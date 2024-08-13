Основа увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер

Том Купер опублікував тижневий огляд подій на фронті від Дональда Гілла зі своїми коментарями. Зрозуміло, що основна увага скерована на події в Курській області. Щодо інших напрямків, то попри те, що росіяни продовжують наступати, вони змогли просунутися на 1-1,5 кілометри на двох ділянках фронту тільки.

Цього тижня українська операція в Курській області тримає всіх нас у напрузі і, швидше за все, так буде ще деякий час. Зокрема тому, що це також означає, що маневрена війна повертається на поле бою, принаймні на деякий час. А маневрена війна завжди "цікавіша", ніж "нескінченне шліфування" позиційної війни (або "окопної війни").

Звісно, ми не маємо наміру повністю зосередитися на Курську та ігнорувати "все інше". Однак, лише спроба розібратися в усіх новинах про те, хто, що, куди пересуває і хто зайняв ту чи іншу позицію, забирає кілька годин на день. Тому навіть цей огляд ми почнемо з короткого огляду того, що відбувалося на південному заході Курської області.

Курська область. Ще в травні, коли росіяни перетнули кордон у Вовчанську та Глибокому, щоб розпочати наступ на північ Харківської області України, офіційний Київ попереджав про нарощування російських військ навпроти Сумської області.

"Що стосується Сумської області, то росіяни фактично з самого початку планували операцію в Сумській області..., але ситуація не дозволила їм перейти до активних дій і почати операцію", – сказав Буданов.

Українські підрозділи були перекинуті в Харківську область, щоб зупинити просування там, і все більше підрозділів було перекинуто на Сумщину, щоб бути готовими відреагувати на просування росіян через цей кордон.

Звісно, російські війська не були готові перетнути кордон, але заява про загрозу створювала прикриття для перекидання українських підрозділів у цей район. Це було необхідно, оскільки неможливо приховати великі переміщення від безпілотників та інших засобів. Україна також покладалася на минулу поведінку, щоб вплинути на російську інтерпретацію цього руху. З травня 2023 року по березень 2024 року російські та інші союзні Україні сили здійснили кілька рейдів до Бєлгорода і Курська, щоразу відступаючи назад. Українські війська ніколи не перетинали кордон, а сили, що здійснювали рейди, ніколи не були достатньо сильними, щоб утримувати територію самостійно. Враховуючи обмеження США на використання їхньої зброї на території росії, було ще більше підстав вважати, що Україна не буде перетинати кордон силою. Крім того, Україна стратегічно перебуває в обороні і щотижня втрачає кілометр під Покровськом.

Існує певна схожість між Курською наступальною операцією та Харківською наступальною операцією у вересні 2022 року. У 2022 році Україна також перебувала в обороні, і єдиними наступальними діями, які вона проводила до того моменту, були локальні контратаки. Як і під Курськом, сектор, обраний на Харківщині, був укомплектований низькопрофесійними російськими військами з невеликою кількістю резервів для їх підтримки. Як і в Курську, нарощування українських військ було помічено, але не розпізнано як таке. І в обох випадках, як тільки слабку початкову оборону було прорвано, Україна змогла швидко просунутись і використати прорив, а росія була змушена відправити підкріплення на великі відстані, щоб стримати прорив.

Було багато спекуляцій щодо цілей наступу на Курськ, в основному зосереджених на нафтопроводі (який також проходить через Україну), залізничній лінії, яка постачає Вовчанськ (одна з багатьох), і Курській атомній електростанції. Курськ і атомна електростанція знаходяться занадто далеко, щоб утримувати їх силами українських військ. Перед Покровськом Україна має шість бригад на 20-кілометровому фронті. Для порівняння, периметр, який Україна зараз тримає в Курську, має довжину близько 100 км. Курська АЕС знаходиться за 60 кілометрів від України, а сам Курськ – за 80 кілометрів. Якби Україна розширила свій периметр на вузькому фронті лише до АЕС, його довжина становила б близько 180 км. І є припущення, що будь-яка отримана територія стане розмінною монетою на переговорах.

