На тлі військових невдач і нарікань Україна змінює ще одного генерала – WP

Критика та заміна високопоставленого генерала свідчить про те, що всередині армії почалися розколи на тлі невдач у війні проти росії.

Про це пише журнал Washington Post.

Видання отримало доступ до скарг начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича, яку він написав на колишнього командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Мова йде про перелік скарг, з якими начальник "Азов" звертався до ДБР.

Кротевич розповів про цей крок, але не сказав, про якого саме генерала йдеться і що конкретно той робив не так.

Кротевич скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години в місті, проте отримав звання Героя України.

Також Содоль начебто не постачав бригаді "Азов" артснаряди та не забезпечив наявність оборонних споруд в Маріуполі перед наступом рф.

Видання описує ситуацію, коли один з командирів просив у Содоля озвучити план дій, але у відповідь почув: "Нам гаплик" і після цього генерал поклав слухавку.

Начальника штабу бригади "Азов" запевняє, що Содоль, командуючи східним фронтом, наказував бригаді наступати, хоча у бригади не було для цього достатньо артилерійських боєприпасів.

Бійці розповідали, чому це зараз неможливо, після чого проти командира "Азов" почали розслідування.

Нагадаємо, що 24 червня Зеленський замінив генерала Содоля.