Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій на фронті від Дональда Гілла, в якому він повідомляє та описує події від північної Харківщини до Криму. росіяни просуваються біля Часового Яру та Авдіївки-Покровська, а також зайняли Урожайне. Натомість на Луганщині 3-тя штурмова проводить активну оборону і застосовує попереджувальні атаки на росіян, щоб зруйнувати їхні наступальні плани.

Північна Харківщина. російські авіаудари минулого тижня були потужними, але помітних змін на території Вовчанська не відбулося. Україна спробувала штурмувати східний периметр агрегатного заводу, але була змушена відступити під шквальним обстрілом. На фото нижче показано, як українці користуються дорогою, що перетинає річку Вовча за 300 метрів від західної сторони агрегатного заводу. Їх не турбував російський вогонь зі стрілецької зброї.

У Глибокому змін не відбулося.

російський дід у "цитаделі" розповів, що він останній у своєму підрозділі з 300 чоловік, і що з 30 присланих на заміну залишилося лише десять. Він каже, що через всі ці трупи тут дуже багато мух. (Його місцеперебування на карті знаходиться в північній частині "цитаделі", де три українські безпілотники здійснили атаку. Цей трикутник має зелений контур).

На цьому відео показана термобарична атака ТОС на Вовчанськ в центрі міста.

Західна Луганщина. Відбулося багато атак, але майже жодна територія не перейшла з рук в руки. 3-тя штурмова бригада провела атаку, але було важко визначити, як далеко вона просунулася. На початковій стадії своєї атаки бригада зачищала окопи, які вже були позначені як такі, що перебувають під українським контролем.

За 2,5 км на північний захід від Синьківки, на відео показано російську термобаричну атаку на українську оборону в лісі.

У Петропавлівку влучили дві російські бомби.

У липні 2023 року росіяни перейшли річку Жеребець і просунулися на 3-5 км на 15-кілометровому фронті, перш ніж були відкинуті назад, але вони все ще утримували 2-кілометровий плацдарм на західному березі річки. Українська розвідка повідомила, що з цього плацдарму 10 000 росіян мали намір наступати на Борову, і 3-тя штурмова бригада була відправлена, щоб зірвати цей штурм.

3-тя ОШБр вела активну оборону, тобто не сиділа просто в окопах і розстрілювала росіян, коли вони наближалися. Бійці використовували безпілотники, щоб знайти і знищити росіян на передовій і в тилу, перш ніж ті встигли накопичити і організувати сили для атаки. Багато бригад так роблять, але 3-тя пішла на крок далі і проводила атаки на випередження, тобто невеликі штурми для знищення російських підрозділів на передових позиціях. Іноді вони займали і утримували лісосмугу або траншею. Іноді вони знову відступали. Територіальні здобутки не обов'язково були метою. Метою був зрив російських операцій. Якщо росіяни реагують на дії 3-ї бригади, то вони не зосереджені на просуванні вперед.

Цілком можливо, що серія їхніх невеликих атак може створити умови для того, щоб відтіснити росіян до річки Жеребець у певний час у майбутньому. Це обмежена мета, яка знаходиться в межах їхніх можливостей. Але багато що залежить від дій росіян і стану дружніх підрозділів зліва і справа від 3-ї ОШБр. Бригада може це зробити завдяки своєму керівництву, підготовці та повністю укомплектованому й оснащеному підрозділу.

Це 18-хвилинне відео показує значний штурм цієї бригади. Створення відео є важливою частиною їхніх зусиль, спрямованих на підтримку підрозділу пожертвами та замін. Люди хочуть робити пожертви та вступати до підрозділу з перевіреною репутацією.

Бійці бригади знали, де знаходяться принаймні деякі міни та російські позиції з попередніх операцій. Пара українських танків обстрілює відомі позиції і створює димову завісу для піхоти, впорскуючи дизельне паливо у вихлопну систему. Коли піхота відходить, розчищаючи порожню траншею, її підтримує безпілотник. Він помічає два теплові сигнали і скидає на них вибухівку. Двоє росіян були на спостережному посту, і один із них побіг назад, щоб повідомити про наступ українців.