Окупація Суджі або Курська не перекриє залізничні шляхи логістики для російських військ на півночі Харкова

Ми не знаємо, що відомо українському керівництву, але не виключено, що це просто продовження виснаження російської армії за більш сприятливих обставин. Усередині України стратегія полягала в тому, щоб утримувати місцевість, яка була сприятливою для оборони, і відступати, коли вона переставала бути такою. Були моменти, коли ця тактика була реалізована дуже добре, як, наприклад, під Новомихайлівкою і Мар'їнкою, і моменти, коли вона не була реалізована, як, наприклад, на Торецькому і Авдіївсько-Покровському напрямках.

Але Україна визначила сектор, який слабко оборонявся солдатами строкової служби, майже не маючи резервів у регіоні. Прориваючись і захищаючи російські землі, вона змушує росію наступати на ширшому фронті на території, яку обирає Україна. Додатковим бонусом є те, що це російська земля, тому бойові дії не знищать українські землі.

Отже, у росії є вибір: вона може атакувати в тих самих місцях з меншими резервами і меншими шансами на успіх, або вона може поступово зменшити кількість місць, де вона атакує. На даний момент вони вже зробили вибір. Вони знімають деякі підрозділи з багатьох секторів на полі бою, від кількох батальйонів до кількох бригад, і відправляють їх у Курську область. З Донецької області вони вивели лише один підрозділ, і він нещодавно прибув з Херсонщини. Отже, схоже, що пріоритетами росії є Донецьк, як і раніше, і Курськ. Інші сектори можуть продовжувати наступати, але з меншою кількістю резервів у них не буде стільки хвиль людського м'яса, які можна було б відправити проти українських позицій.

росія вивела підрозділи з багатьох секторів, але – за одним винятком – не з Донецька

росія надсилає кілька великих підрозділів, таких як бригади і полки, але переважно батальйони, роти і 2-4 машини з різних підрозділів. До певної міри це не має значення, оскільки "м'ясо є м'ясо", але численні фрагменти підрозділів ускладнюють координацію зусиль, спрямованих на перетворення цих фрагментів у цілісну хвилю. Кожне зіткнення, навіть незначне, сповільнює Україну, а росії потрібно сповільнити Україну, тому вона надсилає підкріплення по чотирьох основних дорогах, що ведуть до Суджі, центру операції.

Зі свого боку, Україна хоче продовжувати руйнувати російську оборону, тому вона також рухається "вгору" чотирма головними дорогами з Суджі, щоб зустріти російські підкріплення і відтіснити їх, якщо вдасться, далі вниз по дорозі. Це виграє час для українських підрозділів, щоб убезпечити села і лісосмуги на відстані до 10 км від головних доріг, а також дає час українським підрозділам в тилу зайняти оборонні позиції і окопатися. Україна також проводить рейди на відстань до 15-20 км вперед від встановлених українських ліній, в райони, де вони не можуть бути підтримані логістично, а потім відступає. Ці дії змушують росіян оборонятися, порушують їхнє пересування і сповільнюють його. Один з таких рейдів, про який повідомляють росіяни, відбувся в районі Рильська, що поставило під загрозу лінію постачання росіян у Корєневому.

Просування України не означає, що вона має намір вести запеклу боротьбу за всі здобуті території, але це затримає російські атаки на території, які вона хоче утримувати. З військової точки зору не важливо, чи утримує Україна певну лінію фронту, село чи навіть Суджу. Важливо, щоб підрозділи, які утримують лінію фронту, мали доступ до постачання і підкріплення. Дороги – це найкращий спосіб підтримати логістику, і найкращі дороги – це чотири дороги, що ведуть до Суджі, а звідти в Україну. З цієї причини дороги в Суджі важливіші, ніж саме місто. Другорядні і навіть третинні дороги можуть бути використані, але вони не настільки ефективні, як основні. Від того, наскільки добре і як довго Україна воюватиме в Курській області, значною мірою залежить, наскільки добре їх можна буде підтримувати.

