Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій на фронті від Дональда Гілла, який на прикладі Харківщини показує, як "дипломатія" стримує можливості ударів України по російських силах. Також він вказує на проблему відступу українських військ на початку російського наступу і вважає, що це сталося через погане командування, зокрема безпосередньо в підрозділах. Просування ж росіян забезпечують бомбардування КАБами.

Як дипломатія впливає на боєздатність України. Здається, справа зрушила

Найефективніший спосіб для росії розподіляти боєприпаси, паливо та інші припаси – це відправляти їх потягом і розвантажувати на великому складі, розташованому досить близько до лінії фронту. Звідти вантажівки можуть доставити їх на лінію фронту. Коли влітку 2022 року прибув HIMARS, ракети M31 з радіусом дії 80 км знищили чимало з цих великих складів, навіть мости та потяги. За тиждень було знищено двадцять командних пунктів і складів. росіяни створили менші склади далі. Раніше росія розміщувала свою артилерію традиційною батареєю, доки HIMARS не почав знищувати сконцентровані цілі, такі як ці п'ять самохідних 152-мм гармат. Поява HIMARS зробила "Точку-У" більш ефективною. Потім росіяни розосередили свою артилерію, зменшили склади постачання і загалом, але не завжди, розосередили свої війська. Україна все ще використовує HIMARS для знищення вантажівок, артилерії, засобів ППО, систем РЕБ, штабів і скупчень військ на відстані понад 70 км. Українська зброя більшої дальності зменшує здатність росії воювати в кожному секторі, де вона могла б використати свій радіус дії, який приблизно втричі більший, ніж у стандартної артилерії. Тепер, коли США надали ракети ATACMS з дальністю дії 165 і 300 км, Україна отримала можливість атакувати цілі, розташовані ще далі, як-от авіабаза "Джанкой" і авіабаза "Бельбек" під Севастополем.

Єдине місце, де вони не використовуються, ­– це Харківський напрямок. росіяни не проникли дуже далеко в цьому регіоні, але вони все ще мають артилерію, боєприпаси, системи радіоелектронної боротьби і всі інші засоби, необхідні для підтримки просування до Харкова. Проблема в тому, що ці засоби знаходяться в росії, а Україні не дозволено використовувати американську зброю на території рф, оскільки США побоюються, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Лише 80-кілометрова дальність польоту ракети М31 послабила б російський потенціал. Дальність дії ATACMS у 165 і 300 км була б ще більшою. Кілька аеродромів також знаходяться в зоні досяжності. На карті я відцентрував кола дальності дії HIMARS/MLRS на Харків. Коло дальності дії "Богдани" я відцентрував на Веселому, де вони експлуатують багато своїх артилерійських систем.

Два тижні тому держсекретар США Блінкен заявив, що США "не заохочували і не дозволяли наносити удари за межами України, але в кінцевому підсумку Україна повинна сама приймати рішення про те, як вона збирається вести цю війну"...

Минулої середи спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати повинні "дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне", – коли йдеться про те, як Україна використовує надану США зброю у війні проти росії. У понеділок двопартійна група американських законодавців надіслала листа міністру оборони Ллойду Остіну з проханням дозволити Україні використовувати американську зброю для ураження стратегічних цілей на території рф.

На фронтах України. Чергові свідчення слабкості росіян та недоліки в ЗСУ на прикладі Харківщини

Якість українського керівництва варіюється, і Сирський притягує командирів до відповідальності, але є чимало таких, що не відповідають прийнятним стандартам. Костянтин розповідає, що багато підрозділів територіальної та прикордонної оборони не зайняли позиції і не відпрацьовували дії у разі нападу росіян. Оборонні позиції з використанням бетонних бункерів не можуть бути побудовані під час загрози нападу, але екскаватори часто використовуються в межах 3 км від фронту, навіть якщо деякі з них зараз пошкоджені або зруйновані. Навіть за відсутності екскаватора особовий склад міг би вирити обмежену кількість позицій. У багатьох підрозділах цього не сталося, і деякі відступили перед російськими військами, що наступали. У Глибокому вони мали великі оборонні позиції, але залишили їх без бою.