Українець поранений в обидві ноги. Це не тільки зменшує силу штурму через пораненого, але й тих двох, які мають віднести його в тил. Командир наказує головній групі віднести пораненого до другої групи, а ті нехай займуться його ранами. Ті двоє, що принесли пораненого, повинні повернутися до першої групи і взяти з собою члена другої на заміну. Важко тягнути пораненого за руки і за ноги в неглибокому окопі, коли ворог веде вогонь. На відміну від російських штурмів, 3-тя бригада підтримує свої штурмові підрозділи безперервною розвідкою за допомогою безпілотників, підтримкою вогню з дронів, артилерії/мінометів та час від часу прямим вогнем з танків і БМП/БТРів. Все це координується за допомогою ефективних систем зв'язку.

Дві білі цятки в жовтому колі ліворуч – це тепловізійні сигнатури російського кулеметного розрахунку, які можна побачити через інфрачервону камеру. Жовте коло праворуч – це той самий вигляд через стандартну камеру, яка виявляє видимі світлові хвилі.

Підрозділ притиснутий російським кулеметом. Коли зв'язок не глушиться, піхота повідомляє про це, і безпілотник знаходить позицію. Більшість координат на цій війні надають дрони, а не піхота. Влучний мінометний постріл – і росіяни тікають. Перша українська група продовжує свій наступ, минаючи російські жертви та покинуту зброю. Коли і як вони були вбиті – невідомо, але точно не цим підрозділом.

Українці виявили командний пункт або за допомогою електронних випромінювань, або за допомогою безпілотників. Вони відправили танк, який зробив три постріли по позиції. Невідомо, скільки росіян було вбито або поранено, але перехоплені повідомлення інших росіян свідчать, що вони більше не мають зв'язку з командним пунктом. Цілком ймовірно, що особовий склад та/або техніка були уражені танковим вогнем. Це порушило здатність росіян координувати свої оборонні операції.

Український командний пункт перехопив ще більше російських переговорів, які вказували на те, що вони готуються до контратаки. Командир сказав кожному підрозділу, куди рухатися, в який бік вони мають направити зброю, і наказав загону (з камерою) розгорнутися на вільній лісосмузі з Т-подібним перехрестям, поки росіяни не зайняли її знову. Під час перетину поля їх обстрілює російський 120-мм міномет. Оператор отримує поранення в ногу, можливо, уламками мінометної міни, але може продовжувати працювати. Командир наказує їм розосередитися, щоб один 120-міліметровий снаряд не влучив у всіх.

Жовті кола – це російська піхота. Зелене коло – це мінометна міна, яка летить у повітрі, ще гаряча від пострілу, що дозволяє тепловізійній камері виявити її.

Українці ховаються в окопі та знаходять радіо, яке залишили росіяни, що відступали. Вони слухають, як росіяни намагаються організувати свої сили. Українець, який розмовляв російською мовою, використовував рацію, щоб повідомити їм, що поранені росіяни перебігають через поле до їхньої позиції. Перетнувши поле, вони вступили в бій з росіянами, і український солдат знову закричав російською, щоб збити їх з пантелику. Тоді командир наказав мінометній групі обстріляти російську оборону далі по лінії лісу. Між мінометами з одного боку і невеликою штурмовою групою з іншого боку російська оборона руйнується. Коли на командному пункті сказали, що росіяни біжать з 33 на 32, це були контрольні точки, позначені на карті, щоб полегшити зв'язок. Дрони полюють на відступаючих росіян.

Один з членів української штурмової групи був легко поранений, але все ще був в змозі функціонувати і перебував у доброму гуморі. Без боєприпасів і з легкими пораненнями їхній день закінчився, і вони були відправлені в тил, прихопивши з собою щонайменше трьох полонених, захоплених кимось іншим. Їхнє місце в строю займе інший підрозділ.

Сіверськ. Використовуючи важкі бомбардування та піхотні атаки, росія змогла просунутися на кілометр у двох районах на південь від Сіверська.

Торецьк. Незважаючи на те, що українська піхота зачищала житлові будинки, а "Бредлі" з батальйону "Скала" надавали вогневу підтримку, росіяни все ж змогли просунутися на 700 метрів і закріпитися в центрі Нью Йорка. Вони також змогли захопити квадратний кілометр Північного.

росія не використовує багато техніки в цьому секторі, але дещо були знищено.