Незабаром бойові дії в Курській області знову повернуться до виснажливої війни, а ми знаємо, що у виснажливій війні час і відстань тісно пов'язані між собою. З огляду на це, найбільшою загрозою для Суджанського дорожнього вузла зараз є близькість росії до вузла на схід від міста. Будемо сподіватися, що найближчими днями Україна зможе розширити свій периметр на схід до того, як війна на виснаження візьме гору. Це дасть Україні більше часу в Курській області.

Зрештою, Україна не зобов'язана залишатися в росії. Збереження власних сил залишається найвищим пріоритетом для України. Україна вже втратила деяких людей і техніку. росія втратила набагато більше, і якщо це співвідношення буде достатньо високим, то цю операцію можна буде назвати успішною. Якщо обставини розвиваються таким чином, що це співвідношення не є достатньо високим, то Україна має змінити обставини. Це може включати або не включати часткове або повне виведення військ.

У будь-якому випадку, росії ще раз нагадали, що вона повинна витрачати більше своїх сил і засобів на оборонні операції. Це зменшить її наступальні можливості, але якщо вони цього не зроблять, Україна може перетнути кордон в іншому місці вздовж 500-кілометрового кордону, де активність буде незначною.

Пропонуємо вашій увазі відео, як українські війська просуваються до Курська. Українська вантажівка проїжджає через кордон, повз зуби дракона і по дорозі, яка була прокладена через мінне поле. Вона проїжджає повз пошкоджену українську машину з мінним валом.

Українська колона перетинає кордон з росією. На чолі колони йшла інженерна машина розмінування, яка розміновувала місцевість. Пізніше інженерна машина була знищена протитанковою гарматою.

Кілька постів російських прикордонників, які прямують в Україну в якості полонених, і ще один, на якому п'ятеро росіян здаються в полон, а 29 – перебувають у полоні. За перші два дні в полон здалися трохи менше сотні росіян, деякі з яких не їли п'ять днів і не милися місяць.

Самопроголошений батальйон "Ахмат" любить грати в солдатів, але вони неодноразово доводили свою неефективність і використовувалися як загороджувальні загони, щоб запобігти втечі інших солдатів. Вони знову втекли від боїв під Суджею, і багато хто з них здався в полон. З того часу з'явилися повідомлення про "тисячі" росіян, які здалися в полон. В іншому звіті наводиться більш ймовірна цифра "сотні", але було багато фотографій полонених, можливо, одна тисяча може бути правдою. Така кількість полонених створила для України логістичні проблеми, пов'язані з переміщенням їх у тил та доглядом за ними.

Україна також була завалена відновленням пошкодженої української техніки та покинутої російської техніки, як от ці два танки на південному сході Суджі та ще один поблизу міста. Було багато покинутих російських транспортних засобів з паливом і боєприпасами, які були придатні до експлуатації. Україна також повинна була надати вантажівки, щоб вивезти всі боєприпаси із захопленого ними складу. Кількість транспортних засобів, які необхідно повернути, є настільки великою, що Україна повертається до методу ранньої війни, коли використовувалися сільськогосподарські трактори.

росія будує оборонні позиції за 8-10 км на південь від АЕС та по дорозі на Курськ.

Український Т-62 знищений "Ланцетом" за 5 км на південний захід від Кромських Биків. Схоже, що тільки безпілотники "Ланцет" функціонують на боці росії. З іншого боку, цей український безпілотник здатен вразити російську вантажівку з піхотою десь у Курську, як видно.

Є багато повідомлень про глушіння російських безпілотників, але ефект не є тотальним. російський безпілотник спостерігає за українськими БТРами, що наближаються до кордону всього за 2 км. Інший безпілотник спостерігає за українцями на захід від Суджі. Шість машин Cougar MRAP були підбиті в одному місці за 15 км від українського кордону, і до цього причетний російський безпілотник. Наступного дня Україна розпочала операцію з повернення машин. У п'ятницю Ендрю Перпетуа заявив, що атака на "Кугуар" була єдиним випадком використання безпілотника, який вони спостерігали в Курську, а його команда переглядає сотні відеозаписів на день. З того часу було опубліковано більше інформації про активність російських безпілотників.

