росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом подій на фронті українсько-російської війни. Очевидно, що найбільше подій відбувається у Курській області, в той час як на інших ділянках інтенсивність боїв дещо зменшилася, окрім тих, де росіяни продовжують вперто наступати на Донбасі. Втім, на Херсонщині вони просто вдаються до "сафарі на людей" із використанням дронів на вулицях.

Вступ Тома Купера. Бої на південному заході Курської області набирають обертів. ФСБ наказала евакуювати цивільне населення Рильського та Льговського районів. Українці вивели з ладу третій Сеймський міст у Глухівському районі – через Кариж, що з'єднує Глухів з Рильським районом, потім зайняли Апанасківку і Троїцьке, увійшли в Краснооктябрське, Комарівку і 10-го Октября. Після того, як ЗСУ розгромили 1-ий батальйон 810-ї морської піхотної бригади в районі Количевка-Толпіно (і взяли в полон одного з командирів роти), росіяни контратакують з півночі в напрямку Корєнєво всіма силами: очевидно, вони намагаються пробитися до залишків гарнізону. Вже третій день ВКС інтенсивно бомбардують (а всрф обстрілюють) район між Крем'яним, Журавлями, Новоселівкою і Погребками – вказуючи на те, що це свого роду плацдарм для українських атак в напрямку Рильська і Льгова. На східному боці ЗСУ відбили кілька російських контратак між Новоселицьким, Осиповою Лукою і Білицею, одночасно зачищаючи територію між ними: ФСБ залишається одержимою ідеєю повернути Мартинівку, незважаючи на те, скільки солдатів всрф буде вбито в цьому процесі; зачистка необхідна, тому що в цьому районі все ще присутні десятки (якщо не сотні) розрізнених російських військ. ЗСУ також здійснюють рейди в напрямку Білої і, схоже, наступають на Демидівку і Графівку.

Ось і всі останні події. Дональд Гілл збирається підбити підсумки минулого тижня і повідомити нам про останні події в інших регіонах.

Курськ. росіяни перекидають багато піхоти як підкріплення, і їм легше дістатися до східного боку поля бою, тому більшість атак відбувається саме з цього боку. Було дві контратаки росіян, які не тільки провалилися, але й командири рот потрапили в полон. Це, безумовно, ненормально для атак "м'ясної хвилі", що проводяться в Україні. Під час цих штурмів російським рядовим дають напрямок і наказують атакувати, в той час як офіцери залишаються позаду. Це може свідчити про те, наскільки хаотичною є ситуація в росії, що від командирів рот вимагають супроводжувати атаки, не даючи їм розвалитися в плутанині.

Єдиний спосіб, яким росія може перекинути підрозділи на північ або захід – це увійти через Рильськ, Сугрове або Артюхівку, а потім проїхати по трасі Е38. росіяни кажуть, що над трасою Е38 літає дуже багато безпілотників, що це "просто зона смерті".

росіяни кажуть, що українці використовують пари машин MRAP для розвідки, і вони намагаються уникати зіткнення. Тому росіяни чекають, доки MRAPи будуть на близькій відстані, перш ніж влаштувати засідку, і їм вдалося знищити кілька машин таким чином.Тим не менш, українці атакують повсюдно і проводять глибокі рейди, щоб порушити пересування і оборону, перш ніж повернутися на дружні позиції. Українські сили в Тьоткіно, на крайньому південному заході, повинні зустрітися з українськими силами біля Глушково десь наступного тижня. російські війська на півночі мають проблеми з безпілотниками, тому їхнє підкріплення і постачання не можуть легко дістатися до них. Не буде несподіванкою, якщо найближчим часом Україна вийде на трасу Е38. Також були зафіксовані потужні російські авіаудари і ракетні удари з вертольотів по ділянці лісу площею 1500 квадратних метрів на схід від Крем’яного. Цілком можливо, що вони бомбардують ці ліси і вибіркові лісосмуги в цьому районі, тому що вони отримують артилерійський вогонь з цих місць. На користь цього свідчить той факт, що Льгов (на північ від Сугрового) піддається артилерійському обстрілу.