Багато українських цивільних, особливо літніх людей, залишаються у своїх домівках, навіть коли вони стають зоною бойових дій. Дехто має когось або щось, про що треба піклуватися. Дехто не має куди йти або не хоче починати все спочатку. А оскільки це зона бойових дій, ходити на цвинтарі надто небезпечно.

Бахмут. Більша частина каналу Сіверський Донець – це бетонна канава, і вода тече по ній, але в двох місцях біля Часового Яру вона рухається по надземних трубах, коли працюють насоси. росіяни просунулися під надземними трубопроводами на північ від Часового Яру і росія підтримує їх артилерією та атаками з безпілотників. Але вони також перетнули частину бетонного рову на ділянці мосту, також на північ від Часового Яру. росії допомогли ліси, які мають лише 100-метрову щілину для каналу. Таку ж загрозу ліси становлять і для південного набору надземних трубопроводів. Залишається невідомим, чи пройде росія десь посередині між ними, де проміжок у лісі становить 150-450 метрів.

Авдіївка-Покровськ. Коли росія перетнула кордон у Харківській області, як підкріплення були відправлені як наземні, так і безпілотні підрозділи. Зараз Україна перекинула в цей сектор підрозділи безпілотників, у тому числі підрозділ Мадяра, який перебував на Харківщині. Цей сектор може скористатися їхньою допомогою, оскільки росія просувається тут швидше, ніж на будь-якій іншій ділянці. Цього тижня росія консолідувалася і дещо розширила свої успіхи, досягнуті минулого тижня. Їхні підрозділи на фронті скаржаться на нестачу води, їжі та боєприпасів через атаки українських безпілотників в їхньому тилу, але більша частина російського просування є результатом перекидання в бій нових військ, а не підтримкою піхоти, яка вже там перебуває.

Колону з 26 російських піхотинців під Соколом вразив безпілотник, і всі вони сховалися в лісосмузі. Поки вони перебували в лісосмузі, їх обстрілювали касетними божприпасами. Тих небагатьох, хто вибрався назовні, потім вбили безпілотники.

Це не перший випадок, коли росія встановлює протитанкові міни на відкритій місцевості. Україна підриває їх не востаннє.

Бредлі обстрілює російські позиції. У 47-й бригаді кажуть, що втратили "багато" Бредлі, але не називають їхню кількість.

Мар'їнка. Красногорівка зараз перебуває під контролем росії, але російська техніка, що прямує до міста, продовжує зазнавати втрат. В інших місцях росія не здобула жодної території, але 38 одиниць бронетехніки було пошкоджено або знищено. 33-тя бригада атакувала ще одну колону, а 79-та атакувала колону з 10 танків, 47 бронемашин з піхотою, 10 мотоциклів і гольфкар з усім, що було в їхньому арсеналі.

російський вертоліт Мі-8 розбився безпосередньо на схід від Донецька і на південь від Макіївки, за 30 км від лінії фронту. У російському повідомленні йдеться про те, що його збив український безпілотник, коли він злітав. Український звіт це підтверджує. Це був Мі-8МТВ-2 Борт 59, про який повідомлялося минулого тижня.

Старомайорське (Південне Запоріжжя). Під час літнього наступу Україні знадобився місяць, щоб взяти Старомайорське, а через два тижні після цього впало Урожайне. З листопада 2023 року по січень 2024 року росія завдавала авіаударів по обох селах приблизно кожного третього дня. До кінця лютого авіаудари наносилися щодня і іноді були масованими. У квітні російські напади були помірними, а в травні посилилися, як і бомбардування, і до 1 травня росіяни закріпилися в Урожайному. Хоча більшість обстрілів і штурмів були зосереджені на Урожайному, наприкінці травня раптовому нападу і окупації піддалося Старомайорське. російські обстріли Урожайного протягом травня-липня були просто жахливими, і до середини липня Україна відійшла від нього.

Бойові дії всередині села велися переважно з підвалів зруйнованих будинків і руїн бетонних будівель, а також у лісосмугах за межами села. На цьому відео, знятому в середині червня, видно, як російські війська ведуть вогонь з окопу по українській піхоті, в той час як російська артилерія працює далі на північ, а українська техніка виїжджає з міста.

Вгорі ліворуч український солдат слухає російські безпілотники, (праворуч) в той час як інший використовує електронний пристрій в надії заглушити безпілотник. Внизу ліворуч українець переходить з бліндажа в окоп.