росія без проблем скинула чотири бомби на власне село за 4 км від кордону. На північ від Мирного два російські Су-25 повертаються з місії, пролітаючи над палаючою російською автоцистерною. російські повітряні атаки досить ефективні проти статичних оборонних споруд, але на мобільному полі бою їм складно визначити, де знаходяться ворожі та свої війська. Є повідомлення, що вони завдали одного авіаудару по власних військах у Курській області, після чого 36 годин у регіоні не було жодного авіаудару.

Оскільки росія не має достатньої кількості військ на лінії фронту або в резерві в цьому районі, вона змушена перекидати їх з інших місць. Пересування великих формувань – це можливість, оскільки вони є вразливими, якщо їх виявлять і вони опиняться в зоні досяжності системи озброєння, особливо якщо стоять на місці, як ця колона, що знаходилася за 100 км від Курська. За 30 км від лінії фронту російська колона була спалена ракетами РСЗВ (HIMARS/MLRS). Українці спостерігали за атакою через камеру безпілотника, і ось такий вигляд вона мала на наступний ранок. Чотири реактивні системи залпового вогню були використані за 37 секунд, і за цей час багато військовослужбовців покинули свої машини в укриття, що свідчить про важливість одночасного удару. 13 вантажівок були пошкоджені або знищені на 450-метровій ділянці дороги, 11 з них знаходилися в межах 130 метрів одна від одної. Близько восьми вантажівок у голові колони не стали мішенню і змогли виїхати. 48-річний чоловік, який знімав наслідки цього нападу, був заарештований ФСБ за шпигунство і йому загрожує довічне ув'язнення.

За 60 км на південь ЗСУ знову перетнули кордон у пункті пропуску Порос і Тьоткіно. Вони також перетнули кордон у Бєловському районі Курської області, приблизно за 20 км на південь від Суджі.

При пересуванні на великі відстані гусеничну техніку завантажують на причепи і переміщують вантажівками або потягом, оскільки це швидше і зменшує знос шляхів. Два російські транспортери з танками були уражені безпілотниками.

Деякі українські підрозділи були виведені з боїв високої інтенсивності і відправлені в Курську область через три дні. Представник українського генштабу заявив, що Україна не може продовжити свою логістичну підтримку далі, ніж на 80-100 км.

На землі горів Ка-52, а безпілотник влучив у хвостовий гвинт російського вертольота. Раніше українські безпілотники не могли наздогнати вертоліт, що рухався. Вони заявляли, що працюють над безпілотником, який зможе їх перехоплювати.

Під Сумами знищено українську систему протиповітряної оборони.

"Типовий Курськ: в результаті падіння уламків українського безпілотника авіаційного типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа. Відсутнє електропостачання в Курчатові, а також в частині Курчатовського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Бєловського районів. Ведуться аварійні роботи".

російські джерела покладають провину за Курськ на Герасимова, стверджуючи, що він перекинув війська з регіону до Харківщини прямо перед початком операції. Це іронія долі, оскільки, як класичний російський генерал, він, безумовно, не прагнув посилити інші ділянки фронту ціною руйнування оборони на цій ділянці. Інакше кажучи: він точно не робив цього без чіткого наказу. І єдиний персонаж, який може віддавати накази Герасимову, – це найвищий стратег ХХІ століття: такий собі "Пуддінг". Втім, у росії ХХІ століття це не має значення: цар святіший за падуб, а отже, Герасимов винен.

Так само і у Вашингтоні: США заявили, що використовувати американську техніку в Курську – це нормально. Однак обмеження на далекобійну зброю залишилися на своєму місці.

Північна Харківщина. У Глибокому не відбулося жодних змін, але у Вовчанську відбулися значні зрушення. На початку тижня росія атакувала східну частину міста, але нападники були знищені. На західній стороні українська сторона перетинала російську територію минулого тижня, але не змогла утримати цю ділянку. Цього тижня вони змогли просунутися на 250-800 метрів. Невідомо, чи це результат відходу росіян, чи їхнього краху, але вони заявили, що переходять до оборонних дій. Україна заявила, що на заводі було близько 40 росіян, і їхня кількість продовжує зменшуватися. Дуже важко доставити достатню кількість води за допомогою безпілотника для такої кількості людей, не кажучи вже про їжу і боєприпаси, тому зараз вони працюють цілодобово.