Україна досягла Корєнєвого 9 серпня, через три дні після початку Курської наступальної операції. Через місто протікає притока річки Сейм, і Україна зайняла місто на південь від притоки і вела бої з російськими військами вздовж притоки в селах Ольгівка, Крємяноє і Шептухівка. 12 серпня російська оборона цих сіл впала, і українські війська перейшли притоку та рушили на північ. До 15 серпня вони увійшли в Толпено і Количівку, невелике село в кілометрі на північ від Корєнєвого, відрізавши місто від постачання і підкріплень. російське підкріплення прибуло 16 серпня, але дві їхні атаки були зупинені в районі Задіно, за 9 км на північ від Корєнєвого, і до кінця дня Україна взяла під контроль більшу частину Корєнєвого, за винятком його західної частини.

Річка Сейм є домінуючим елементом рельєфу на полі битви на Курській дузі. Її неможливо перетнути без мостів або човнів, тому мости були важливими для транспортування припасів і замін. Коли Україна атакувала Корєнєво, російські землі на захід і південь від Сейму стали залежними від трьох мостів у Карижі, Званному і Глушкові. У Тьоткіно є три мости, але вони ведуть до невеликої частини російської землі, яка вже відрізана від решти росії українським кордоном, і з тих пір Україна окупувала її. Крім того, на початку минулого тижня російські добровольці, які воюють на боці України, заявили, що захопили прикордонне село Тьоткіно, хоча бої в цьому районі тривали і після цього.

Міст у Глушково вже був пошкоджений одного разу, і тоді російський блогер надав оцінку бойових пошкоджень (принаймні для громадськості; ЗСУ мали гарний огляд завдяки своїм БПЛА). Коли Україна знову атакувала його авіаударом, пошкодження було легко оцінити. Це відео, на якому видно, що міст у Званному постраждав від авіаудару. Супутникові знімки показують, що росія звела понтонний міст за 1700 метрів на схід від Глушковського мосту до того, як Глушковський міст був зруйнований. Якщо інші два мости через Сейм також були зруйновані, то понтонний міст буде недостатньо надійним для забезпечення російських військ на південь від річки боєприпасами і продовольством. Снагость перебуває в українських руках вже п'ять днів: росіяни не поспішали усвідомлювати цей факт. Україна завдала авіаудару по Внєзапному, коли вони наблизилися до нього і зайняли його. Незабаром Україна окупує цю територію, і її буде легко захищати.

Глушковський міст (ліворуч) і Званний міст (праворуч).

Ще один вид на уламки Глушковського мосту через Сейм, який з'явився вчора ввечері в російських соціальних мережах.Є інформація, що ще 11 або 12 серпня російський гелікоптер Ка-52 обстріляв власну колону і знищив дві 152-мм самохідні гармати "Мста-С" у Кривицьких Будах, за 30 км від місця дислокації українських військ. Гаубиці 2С19 "Мста-С" – це модель, яку українська армія використовує в мінімальній кількості: принаймні, в Курській області вона не має жодної. У цьому випадку російські Ка-52 стріляють по ще двох своїх же машинах. Дружній вогонь трапляється у всіх арміях, але в умовах мінливого поля бою і поганого російського командування і контролю ризик для російських військ є вищим. російські Ка-52 були дуже активними, і це один з трьох збитих гвинтокрилів (в даному випадку військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної армії).

Ситуація на південному заході Курської області станом на 18 серпня 2024 року, друга половина дня.

У 2022 році, коли поле бою все ще було мінливим, невеликі групи української піхоти пересувалися лісами та іншою місцевістю, щоб завдати удару по флангах і тилах росіян у Києві, Чернігові, Сумах, Ізюмі та інших регіонах. Коли рух застопорився, а оборонні лінії були з'єднані через місцевість, вільно пересуватися на місцевості стало неможливо. На Курській дузі поле бою мінливе, а оборонні позиції більше схожі на острівці, що захищають села і дороги. Між цими островами українська піхота патрулює, щоб знайти і знищити російські підрозділи. Це одна з причин, чому Україна досі знаходить покинуту російську техніку, таку як цей Т-80, хоча невідомо, коли він був покинутий. Вони також вступають у бій з будь-якими російськими позиціями, які знаходять, як це робить цей підрозділ ССО на дисциплінованому вогневому рубежі.