За словами одного солдата з 58-ї бригади, відхід планувався, оскільки його підрозділ отримав наказ увійти в село 8 липня, після чого вони чотири дні перебували під сильним обстрілом. До 12 липня дружній підрозділ, що стояв перед ними, відійшов, а його позиція стала мішенню для безпілотників. У цей момент поранених можна було евакуювати лише вночі. Вранці їм наказали відступити на одну позицію, що вони і зробили, якраз коли почався новий обстріл.

Вгорі ліворуч вид на російську техніку з українського бункера. Вгорі праворуч солдат використовує перископ для огляду російських позицій. Внизу праворуч український патруль проходить повз вогонь, відкритий російськими мінометами. Внизу зліва українець з розпухлою пораненою ногою імпровізує взуття, щоб повернутися до пункту евакуації.

14 липня три російські БМП проїхали прямо через лінію фронту, щоб зайняти позиції в українському тилу, заблокувавши їм шлях до відступу. Після цього росіяни на бронетранспортерах Desertcross 1000-3 швидко увійшли в село і почали штурм. Українським підрозділам було наказано відступати полями, замінованими мінами, оскільки дороги контролювалися росією. Їм було наказано залишити важке озброєння, щоб вони могли рухатися швидше. До пункту евакуації було кілька кілометрів. Звідти поранених везли 5 км до місця, де їх могли підібрати машини.

російські безпілотники, наче стерв'ятники, висіли над полем бою і коригували вогонь артилерії. У той же час українські безпілотники висіли над різними групами українців, які намагалися прокласти собі шлях у безпечне місце, і направляли їх по радіо подалі від російських позицій. Потім безпілотники вирушали на пошуки українців, які не повернулися.

Але артилерія все ж таки далася взнаки. Загиблі залишилися позаду, як і частина поранених. Ті, хто міг, добиралися до пункту збору поранених. Деяким пораненим довелося повзти по стерні полів у сильну спеку. Деяким з них знадобилося 12 годин, щоб дістатися до безпечного місця. Інші так і не повернулися.

Маріуполь. Ще 16 липня за 17 км на південний захід від Маріуполя були знищені електрогенератор, командна машина, радар та пускова установка ЗРК С-300.

Херсонщина. Український безпілотник перехопив російський безпілотник. Після незначного промаху вони зіткнулися на другому заході. У російського безпілотника пошкоджено крило, і він розкриває парашут. Оскільки він летів над правим берегом, Україна зможе його підняти.

Безпілотник Shark бачить російські намети, встановлені під відкритим небом біля гирла Дніпра. JDAM перетворює намети на воронку.

Обкопування рятує життя. Ця українська мінометна команда добре попрацювала.

Стоїть спека, і російські війська будують сховище для води.

Крим. В результаті української атаки на авіабазу "Саки" було пошкоджено три літаки Су-30СМ.

Ще 13 вересня 2023 року українці серйозно пошкодили підводний човен класу "Кіло". Після кількох місяців ремонту росіяни залатали пошкоджений підводний човен настільки, що його можна було перевести на нове місце.

У травні підводних об'єктів біля доку не було. У серпні док був пошкоджений, і Україна повідомила, що потопила підводний човен.

Коли у вересні 2023 року в Севастополі було пошкоджено підводний човен, британський уряд заявив, що на його ремонт підуть роки. Український уряд повідомив, що підводний човен був потоплений минулого тижня. Також повідомлялося, що система С400 була уражена.

Чотири підстанції були виведені з ладу, що призвело до відключення електроенергії для 50 000 людей в Україні.

Через те, що росіяни зруйнували дамбу в Новій Каховці, водосховище спорожніло. Це означало, що канали пересохли, поля не зрошувалися, місцевість повернулася до свого посушливого стану, а населення і військові відчували нестачу води. російські солдати на островах і берегах Дніпра пили з річки та покинутих колодязів. У середині червня серед військових спалахнула холера, і деякі з них померли. Досі не було повідомлень про зараження населених пунктів, але лідер кримських татар попереджає про небезпеку поширення хвороби. Незабаром після руйнування дамби в минулому році повінь спричинила нестачу води серед російських військ і призвела до обмеженого спалаху холери.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3