Одним із підрозділів, який не відступив, є 227-й батальйон 127-ї бригади, що дислокувався під Зеленим. У нього був новий командир, який тренувався і відпрацьовував дії на випадок нападу росіян, а також якнайкраще підготував оборонні позиції. Коли росіяни таки атакували, порушення українського зв'язку через глушіння та сонячні збурення призвело до того, що 227-й батальйон на два дні втратив зв'язок з рештою української армії. Оскільки вище командування не отримувало від них звісток, вони вирішили, що їхній підрозділ було втрачено, а разом із ним і позицію. Коли батальйон зміг відновити зв'язок, бійці повідомили, що відбили всі російські атаки і поцікавилися загальною ситуацією.

Поки 227-й батальйон виконував свою роботу, хтось із командування мав би послати когось на місце дислокації, щоб з'ясувати стан цього підрозділу та його обороноздатність. Це ще одне свідчення того, наскільки нерівномірною є якість командування в українській армії. Це не питання якості солдатів, це питання якості керівництва. Підрозділ з хорошим керівництвом створить ефективну команду.

Той факт, що росія досягла такого незначного прогресу, коли так багато українських підрозділів не були підготовлені, також вказує на те, наскільки слабким є російське керівництво.

Попередній український командувач у цьому секторі Юрій Галушкін був на посаді вже місяць, коли росіяни перетнули кордон. Незадовільна робота командування змусила Сирського замінити його через 72 години після початку атак. Новим командувачем став бригадний генерал Михайло Драпатий. Першим завданням Драпатого було зупинити російський наступ на Херсонщині, організувавши спеціальну оборону в березні-квітні 2022 року. Пізніше того ж року його командування врешті-решт витіснило росіян з Херсона і провело штурм через річку. Його підвищили до заступника начальника штабу армії, і він залишиться на цій посаді, командуючи Харківським сектором.

Інтенсивність російських атак значно знизилася, про що свідчить кількість втрат. росія утримує північну частину Вовчанська, тоді як Україна утримує південну частину міста, на іншому березі річки. росіяни зруйнувала деякі мости в цьому районі, щоб ускладнити українську логістику.

російський військовий блогер стверджує, що втрати рф великі, а Україна заполонила небо безпілотниками і має перевагу в артилерії. Можливо, це не зовсім так, але досить близько до правди, щоб створити таке враження. Блогер побоюється української контратаки...

Від Грозного до Вовчанська російська армія залишає свій слід...

Україна має менше плече постачання, ніж росія, але російське глушіння заважало Україні спілкуватися і координувати дії. На додаток до глушіння, деякі заходи, спрямовані на запобігання використанню росією системи Starlink, також заважали Україні використовувати цю систему поблизу кордону. Крім того, найбільша геомагнітна буря за останні два десятиліття також порушила зв'язок Starlink. Український персонал був змушений використовувати текстові повідомлення для зв'язку, і навіть вони були повільними. Глушіння та перешкоди також вплинули на використання безпілотників. Через кілька днів зв'язок було відновлено. Україна має доступ до інших систем супутникового зв'язку, які могли б допомогти у вирішенні проблем із перешкодами, але вони не так широко доступні, як Starlink.

деякі з росіян, які пару тижнів тому намагалися проникнути через ліс до українських прикордонників;

82-га аеромобільна бригада вступає в бій з російськими військами, коли вони ще перебували на північному березі річки;

хвилина бою російського Добровольчого корпусу на вулицях Вовчанська;

спецназ, що наближається до українських позицій, відкрито атакований підрозділом безпілотників Нацгвардії;

російські позиції в будівлі суду бомбардує українська авіація.

Під Липцями 113-та бригада Національної гвардії вперше зіткнулася з росіянами без жодних укріплень. Зараз 92-га бригада виконує основні оборонні функції і працює із захопленими російськими гарматами прямої наводки, які стріляють боєприпасами польського виробництва і навіть французькими мінометними мінами. Вони також мають прилади виявлення, які попереджають їх, коли у повітрі з'являється безпілотник. Із цим попередженням вони шукають укриття та намагаються визначити, чи це друг, чи ворог. Відео тут.

Західна Луганщина

російські війська з району Куп'янська перекидаються на Харківський напрямок. Вздовж фронту відбувалися обмежені обстріли, але росія здобула територію, лише просунувшись у Берестове;

У Берестовому російський підрозділ сховався в будинку, який також використовується для зберігання боєприпасів;

росіяни скинули бомбу на Лиман, що за 15 км від лінії фронту.

