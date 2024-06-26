Словаччина підтримує чеську ініціативу – президент

Братислава допоможе модернізувати боєприпаси Україні, які купують в рамках чеської ініціативи.

Про це сьогодні заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, пише Pravda.

Президент Словаччини на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом сказав, що Братислава надає Києву підтримку, про яку говорять не часто. Мова йде про постачання електроенергії.

Крім того, глава Словаччини додав, що країна бере участь у підтримці чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України.

"Ми зробимо значний внесок за допомогою своїх виробничих потужностей для успіху чеської діяльності із закупівлі боєприпасів", - сказав Пеллегріні.

Він додав, що Словаччина значно збільшила виробництво та ремонт снарядів західних калібрів.

"Значна частина із зібраних Чехією боєприпасів зрештою буде відновлена і вироблена безпосередньо на словацьких заводах", - розповів Пеллегріні.

Глава словацької держави планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутись або цього тижня у Брюсселі під час Європейської ради, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.

Раніше ми повідомляли, що Словаччина підтримає вступ України до ЄС і допоможе з розмінуванням.