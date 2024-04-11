Словаччина підтримає вступ України до ЄС і допоможе з розмінуванням

Словаччина не перешкоджатиме Україні на шляху до Європейського союзу, а також допоможе в сфері розмінування територій.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив під час брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Говорили ми про співпрацю у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. Йдеться про конкретні машини для розмінування. Тут проходить велика дискусія про спеціальні машини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою". - сказав Фіцо.

Також Братислава бажає допомогти Києву в інтеграції.

Фіцо додав, що його країни візьме участь в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня.

За його словами, сторони сьогодні схвалили дорожню карту щодо співробітництва між країнами.

Прем'єр виступив із засудженням російської агресії, заявивши, що вторгнення було порушенням міжнародних угод і сказав, що Київ та Братислава можуть співпрацювати в гуманітарній і цивільній сферах.

У тому ж числі прем'єр висловив підтримку Україні на її шляху до ЄС.

"Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху. Навпаки, ми хочемо допомогти", - уточнив Фіцо.

Він сказав, що також Словаччина хоче допомагати у навчанні та підготовці персоналу, який обслуговуватиме такі машини.

Сьогодні стало відомо, що Шмигаль зустрівся з Фіцо у Словаччині.