Незалежно від того, чи перебувають ЗСУ на оборонній позиції, чи патрулюють ліс, українська логістика є дещо більш напруженою через обмежену кількість транспортних засобів, мобільність поля бою та додаткові завдання, які вони виконують, такі як перевезення полонених та створення нових передових складів боєприпасів. Одним із способів задоволення логістичних потреб є використання безпілотників для доставки вантажів, що вже деякий час роблять обидві сторони. Це не задовольнить потреби в пальному і боєприпасах для транспортних засобів, але може забезпечити продовольством, водою і медикаментами менші позиції, віддалені від основних доріг, що дозволить вантажівкам зосередитися на великому обсязі важких вантажів з більш швидким часом обороту.

За 18 км на південний схід від Суджі російський безпілотник відстежує українську піхоту і обстрілює з артилерії будинок, в який він заходить. За 2 км на схід від Суджі український автомобіль був обстріляний "Ланцетом". За 30 км на північ від Суджі в засідку потрапляє український MRAP, як видно з іншої точки огляду. Українська колона, що рухалася на південь після нальоту на Кремяноє, зазнала удару з РСЗВ. На українському боці кордону російський безпілотник помітив HIMARS, який вів вогонь, і прослідкував за ним до укриття, де в нього влучила російська ракета.

В одному з 200 українських підрозділів є 50 солдатів, які три місяці тому сиділи у в'язниці. Вони були звільнені згідно з новим українським законом, який дозволяє їм служити в армії замість в'язниці, і командир каже, що це найкращі воїни, яких він бачив.

Українські піхотинці йдуть поруч з технікою в селі. Український піхотинець чує, як по дорозі наближається машина, і цікавиться, чи це українська, чи російська. Українці захопили штаб батальйону, який росіяни вивели з Урожайного.

росія продовжує будувати оборонні позиції у Льгові та інших місцях за 50 км від кордону. Сам Льгов був обстріляний Україною, зокрема, залізничний вокзал.

На початку минулого тижня 121 000 росіян втекла з Курська, а влада евакуювала ще 59 000. Широко відоме масове пограбування росіянами українських будинків і підприємств, а коли 4 500 мешканців Орська були змушені евакуюватися через прорив дамби, їхні співгромадяни також пограбували їхні будинки. Зараз надходять численні повідомлення про те, що російські солдати також грабують евакуйовані будинки і підприємства.

російських полонених продовжують забирати, навіть якщо їх доводиться нести на руках. Майже рік тому 3-я штурмова бригада використовувала безпілотник з гучномовцями, щоб переконати деяких росіян здатися в Авдіївці. Українці знову використовують гучномовці в Курську. Цих росіян покинули командири, тому вони здалися. У мобільному бою українці також потрапили в полон, але скільки саме – невідомо.

В одному з 200 українських підрозділів є 50 солдатів, які три місяці тому перебували у в'язниці. Вони були звільнені згідно з новим українським законом, який дозволяє їм служити в армії замість в'язниці, і командир каже, що це найкращі воїни, яких він бачив.

Українські піхотинці йдуть біля своїх машин у селі. Український піхотинець чує, як по дорозі наближається автомобіль, і цікавиться, чи це український, чи російський. Приємна зустріч українських солдатів з двома російськими бабусями. Українці захопили штаб батальйону, який росіяни вивели з Урожайного.

За межами Свердліково, поблизу кордону з Україною, росіяни побудували великий підземний бункерний комплекс. У перший день операції українські війська обійшли його, а невеликий загін залишився, щоб переконатися, що росіяни не вийдуть звідти. Минулого тижня вони закликали росіян здатися, і вони підкорилися. Було взято 102 полонених. На цьому відео показані деякі з цих військовополонених і більша частина бункера. Інший обхідний бункерний комплекс був укомплектований співробітниками ФСБ. Зображення українців, які ходять над бункерами, переконуючи одних здатися, а на інших застосовують вибухівку. Український солдат у протигазі оглядає бункер з тілами співробітників ФСБ, які не здалися.

Трохи більше тисячі росіян потрапили в полон за перші п'ять днів Курської наступальної операції. І виявляється, що батальйон "Ахмат" втік, як повідомлялося, але ті, хто тут зображений, були захоплені в полон не на лінії фронту, а глибоко в російському тилу українськими диверсантами.

До Курської наступальної операції росія утримувала 6 500 українців, а Україна – 1 300 росіян. За останні два тижні Україна забрала 2 000 військовополонених. росія і Україна зараз обговорюють ще один обмін військовополоненими. Було захоплено більше чеченців, а також інших росіян.

