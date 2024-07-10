росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій на фронті від Дональда Гілла. Він стверджує, що росіяни повільно, але просуваються на кількох ділянках фронту, зокрема в районі Часового Яру, Торецька та Авдіївки. Натомість на Запоріжжі фронт стабільний вже більше місяця.

У понеділок на фронтах тривали події попереднього дня. Так, наприклад, продовжував горіти російський склад боєприпасів у Воронежі (за повідомленнями, він був повний ракет "повітря-повітря", "земля-земля", ЗРК, танкових та артилерійських боєприпасів), 110-та мехбригада знищила ще один російський Су-25 (на жаль, як це часто буває, візуальних доказів цього немає... принаймні поки що).

Харківщина. Лінія фронту на схід від Вовчанська не змінилася, а ситуація на заході залишається нестабільною. Район багатоповерхівок отримав назву "Цитадель". Україна все ще утримує майже весь цей район, але росія атакувала з півночі та заходу і змогла захопити деякі будівлі, принаймні тимчасово.

У "Коридорі" є одна позиція за 180 метрів на захід від агрегатного заводу (позначена на карті жовтим кольором), яка неодноразово переходила з рук в руки. Минулого тижня атаки українських безпілотників вказують на те, що росія утримувала її протягом усього тижня.

Українські сили все ще перебувають на північному сході Вовчанська, про що свідчить це відео, на якому український солдат потрапляє під обстріл російської артилерії.

Українські бійці бригади "Лють" воюють у Вовчанську.

росія повідомляє про розгортання додаткових українських військ навколо Глибокого. Українські безпілотники перехоплюють будь-яку російську техніку, що наближається до села, а це переважно вантажівки, але час від часу з'являється і кілька бронемашин. Минулого тижня росіяни намагалися відправити до села кілька груп бронетехніки. Всі вони були знищені ще до того, як підійшли на 2500 метрів до Глибокого.

Було опубліковано відео точних українських ударів по центру Глибокого. Того ж дня з'явилося відео обстрілу російською артилерією українських позицій у північній та південній частинах цього населеного пункту. Дуже ймовірно, що зараз Україна контролює село.

Бомба, скинута безпілотником, поранила одного росіянина в Глибокому, і його ігнорують товариші по службі.

На під'їзді до Глибокого за 3 км знищено чотири російські машини.

3-тя штурмова бригада використовує зенітно-ракетний комплекс "Стріла", щоб збити безпілотник Zala. Кожен батальйон у бригаді приблизно такий же сильний, як і традиційна бригада, тому частина 3-ї штурмової перебуває в районі Харкова, а частина – за 16 км від Сватового. Для прикриття відходу з Авдіївки вони використовували лише один батальйон.

"Птахи Мадяра" – це підрозділ безпілотників, який також збільшився в розмірах, тому частина його знаходиться в Харківській області, а частина залишається в Херсонській області.

Східна Луганщина. У цьому секторі було багато боїв, але єдина значна зміна території відбулася в Макіївці, трохи більше ніж за 10 км на північ від Тернів.

У складі 3-ї штурмової бригади є батальйон, що діє за 15 км на південний захід від Сватового. Кожен батальйон майже розміром з регулярну бригаду. Саме тут, за їхніми словами, росіяни готувалися до наступу в напрямку Борової. На 14-хвилинному відео видно, як вони розчищають траншею, щоб перешкодити російським наступальним приготуванням.

Під Коломийчихою росія наполегливо наступала, але не змогла здобути жодної території і втратила людей і техніку в цій боротьбі.

Білогорівка. На руїнах Спірного підняли російський прапор.

Роздолівка або оспорюється, або може перебувати під російським контролем. Це дуже маленькі села, і в російському просуванні вони займають не більше кілометра.

Бахмут. Ось одна з відповідей на питання, як планерні бомби УМПК впливають на розвиток подій на фронті: після того, як українці витіснили росіян зі східної половини району каналу, вони були змушені відступити, оскільки росіяни почали обстрілювати руїни цього району. В результаті, цього тижня росіяни відновили контроль над усім районом. Цінність його утримання полягала у захисній місцевості, і в міру того, як будівлі руйнувалися, пересуватися та існувати в них ставало дедалі важче. У деяких з них обвалилися сходи і коридори, що змусило солдатів вибігати на вулицю.

А ще був маршрут постачання: кожна машина, яка прибувала з припасами та заміною і вивозила поранених та інших солдатів, потрапляла під прицільний непрямий вогонь. Вона не могла залишатися в районі, тому що вогонь не припинявся. Машини розвантажувалися на західній стороні будівель, щоб забезпечити певний захист від траєкторій снарядів, що летіли зі сходу, але мінометні міни з високими траєкторіями все одно могли приземлитися в безпосередній близькості від них. Після того, як висадка і посадка були завершені, транспортний засіб повинен був знову проїхати через обстріл, і не кожен витримував цю поїздку в обидва кінці.