Західна Луганщина. Єдине місце, де територія перейшла з рук в руки, – це район Піщаного, де росія просунулася на 2-4 кілометри на деяких ділянках.

3-я штурмова бригада продовжує залишатися 3-й штурмовою бригадою зі своїми звичними смертоносними атаками з безпілотників.

Сіверськ. Замість того, щоб описувати обстріли в цьому секторі за тиждень, я просто скажу, що вони були інтенсивними, і опублікую скріншот карти Ендрю Перпетуа, на якій показані обстріли з РСЗВ лише за один день. Сіверськ також зазнав великої кількості ракетних атак в інший день, а за тиждень було зафіксовано 17 авіаударів. росія також просунулася на 1300 метрів у напрямку Кузьминівки.

Бахмут. Цього тижня росіяни обстрілювали, бомбардували та обстрілювали артилерією Часів Яр.

З карти Ендрю Перпетуа, один день у Часовому Яру під час масованого авіа удару

36 бомб впали на Часів Яр за дуже короткий час

Українська піхота під непрямим вогнем відступає від краю каналу, а російський безпілотник спостерігає за ними. Звідси також добре видно місцевість, на якій перебуває дуже мало людей. Це місце, де росія намагалася перетнути канал (див. карту). Після артилерійського обстрілу, росія відправила БМП з 8 піхотинцями. Глушіння РЕБ завадило багатьом українським безпілотникам працювати, але один з них все ж таки підбив БМП. Українська піхота закрилася, щоб полювати на російську піхоту, але вбила лише п'ятьох, перш ніж прибула ще одна БМП з більшою кількістю піхоти, і знову ж таки, діяльність українських безпілотників була ускладнена через глушіння. Кілька загонів було висаджено, і українські міномети притиснули їх до землі, спричинивши певні втрати, а українська піхота не дала їм змоги вийти зі своєї кишені. Зрештою, потік підкріплень припинився, і російська піхота на західному боці каналу була знищена.

Торецьк. Остання оборонна лінія до 2022 року, яка тривала майже десять років, впала, коли Україна відійшла з позицій на схід від Нью-Йорка. росія також почала ігри на захід від Нью-Йорка і просунулася через Північне, незважаючи на місцеві українські контратаки.

Українські військові зачистили будинки на західній стороні Північного. Також повідомляється, що 8-й полк ССО перебуває в Північному, використовуючи оптичні гвинтівки і кулемети калібру .50 для підтримки своїх штурмів.

На Торецькому напрямку також перебуває 3-й полк ССО – підрозділ, для якого ми збирали кошти на купівлю БПЛА Shark на початку цього року. За один бій їхні снайпери вбили 5 та поранили двох росіян, які наблизилися до їхніх позицій.

росія встановила прапор на будівлі школи в Нью-Йорку, на 500 м далі, ніж минулого тижня. Наступного дня його замінили на український прапор.

24-та – найстаріша бригада в українській армії. Вона охороняла останній сектор на Донбасі, де ще залишилися окопи, збудовані до 2022 року. Старший сержант бригади розповів: "Окопи були глибокі, бліндажі добре організовані, пункти управління були хороші, і все працювало. Ми розуміли ворога, розуміли його пересування і знали, як реагувати".

У травні їм сказали, що вони переїжджають до Часового Яру і замінять 41-шу бригаду, яка здала велику територію за невеликий проміжок часу. 41-ша, у свою чергу, займе позиції, які охороняла 24-та, не втративши жодного метра. Оскільки лінія фронту не рухалася, це вважалося спокійною ділянкою. Але солдати 24-ї бригади стежили за пересуванням росіян на лінії фронту та за нею і попереджали своїх старших командирів про наближення російської атаки. Це був невдалий час для ротації бригад.

