніку.

І росіяни, і українці атакували безпілотники одне одного, і кількість відеозаписів, що демонструють російські атаки, перевищує кількість відеозаписів, що демонструють атаки українських БПЛА. Був збитий щонайменше один український безпілотник "Баба Яга" вартістю 25 000 доларів, але решта дронів були недорогими FPV. Зараз є три відео, на яких українські БПЛА атакують безпілотники Zala вартістю 33 000 доларів і Orlan вартістю близько 100 000 доларів. "Орлан-10" тут знищують "Птахи Мадяра".

Купу протитанкових мін знищив безпілотник, наданий "Диким Шершням".

Західна Луганщина. Поблизу Синьківки відбувся скромний російський штурм, а навколо Кислівки росіяни намагалися розмінувати мінні поля. В обох випадках вони не здобули жодної додаткової території і втратили більше десятка одиниць техніки. Українці втратили дві контрбатарейні РЛС, а екскаватор був пошкоджений безпілотником. росіяни завдали кілька ударів із РСЗВ, ТОС-1 та авіаударів.

російська БМП з десантом намагається встановити російський контроль на ділянці між Табаївкою та Берестовим.

Український танк, який обстрілював російські позиції за 5 км на схід від Синьківки, був атакований кількома безпілотниками, йому пощастило вижити.

Машина розмінування УР-77 знищена після того, як український безпілотник скинув на неї міну.

Більшість транспортних засобів будуть знищені, якщо протитанкова міна потрапить на їхній дах. Це, безумовно, сталося з російським УР-77, який використовує фугасні лінійні заряди для розмінування мінних полів.

Було ліквідовано російську атаку під Іванівкою, одну з багатьох протягом цього дня. Коли машина знищується, екіпаж і піхота вистежуються.

Білогорівка. росіяни провели невеликі штурми Білогорівки та Верхньокам'янська, які були відкинуті з втратами, але їм вдалося просунутися на кілометр і увійти в село Роздолівка, перш ніж їх витіснили. Характерним було те, що російські безпілотники почали скидати міни перед Верхньокам'янськом, де вони щойно здійснили атаку.

російські безпілотники займаються мінуванням.

Бахмут. На північ від Часового Яру росіяни та українці ведуть запеклі бої. Міжнародні бійці є одними з тих, хто відтіснив росіян до Богданівки за підтримки невеликої кількості бронетранспортерів Bradley. Один російський водій звернув не туди і доїхав до каналу, перш ніж ізольований загін і машина були знищені безпілотниками. Bradley був атакований безпілотниками і знерухомлений. Коли екіпаж евакуювався, то залишив люк відкритим, як це роблять багато росіян, і російському безпілотнику було легко знищити техніку. Але росіяни не досягли жодного прогресу на півночі.

На південь від району каналу росіяни намагалися просунутися далі на захід і південь, але втратили кілька одиниць техніки, навіть не дійшовши до лінії фронту. Не досягнувши там успіху, вони продовжили лобові атаки в самому районі каналу, але не здобули жодних позицій. Тепер, коли вони контролюють більшу частину району, їхні обстріли та авіаудари не були такими інтенсивними, як у попередні тижні.

на зміну невеликій російській присутності у Кліщіївці прийшла невелика українська присутність. Це небезпечне місце для обох сторін;

російські оператори безпілотників зазнали нападу біля Опитного;

росія встановила свій прапор посеред району каналу. Через кілька днів його знищив український безпілотник.

російський прапор висів у центрі Канівського району кілька днів, поки Україна не вирішила, що його варто знищити за допомогою безпілотника.

Авдіївка. росія продовжує використовувати коксохімічний завод як складальний майданчик, оскільки великі споруди добре збудовані і здебільшого не пошкоджені. На виїзді зі заводу багато транспортних засобів піддаються атакам безпілотників і пошкоджуються або знищуються ще до того, як доїжджають до лінії фронту.

На околицях Новоолександрівки минулого тижня росіяни просунулися майже на 1500 метрів і зайняли все село. Також вони просунулися ще на кілометр до околиць Сокола і ще на кілометр до Новопокровського.

На південному кінці цього сектору просування росіян у Карлівку і повільне просування з Уманського означає, що утримувати Яснобродівку стає дедалі важче, і Україна, ймовірно, незабаром вийде звідти.

у Новопокровському піднято російський прапор;

ракетні удари з гелікоптерів приблизно так само ефективні, як і атаки з реактивних систем залпового вогню, у насиченні місцевості вибухівкою, за винятком того, що вони, зазвичай, не такі точні;

у дописі стверджується, що комплекс "Борисоглібськ-2" був знищений за допомогою безпілотників. Комплекс "Борисоглібськ-2" складається з пункту управління і чотирьох систем РЕБ, встановлених на дев'яти броньованих гусеничних машинах МТ-ЛБ: один командно-контрольний пункт Р-330КМВ; дві станції постановки перешкод Р-325УМВ; дві станції постановки перешкод Р-934БМВ; дві станції постановки перешкод Р-378БМВ; дві станції постановки перешкод Р-220БМВ. Комплекс призначений для виявлення та придушення каналів зв'язку та управління, радіолокаційних станцій та супутникової навігації. Хоча один із компонентів був знищений, це була лише одна частина всієї системи;

міни знищують російську техніку, що атакує 47-му бригаду.