Завжди пам'ятайте: в той час як "втрата місцевості" може здатися недоречною для "громадськості" (див.: цивільні, журналісти і особливо політики), у військових науках холодним фактом є те, що місцевість корисна лише тоді, коли вона забезпечує вам перевагу над ворогом. Якщо ціна її утримання перевищує переваги, то настав час відступати.

На південній околиці Кліщіївки 93-тя бригада зачищає поодинокі російські позиції.

За 17 км на північ від Бахмута росіяни зачищають українську позицію за кілометр від села.

За 20 км на південь від Бахмута російський безпілотник скинув протитанкову міну біля Майорська, де росіяни ведуть активні бойові дії.

З довоєнного населення в 10 000 осіб у Торецьку залишилося 5000, хоча зараз він знаходиться всього за 4 км від лінії фронту і зазнає інтенсивних обстрілів. За три дні поліція евакуювала 711 осіб. Двоє медиків допомагають з евакуацією, коли в їхній автомобіль потрапляє осколок снаряда, що розірвався неподалік.

російський безпілотник таранить український безпілотник над Часовим Яром, але виживає лише український.

Ми вже говорили про петлю OODA в минулому: сторона з меншою петлею може спостерігати і реагувати швидше, ніж інша. Це причина, чому росія хоче якомога швидше перекинути війська на лінію фронту, бажано на броньованій бойовій машині. Якщо такої машини немає, то гольф-кар або мотоцикл краще, ніж пішки. Це відео є гарним прикладом того, чому. Щонайменше 11 росіян йдуть пішки до каналу за 2500 метрів після того, як їхні БТРи були знерухомлені. Оскільки вони пересуваються пішки, то є достатньо часу, щоб викликати мінометний вогонь або удари безпілотників по них. Неприцільний вогонь добре підходить для великих груп, тому що є більше шансів влучити в когось, а якщо влучите, то більше шансів вбити або поранити більшу кількість людей. Чим повільніше рухається ціль, тим легше вгадати, де вона буде під час наступного пострілу. Дрони підходять на всі випадки життя, і їм легше підлаштовуватися під швидкість цілі. Зрештою, двоє росіян знаходять мотоцикл і отримують поранення від безпілотника.

Озираючись на хронологію подій, можна зрозуміти масштаби битви за район каналу в Часовому Яру. До жовтня 2023 року літній наступ українських військ зупинився. 3-тя штурмова бригада досягла межі свого просування на південь від Бахмута і незабаром була відведена. До 23 жовтня росія зробила перші невеликі просування на захід від Бахмута.

До 13 лютого росія просунулася на 2700 метрів і завдала перших авіаударів по району каналу, скинувши вісім бомб. Загалом на цей район було скинуто 167 бомб, які були зафіксовані на відео та карті Ендрю Перпетуа, і все це в межах 1500 квадратних метрів. Незліченна кількість осколково-фугасних, запалювальних і термобаричних артилерійських снарядів, а також ракет, запущених з землі і вертольотів, також приземлилися в районі каналу до того, як росіяни взяли його під свій повний контроль.

До 23 березня росія контролювала половину Іванівського і досягла околиць лісу на північний схід від району каналу.

До 14 квітня вони міцно закріпилися в лісі, Богданівка впала на півночі, і росіяни контролювали висоту на північ від Іванівського.

Станом на 26 травня більша частина Іванівського була під контролем росіян, вони утримували район каналу та увійшли на східну околицю Калинівки.

9 червня росія контролювала східну половину району каналу.

Після короткочасного витіснення росії зі східної половини району, Україна відступила до західної половини, перш ніж прийняти рішення про повне виведення військ.

Торецьк. росія змогла здійснити флангове просування, але не просунулася далі на захід. Тим часом Україна ввела підкріплення, щоб допомогти стабілізувати лінію фронту. Але далі на південь, в районі Юр'їва, росія змогла зробити вузький прорив довжиною 3,5 км і шириною 1 кілометр. Такі просування мають тенденцію до розширення. Як і зазвичай, це просування характеризується інтенсивними бомбардуваннями і піхотними атаками. російська техніка, як броньована, так і інша, майже відсутня.

російський наступ у цьому секторі можна охарактеризувати як масований обстріл з подальшим наступом піхоти. Артилерія влучає в український танк, і екіпаж евакуюється пішки. Потім українська позиція піддається артилерійському обстрілу, поки вони не евакуюються, а за ними наступає російська піхота.