У Колотилівці, за 20 км на південь від боїв навколо Суджі, 12 серпня український БТР спробував штурмувати прикордонну заставу, але зазнав невдачі під шквальним артилерійським вогнем. У цьому дописі йшлося про те, що військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти відрізали голову українському солдату і виставили її напоказ. В інших повідомленнях йшлося більше про це. Українські солдати зі зрозумілих причин розлючені, але багато голосів нагадують людям, що російські полонені потрібні для повернення українських полонених.

Планування наступу почалося на початку липня з наміром відтягнути російські війська з Донбасу і захопити територію для переговорів. Брянськ також розглядався як місце наступу. Крім деяких співробітників армійської розвідки, кількох генералів і співробітників служби безпеки та Зеленського (без його штабу), ніхто не був проінформований про планування. Старші командири українських бригад дізналися про плани вторгнення в Курськ лише за три дні до початку операції. Солдати дізналися про це лише напередодні. Українське керівництво не конфісковувало їхні телефони і покладалося на їхню дисципліну. Громадянам України в прикордонному регіоні нічого не було відомо, і уряд поспішив евакуювати 20 000 людей в радіусі шести миль від кордону, як тільки операція почалася. Командир 80-ї бригади вважав місію занадто ризикованою у порівнянні з вигодами. Він відмовився виконувати наказ, його замінили, і 80-та бригада увійшла в росію з новим командиром.

7 серпня путін призначив Олександра Бортнікова, директора ФСБ, керівником "контртерористичної" операції в Курську. Через шість днів його замінив Олексій Дюмін, колишній охоронець путіна, який пізніше був губернатором Тули, а після заколоту Ваґнера перейшов до Міністерства оборони. Він лояльний до путіна, але не має військової освіти.

Для тих, кому цікаво, червоно-білий контур – це територія, яку росія окупувала після захоплення Авдіївки. Він накладений на територію, яку Україна зайняла в Курську (кілька днів тому).

З вторгненням до росії багато хто згадує слова путіна: "Кордони росії ніде не закінчуються".

Харківщина. Територіальних змін не відбулося. По російській колоні, що рухалася в напрямку Липців, було завдано артилерійського удару, знищено чотири та пошкоджено один танк "Черепаха". По другій колоні було завдано удару, в результаті якого знищено шість і пошкоджено чотири одиниці техніки.

Лицарі-госпітальєри були сформовані в Єрусалимі в 1113 році з місією служити хворим і бідним та захищати паломників, які подорожують до Єрусалиму. У 2014 році 18-річна студентка університету сформувала медичний батальйон "Госпітальєри", названий на честь хрестоносної організації. Через рік вона була паралізована через автокатастрофу, але залишається командиром підрозділу і є членом парламенту. У них понад 500 добровольців, сотні з яких не вистачає обладнання, і вони шукають ще п'ять машин швидкої допомоги та 50 вантажівок і мікроавтобусів. Зараз вони намагаються придбати броньовані карети швидкої допомоги і вантажівки, як показано на фото вище, оскільки вони регулярно (і навмисно) стають мішенню для російських безпілотників.

Минулого тижня "Майк" працювала на стабілізаційному пункті, куди українські медики вивозять поранених і надають перший рівень медичної допомоги, що виходить за рамки першої медичної допомоги. Вона вже евакуювала кілька некритичних випадків і наступного дня мала піти у відпустку, але залишилася чекати на колег у другій машині. Її евакуаційний автомобіль був уражений безпілотником, і вона так і не повернулася додому.

Західна Луганщина. Під Синьківкою за один день відбулося дев'ять атак, але всі вони були відбиті. Також були обстріли в районі Піщаного, і росія захопила ще одне поле, але більше нічого не змінилося.

Сіверськ. Невеликі просування на південному фланзі, що спостерігалися протягом останніх кількох місяців, припинилися минулого тижня. Було завдано дев'ять авіаударів, але не повідомлялося про важку артилерію чи ракетні обстріли, що також не відповідає останнім тенденціям. Це може бути пов'язано з відсутністю повідомлень, а не зі зміною характеру обстрілів.

Бахмут. росія продовжує спроби перетнути канал на північному кінці Часового Яру, але в якийсь момент штурми і всі росіяни, які переправилися через канал, були ліквідовані.