Окрім російського безпілотника "Орлан", який був знищений на Харківському напрямку, на Авдіївському напрямку 1-ша танкова бригада збила безпілотник Zala.

російський штурм під Соколом зупинено не прицільним вогнем. 155-мм снаряд має 50% ймовірність вбити будь-якого солдата на відкритій місцевості в радіусі 50 метрів. Знову ж таки, це змонтоване відео, але воно закінчується тим, що троє російських солдатів рухаються по землі, а троє не рухаються взагалі;

російські атаки в районі Авдіївки здебільшого знищуються ще до того, як вони досягають лінії фронту.

План полягав у тому, щоб скинути російську бомбу в полі, аби російський танк міг проїхати по дорозі і раптово звернути в кратер, очевидно.

Ще трохи подробиць про бій у Соколі минулого тижня: Bradley наблизився до БТР, знаючи, що його броня захистить екіпаж. У нього стріляли лише три рази, але один із пострілів був влучним – поцілило в систему наведення, вибивши його основну зброю так само, як Bradley вивів з ладу Т90 у січні цього року. Командир наказав водієві таранити БТР, який з'їхав з дороги, а вцілілі російські військовослужбовці незабаром зійшли з нього. Українська піхота вступила з ними в бій, і Bradley повернувся на ремонт.

Командир Bradley з шийним корсетом та його водій.

Наприкінці проросійський канал додав відео іншого інциденту, в якому стверджувалося, що Bradley було знищено в результаті цього інциденту. Насправді це той самий екіпаж на іншій машині три дні потому. Їхній автомобіль наїхав на міну. Водія викинуло з люка. Солдат, що сидів ззаду, зламав ногу. А командир отримав травми спини, колін та голови. Командир розраховує повернутися на службу через місяць. Він також згадує, що у них не вистачає боєприпасів для Bradley.

Мар'їнка. У північній частині цього сектору тиск з півночі допоміг послабити оборону Невельського, і росії вдалося взяти під контроль половину цього села. У Красногорівці з рук в руки перейшло дуже мало території, але росія змогла витіснити війська з Мар'їнки і перекинути свою техніку в Георгіївку. Один російський транспортний засіб виїхав на інший бік села, перш ніж був знищений. Україна стверджує, що вся техніка та особовий склад, які брали участь в атаці, були знищені.

Український безпілотник здійснює атаку на російську машину в Георгіївці. Тут добре видно місцевість.

російську піхоту всередині села також вистежують і знищують.

Враховуючи складність постачання і заміни через водні перепони, що з'єднують озера та ставки, Україна повинна утримати Георгіївку або вивести війська з території між цим селом і Красногорівкою.

На півдні росіяни продовжують наступати і зазнають втрат, не здобувши жодної території.

росія продовжує намагатися просунутися на захід від Мар'їнки. За пів року російським силам вдалося просунулися на 2600 метрів і станом на зараз вони знаходяться на околицях Георгіївки;

бронеколона, що прямувала на Красногорівку, знищена безпілотниками. Автор допису повідомив, що знищити колону могли лише БПЛА, і що були використані якісь особливі безпілотники. Це цілком зрозуміла заява, оскільки в Україні ніколи не було достатньо артилерійських боєприпасів. Якби вони були, колону можна було б знищити масованим вогнем. Але безпілотники теж працюють;

танки-черепахи забезпечують певний рівень захисту від безпілотників, тому Україна розробила БПЛА, які ефективно їм протистоять.

Ще один несправний планерний комплект УМПК, який приземлився біля донецької лікарні за 8 км від лінії фронту.

Запоріжжя. росіяни не просунулися зі Старомайорського і не зробили жодного кроку вперед в Урожайному, незважаючи на величезну кількість бомб, ракет і снарядів, які вони використовують щотижня. Просто дивно, як українцям в Урожайному вдається виживати і забезпечувати себе припасами та змінюватися в умовах безперервних важких обстрілів.

У Роботиному спостерігалася значна активність артилерії та безпілотників, але на місцевості не відбулося жодних змін.

зосередившись на російському прапорі біля північної околиці Старомайорського, безпілотник здає назад, щоб оглянути південну околицю села, і повертає на захід і північ. Старомайорське, ймовірно, зазнало близько 1% обстрілів, яких зазнало Урожайне;

деякі з численних обстрілів Урожайного з гелікоптерів та БПЛА.

Херсонщина

виснаження росіян на лівому березі триває;

Іванівка знаходиться на правому березі між Кринками та Козачими Лагерями. Бомби та артилерія знищили більшу її частину. Ви можете бачити, що висота на правому березі в деяких місцях перевищує 40 метрів, тоді як на лівому березі вона становить 10 метрів або менше. Це надає Україні переваги в спостереженні. Українські танки також раніше забезпечували вогневу підтримку з цих висот, але вже кілька місяців вони цього не роблять;

ще один російський БПЛА Zala булв підбитий FPV.

Крим

за повідомленнями, було атаковано ЗРК С-400 і дві системи ППО С-300;

на додаток до цих трьох систем, ще одна система С-400 була атакована, в результаті чого було пошкоджено або знищено пускову установку і радарний компонент;

росія загалом припинила використовувати Керченський міст для транспортування військових вантажів і скоротила постачання нафти через міст до одного разу на три місяці або близько того. Після того, як 30 травня атака пошкодила два великі залізничні пороми, російські потяги почали регулярно перевозити нафту через міст.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4