Екскаватори в 100 разів швидші за людину з лопатою, але більшість підрозділів мають лише лопати. Цей чоловік працює на окопі під Куп'янськом.

Сіверськ/Білогорівка. росіяни знову заявили, що взяли Білогорівку. Насправді вони втратили 14 одиниць техніки, не зумівши цього зробити. На додаток до цих 14 машин, на карті показані раніше не позначені транспортні засоби, які з'явилися на нових супутникових знімках високої роздільної здатності. Ендрю Перпетуа каже, що за п'ять кілометрів від міста знаходиться ще більше російської техніки, яку вони нанесуть на мапу, як тільки отримають знімки. (Завдання супутнику зробити знімок коштує дуже дорого. Дешевше почекати, поки хтось інший замовить знімок певної території, а потім просто заплатити за копію).

підбірка знищеної російської техніки перед Білогорівкою;

за 2,5 км на схід від Білогорівки знищено знерухомлений танк "Черепаха";

росія розбомбила житловий будинок у Сіверську, що за 10 км від лінії фронту;

по Сіверську також вдарили із РСЗВ;

росіянин з лука вистрілив гранатою приблизно на таку відстань, на яку зміг її кинути.

Бахмут. росіяни здійснили нові атаки на район каналу і втратили щонайменше 16 одиниць техніки. Коли їм вдається ввести піхоту в місто, "Кракен" надсилає команди для їх знищення за допомогою безпілотників і ближнього бою. В одному з повідомлень йдеться про те, що росія захопила кілька будівель на пагорбі у східній частині Калинівки, а в іншому – що українська контратака відкинула їх настільки далеко, що Україна опинилася на західній околиці Богданівки. На південь від району каналу російська піхота знову рухається до каналу.

Кліщіївка не обороняється. На все село залишилося лише кілька підвалів. Є повідомлення, що деякі росіяни відмовляються в'їжджати в село. росіяни, які все ж заходять по 4-8 чоловік за раз, полюють на них за допомогою безпілотників. російський танк "Черепаха" висадив чотирьох піхотинців, після чого його переслідували безпілотники. У якийсь момент задня частина танка загорілася, але він продовжував виїжджати із села.

Тут танк "Черепаха" висадив піхотинців, а потім заїхав у білу будівлю. Якщо ви обернетесь, то побачите сільську церкву через дорогу і височини за нею. А тепер уявіть, що всі дерева зникли, а 95% будинків зрівнялися зі землею, і до їхніх підвалів більше немає доступу. Ці висоти не лише є гарним спостережним пунктом, але й забезпечують пряму видимість, необхідну для зв'язку операторів дронів зі своїми безпілотниками.

З огляду на неймовірно інтенсивні російські обстріли, Україна не використовує традиційну лінійну оборону в районі каналу в Часовому Яру. Українські сили використовують артилерію та безпілотники, щоб атакувати російську техніку та піхоту, що наближається до міста. російська піхота, що залишилася в живих, ховається в різних будівлях, а вціліла техніка відступає, і на зворотному шляху її також атакують. Тоді українські піхотинці "Кракен" виходять з укриття і знищують російську піхоту. Ось вони зачищають будівлі у північно-східній частині району каналу за 200 метрів від лісу.

У минулотижневому звіті була мапа, що ілюструє атаку 20 автомобілів на Часів Яр 17 травня. У тексті сказано, що було знищено 10 російських машин, але Ендрю Перпетуа має відео з геолокацією, яке показує, що було знищено 16 машин. Відео, на якому росіяни їдуть по кривій дорозі, – це північний штурм, що веде головною дорогою в район каналу. Відео, на якому росіяни їдуть уздовж узлісся або лісосмуги – це південний штурм. російська піхота, яка дійшла до міста, була вбита або потрапила в полон. Як ви можете бачити, українська артилерія вела досить інтенсивний вогонь.

В результаті нічної атаки 22 травня перед Часовим Яром було знищено три одиниці техніки та кілька піхотинців.

Під час атаки на двох машинах росіяни виїхали на головну дорогу в район каналу і розвантажилися за 300 метрів вглиб району. Пізніше російські термобаричні атаки з ТОС-1 розбивають будівлі за 200-300 метрів на захід від місця розвантаження.