Українці, які воюють у Часовому Яру, не відчувають жодного полегшення після двох тижнів боїв у Курську. росіяни атакували так само наполегливо і скидали до десяти бомб на день, але не могли просунутися вперед. Якщо бої на Курській дузі зрештою призведуть до дефіциту особового складу в росії, може пройти деякий час, перш ніж цей дефіцит стане відчутним.

Торецьк. На північ від Торецька росіяни спробували перетнути канал і зазнали невдачі, але росія розширила свій контроль над Нью-Йорком.

Покровськ-Авдіївка. росія знайшла формулу перемоги в цьому секторі і має намір продовжувати її використовувати. До Очеретиного наступ характеризувався хвилеподібним розхитуванням української оборони, що змушувало її відступати до кращих оборонних рубежів. російські атаки стримувалися, хоча й були безперервними, а українські відходи були організованими.

MilitaryLand показує приблизне розташування українських бригад та допоміжних підрозділів. Коли виникає виступ, фронт, який потрібно захищати, збільшується і загрожує флангам сусідніх підрозділів.

Після прориву під Очеретиним рівень стримування на півночі значно знизився. російські атаки знаходять проломи, які не були прикриті або були слабо прикриті, без жодних резервів для реагування на прориви. Як тільки виявляється пролом, навіть невеликий, російські війська просуваються через нього і виходять на фланги сусідніх позицій. Це призводить до нових відступів на нові оборонні рубежі, які також мають певні проломи або слабкі місця, які росіяни врешті-решт знаходять, і цикл повторюється.

Прикметно, що ці російські наступи відбуваються лише на одній ділянці поля бою. Незважаючи на тиск з фронту і лівого флангу, 59-та бригада міцно утримує позиції в Первомайському і Невельському. Незважаючи на масовані лобові атаки, що відкинули їх від Уманського, 25-та бригада все ще утримує околиці Яснобродівки, і це вже 2,5 місяці. 47-ма організовано утримує свій фронт, але постійно перебуває під загрозою проникнення на північ, що змушує її відступати на лівий фланг. Їхню позицію на лінії фронту зайняла 68-ма єгерська бригада, оскільки 47-ма була переміщена в центр російського наступу, щоб спробувати сповільнити його, навіть якщо його не вдасться зупинити.

Проникнення постійно відбувається з 31-ю бригадою. Ми знаємо від їхніх солдатів, що у них є проблеми з керівництвом, і складається враження, що вони не можуть створити легітимну лінію оборони із взаємно підтримуючими позиціями, які можуть спостерігати і вести вогонь по будь-якому шляху, що веде до їхньої позиції. І коли справи починають йти погано, у них немає резервних сил і, схоже, немає плану реагування на дії противника. Підпорядкованим підрозділам доводилося самим планувати прорив і відхід, коли з'являлися проломи і передові підрозділи потрапляли в оточення, і їм потрібна була допомога 47-ї бригади, щоб врятувати бійців.

У цьому районі є ще дві бригади. 151-ша (яку ми підтримуємо нашим останнім збором) знаходиться в районі Веселого, поблизу переднього краю російського наступу. Про подробиці їхніх боїв мало що відомо. А 110-ту бригаду звинувачують у прориві Очеретиного, але вона заперечує це звинувачення. Вони підтримували контрольований відхід під тиском на північному фланзі цього наступу. Але протягом останніх двох місяців російський наступ слідував за 31-ю бригадою, як ракета з тепловим наведенням.

Це не спроба покласти всю провину на 31-у бригаду. Навіть ті підрозділи, які контролювали відхід, не максимізують потенціал своїх оборонних позицій. Існує занадто багато прикладів підрозділів, які не створюють ефективних оборонних позицій або вимагають від своїх солдатів постійного покращення бойових позицій. Є підрозділи, які укомплектовані на 50%, але при цьому створюються нові бригади. Є нестача боєприпасів до протитанкової зброї та мінометних боєприпасів. І в 31-й бригаді реакція офіцерів батальйонного і ротного рівнів та їхніх бійців на порятунок своїх солдатів, які опинилися в пастці, в умовах бездіяльності офіцерів бригадного рівня, є нічим іншим, як героїчною. Але всі недоліки 31-ї бригади можна простежити до двох понять: лідерство та підзвітність.