У підрозділах постійно відбувається ротація особового складу. Після кількох днів перебування на фронті особовий склад переміщується в тил, а на їхнє місце приходить новий. На статичному фронті обидві групи особового складу багато разів перебували на одних і тих самих позиціях і добре знають місцевість. Проте російську активність і показники необхідно відстежувати і порівнювати з минулими діями. 24-та бригада мала історію і досвід, щоб знати, на що звертати увагу, розуміти, що це означає, і знати, що потрібно робити, щоб протидіяти цьому.

Незважаючи на попередження, обидва підрозділи почали мінятися місцями протягом декількох тижнів, закінчивши це в середині червня. Через два дні росіяни атакували. "Це була велика помилка, що нас забрали звідти", – сказав сержант з 24-ї. Бійці 41-ї сказали, що не знали місцевості. Як солдати 41-ї, так і приданого їм батальйону Національної гвардії кажуть, що командири не усвідомлювали загрози, яка розвивалася, і віддавали нечіткі накази. "Через безглузді накази старшого командира в батальйоні були втрати".

Заступник командира цього батальйону Нацгвардії звинувачує командирів як 41-ї, так і вищого командування української армії, кажучи, що вони не знають, не можуть точно оцінити можливості своїх підрозділів, ні з точки зору особового складу, ні з точки зору техніки, а потім віддають їм накази, на виконання яких не можна сподіватися. Він пише: "А командирів, які озвучують ці речі, замість того, щоб тупо козиряти – піддають остракізму, висміюють як слабаків і сопляків. В результаті такої недалекоглядності/дурості/злочинної недбалості фантастичні завдання не виконуються, люди гинуть, виходять з-під контролю, а коли апетити зменшуються і справа доходить до реалістичних завдань, їх ніхто не може виконати. І доміно пукає далі".

41-ша вже не керує операціями на Торецькому напрямку. Заступник командира полку в бригаді Національної поліції "Лют" сподівається, що росіяни незабаром вичерпають себе, а Україні доведеться протриматися до того часу.

Генеральний штаб України заявив, що "завжди бере до уваги розумну ініціативу і пропозиції польових командирів", але командири, які "не керують підрозділами і, як наслідок, втрачають підлеглий особовий склад, техніку і території, повинні нести за це відповідальність після встановлення ступеня їхньої вини".

Це точне твердження, і за управління 41-ю бригадою відповідає Генеральний штаб.

Покровськ-Авдіївка. росія продовжила просування до 1500 метрів в районі Прогресу, але не досягла жодного прогресу в інших місцях на Покровському напрямку.

110-й бригаді знадобилося два безпілотники, щоб підбити один танк, і вісім безпілотників, щоб підбити інший.

Мар'їнка. росія не отримала жодної території, незважаючи на кілька штурмів. Ось штурм піхотою на мотоциклах, який розбила артилерія та безпілотники 79-ї бригади.

Більшість російських атак з використанням транспортних засобів відбулися на південному сході України, тому цілком логічно, що ми бачимо протитанкові розрахунки, які знищують російські транспортні засоби в цьому секторі, як це демонструє 46-а бригада.

Південне Запоріжжя. росія застосувала великі сили для наступу на північ від Урожайного і зазнала поразки.

Як повідомляється, росіяни підпалили купу шин на Запорізькій АЕС, щоб викликати паніку. Потім вони звинуватили Україну в "обстрілі АЕС"...

Херсонщина. Україна заявляє, що її спецназ провів рейд на Тендрівську косу, знищивши транспортний засіб, техніку, оборонні позиції і вбивши 30 осіб, і повернувся без втрат.

Пілот Су-34, який був збитий у грудні минулого року, зняв на відео частину свого падіння.

російські авіаудари, артилерійські обстріли та удари безпілотників на правому березі здебільшого націлені на цивільних осіб та їхні будинки в районі Херсона (міста). За останній тиждень понад 60 людей отримали поранення.

Крим. Військово-морський безпілотник потопив російський патрульний катер.

Повідомляється, що спалах холери в Херсонщині та Криму серед російських військових поширився на міста Сімферополь, Джанкой та Феодосію.

Проїзд через загородження, призначені для захисту Керченського мосту від морських безпілотників.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3