Авдіївка-Покровськ. росія намагається просунутися на північ і північний захід. Просування на північний захід стримується через атаки 47-ї бригади на Соловйове, де вони зайняли кілька ліній електропередач. Ця активність завадила росіянам просуватися на захід і південний захід, що створило б ще більший тиск на українські підрозділи, які обороняються на північному заході. Це було досягнуто ціною пошкодження або знищення Bradley, але тільки в цьому районі було втрачено 15 російських бронемашин.

Броньований ремонтно-евакуаційний автомобіль "Бергпанцер" був пошкоджений під час буксирування автомобіля за 1300 метрів на захід від Соловйова.

Далі на південь росія повністю контролює Уманське. На північ від Очеретиного росіяни атакували невелику українську позицію і взяли в полон її захисників.

Штурм Новоолександрівки. Танк проїхав на схід, висадив піхоту і втік на південь, поки його не збив безпілотник. Підготував Gik, 1:35:00 на відео.

Bradley підбитий і підпалений безпілотниками та РПГ за 1800 метрів на північний захід від Соловйового. Другий Bradley під вогнем безпілотників та артилерії добирається до першого. Коли пандус опускається, всі троє членів екіпажу першого виходять із задимленої машини і пересідають у рятувальну машину;

військовослужбовець 47-ї бригади розповідає про те, як він та його побратими підбили Т90 за допомогою дронів. Я не знаю, скільки безпілотників було використано, але, здається, він відчуває певну гордість, коли каже, що його підрозділ знерухомив і врешті-решт знищив цей танк;

на схід від Авдіївки накрили російську систему постановки перешкод із GMLRS;

система протиповітряної оборони С400 випускає ракети з трьох пускових установок, намагаючись захиститися від ракет ATACMS. росіяни опублікували результати атаки;

Мар'їнка. Від Красногорівки до Новомихайлівки точаться запеклі бої, але територіальні зміни дуже незначні. У Красногорівці Україна веде контратаки, деякі з них успішні, інші – ні.

за 500 метрів на захід від Новомихайлівки росіяни атакують Парасковіївку. Ця будівля розташована у східній третині села, яку контролює росія, і потрапляє під український авіаудар;

росія повільно просувається вперед у Красногорівці;

на північ від Красногорівки росіянин на мотоциклі програв безпілотнику.

Запоріжжя. У рамках нормального життєвого циклу російського наступу Роботине перейшло з-під контролю України до сірої зони, де російська піхота і техніка з часом знищується, і, нарешті, повільно переходить під контроль росії, а прилеглі території перетворюються на сірі зони. Те ж саме відбувається у Старомайорському та Урожайному, але швидшими темпами через потужні російські бомбардування та авіаудари.

кілька росіян в'їжджають у Старомайорське на мотоциклах. Ось вони, здається, в центрі села;

десь поблизу/в Роботиному росіяни ховаються під танком і мріють про експансію;

штурм Роботиного був відвернутий, не встигнувши розпочатися. Відео обривається після влучного попадання гранати, тому неможливо визначити, наскільки сильно постраждав транспортний засіб.

Херсонщина. Легка українська деокупація Кринок поширюється на Козачі Лагері. росія більше не використовує техніку у своїх атаках, а піхоту перехоплюють безпілотники. У цьому секторі було звільнено та замінено ще одного російського командира. російські штурми острова Нестрига тривають, а російські обстріли та авіаудари на правому березі намагаються зірвати постачання та заміну українських підрозділів, які підтримують сили на малому острові. В обох випадках невелика присутність українських військ провокує російську відповідь, що призводить до значних втрат серед російських військових.

Теплові сигнатури на лівому березі сильніші, ніж на правому.

росіяни втрачають по 100 чоловік щодня, намагаючись знову захопити острів Нестрига. Це амфібійний варіант спроби перетнути відкрите поле, не досягнувши українських оборонних позицій.

Переправа на човнах небезпечна як для росіян, так і для українців. На цьому відео росіяни потрапляють на острів і їм пощастило під час розвантаження. Але на острові дуже мало укриттів. Дехто може вважати це відео ГРАФІЧНИМ, тому що на ньому видно, як росіяни стікають кров'ю в болоті, але ви не бачите занадто багато крові.

126-та бригада територіальної оборони з Берислава вже входить до складу 30-ї бригади морської піхоти і отримає нову емблему.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та нарешті частина 4