Про те, які бригади мають їх, а які ні, можна судити за результатами їхньої діяльності протягом багатьох років. Бригади, які працюють добре, мають розроблені системи, процедури та культуру, які є успішними в цьому середовищі. Те, що не в усіх бригадах створені однакові системи і процедури, є провиною вищого керівництва української армії. При всьому тому, що вони роблять добре, це є недоліком і має бути вищим пріоритетом. Просто краще виконання основ ведення бою може значно підвищити боєздатність армії.

Серед багатьох проблем не допомагає і те, що все ще існує, і це вже рік, нестача мінометних боєприпасів. Один командир бригади, що знаходиться в гарячій точці на Донбасі, сказав, що у нього є лише чотири мінометні стволи на всю бригаду, і він може випустити лише десять пострілів з одного ствола в день. На батальйон має бути шість мінометів, на бригаду – 18, і кожен з них має випускати по сто пострілів на день. Хоча міномети мають набагато меншу дальність стрільби, ніж артилерія, вони є особистою артилерією підрозділу, яка виконує свою місію і повинна бути здатна відреагувати на будь-яку загрозу менш ніж за хвилину.

Це відео знято три тижні тому, коли Україну витіснили з Веселого. До 4-х українців у бункері підходить росіянин, який просто гуляє на відкритій місцевості і щось робить зі сміттям, хоча оборонні позиції знаходяться всього в десяти метрах від нього. З його точки зору, це просто купи бруду. Його дивує безпілотник, що пролітає повз, але він ігнорує його і відлітає в ліс. У той самий час Бредлі, що знаходиться праворуч, відкриває вогонь по ньому, але він виживає.

Відео переривається, а коли воно відновлюється, видно, що один кінець бункера горить. Четверо українців все ще залишаються в бункері, незважаючи на весь цей дим, тому що для ураження росіян у лісі було використано касетний снаряд. Значна частина боєприпасів падає на відкритій місцевості навколо бункера, але українці всередині в безпеці, поки інший безпілотник не залітає в ліс. На цей час бункер вже добре горить, і з отвору виходить густий дим. Українські солдати туляться до іншого входу, намагаючись не висовуватися і дихати свіжим повітрям. Тоді «Бредлі», що під'їжджає зліва, відкриває вогонь у бік лісу. Він зупиняється якраз біля бункера, і солдати вибігають до того, як опускається пандус, тягнучись за нього, щоб залізти всередину в безпечне місце. Бредлі продовжує вести вогонь по деревах, коли від'їжджає.

Навколо Красногорівки все виглядало досить спокійно. Атака на Георгіївку була відбита з великими втратами.

російські хвильові атаки повільно розмивають українську оборону протягом тижнів і місяців, і 79-а бригада, що захищає Костянтинівку, продовжує змушувати росіян платити високу ціну. 11 одиниць техніки знищено, але росіяни нарешті закріпилися в Костянтинівці.

Єдине, що залишилося від цього будинку в Парасковіївці – це тріщина, яка веде до залишків підвалу. росіяни кажуть, що українці були в цьому підвалі, коли вони скинули ранцевий заряд, який обвалив підвал.

Нарешті росіяни перерізали дорогу між Вугледаром і Костянтинівкою, відрізавши при цьому підрозділ 72-ї механізованої бригади. На жаль, з того часу ми не отримали жодної інформації про стан цього підрозділу.

Запоріжжя. Ендрю Перпетуа повідомляє, що по всьому Запоріжжю Україна проводить невеликі атаки на вразливі російські окопи. росіяни називають це розвідкою, але побоюються, що це може призвести до більш масштабних атак. Відеоматеріалів, які б підтверджували російські заяви, немає.

Дійсно, протягом більшої частини цього тижня кілька пуддінгівських гімнопропагандонів повідомляли про "велику концентрацію української бронетехніки" (у супроводі великої кількості бензовозів) в районі Оріхова: дехто навіть "попереджав" про ще один український контрнаступ.... принаймні наприкінці серпня, а подекуди й у вересні.

Херсонщина. З початком Курської наступальної операції росіяни на Херсонському напрямку збільшили кількість нападів на цивільних осіб. Іноді атака починається з артилерійського обстрілу або загородження, а коли прибувають машини швидкої допомоги, російські безпілотники атакують їх. В інших випадках безпілотники просто кружляють над містом і селами в пошуках цивільних, щоб завдати удару. У Херсоні це називають "сафарі на людей".

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3