раніше було показано, що 95-та бригада перебуває в районі Тернів. Зараз вона знаходиться в районі Торецька, а танк і БТР цієї бригади агресивно полюють на російську піхоту на східній околиці Дружби.

Українська авіація завдає ударів по Північному.

Бої української піхоти в Північному.

У цьому районі є високі терикони, які могли сприяти російському спостереженню. Шуми перебувають під контролем росії, Залізне – під контролем України, а у Північному воюють обидві сторони.

Авдіївка. росія просунулася вперед на шестикілометровому фронті шириною від 500 до 3000 метрів, зосередившись на Соколі. Далі на південь російські війська продовжують повільно просуватися вздовж обох берегів Карлівського водосховища. Яснобродівка досі відбивала кожну російську атаку, але російські наступи на Карлівку та Уманське загрожують її шляхам постачання. Оскільки українські контрнаступи не є тактикою вибору, Україні доведеться незабаром вийти з Яснобродівки, якщо вона цього ще не зробила.

Зупинено наступ з Очеретиного на захід.

Хоча обидві сторони скидають протитанкові міни з безпілотників (див. розділ "Бахмут"), росіяни почали кидати протитанкові міни, подібно до ранцевих зарядів часів Другої світової війни. Хоча вони ефективні, трисекундна затримка в часі додає елемент додаткового ризику.

Мар'їнка. росіяни змогли просунутися на 1500 м на 3-кілометровому фронті на крайньому півдні, але витративши багато людей і техніки, зупинилися. Вони продовжують дуже повільно наступати в Красногорівці. На карті показано, наскільки вони просунулися в цьому місті за останній місяць.

За 11 км від фронту двоє цивільних загинули і ще вісім отримали поранення, коли 220-міліметрова ракета (ймовірно, 9М27 з реактивної системи залпового вогню БМ-27) впала на їхнє село. Ті, хто першими відреагували, надали допомогу і перевезли їх у безпечне місце, де передали машинам швидкої допомоги, які доставили поранених до лікарні.

79-та бригада продовжує завдавати втрат російським військовим та техніці.

І знову "звичайний урок": коли російська піхота йде на штурм, в України є достатньо часу, щоб відреагувати непрямим вогнем і безпілотниками. Призначення російської бронетехніки – швидке введення піхоти в бій. За відсутності бронетехніки використовуються гольф-кари та мотоцикли. Вони не забезпечують жодного захисту, окрім швидкості. Якщо українська позиція добре захищена, це зазвичай призводить до великих втрат росіян. Якщо ж позиція не захищена, то росія може її захопити. Незважаючи на великі втрати серед легкої техніки, більше російської піхоти добирається до українських позицій на машинах, ніж без них.

Запоріжжя. Навколо Роботиного все ще спостерігається помірна кількість обстрілів та безпілотних літальних апаратів, але лінія фронту там не змінилася за місяць.

За 75 км на схід, в районі Старомайорського/Урожайного, лінія фронту також була статичною протягом місяця, коли росіяни провели свій останній великий наступ із застосуванням бронетехніки. З того часу відбувалися періодичні масовані обстріли з повітря (максимум 40 на добу в Урожайному), ракетами з гелікоптерів (максимум 55 на добу в Урожайному) та артилерії, поодинокі знищення поодинокої бронетехніки та невеликі піхотні атаки, але українці витримали всі ці обстріли.

Між Роботиним та Урожайним знаходиться Дорожнянка. Цього тижня росіяни обстріляли лісосмугу на лінії фронту запалювальними сумішами, щоб спалити прикриття та укриття.

Знищено ще один радар "Небо-СВУ". Перший був знищений в Криму 29/30 травня 2024 року за допомогою безпілотників. Радар вартістю 100 мільйонів доларів може відстежувати до 100 літальних апаратів (безпілотники, крилаті ракети, літаки) на відстані до 500 км. Він був розроблений для виявлення малопомітних літальних апаратів з меншим поперечним перерізом радара.

Це радар захоплення, тобто він може виявляти літаки в дуже широкому діапазоні пошуку. Для того, щоб збити літак або ракету, дані мають бути передані на радар управління вогнем, також відомий як радар стеження. Радари стеження надають дуже точні дані з високою швидкістю, що дозволяє ракетам перехоплювати ціль, але вони мають дуже вузьку зону пошуку і їм треба вказувати, де шукати.

Херсонщина. росіяни встановлюють одну протитанкову міну на вершині підземної позиції, а потім кидають на неї іншу міну, цього разу з довшим запалом.

Згоріли російські позиції під Голою Пристанню.

Український безпілотник зафіксував човен, який висадив п'ятьох росіян на острові за 2,5 км на північ від Голої Пристані. Безпілотники FPV атакують їх у будинках, які вони займають, закидаючи вибухівкою та запалювальними сумішами.

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