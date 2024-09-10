Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл

У тижневому огляді подій на фронті Дональд Гілл пише про ситуацію у Курській області та розширення території контролю українцями. Особливу увагу він звертає на роботу "дронів-драконів" з ураження позицій росіян термітом, який пропалює все, що є в природі. росіяни тепер жаліються, що їм потрібно будувати укриття з вогнетривкої цегли та бетону і це все треба робити власним коштом.

Курська битва. Наразі здається, що кожна з українських бригад, які беруть участь у цій кампанії, розгортає в росії лише по одному батальйону в даний час. Інші два батальйони повертаються в Україну, відпочивають і ремонтуються або готуються замінити батальйон, який перебуває в Курську. Така практика вже існувала, коли 3-тя штурмова бригада почала наступ на південь від Бахмута в травні 2023 року. У російських анекдотичних повідомленнях йдеться про те, що у них багато безпілотників, але в України їх удвічі більше.

російський блогер стверджує, що український наступ починається з того, що за лінією фронту розгортається підрозділ РЕБ, який глушить російські безпілотники. Потім українські БПЛА, що працюють на різних частотах, постійно атакують російські позиції. Поки російська оборона пригнічена атаками дронів, українська піхота наступає групами по 4-6 осіб і займає окопи, які були зачищені безпілотниками. Потім знову висуваються українські підрозділи РЕБ, і процес повторюється.

Буданов заявив, що Курська наступальна операція ускладнила плани росії щодо наступальних операцій, і що росія стягує сили до своєї головної мети, імовірно, в районі Покровська.

Курська область. Західний сектор. Лінія фронту стала усталенішою, більшість бойових дій зосереджена в районі Комарівки. Відеозаписи активності російських безпілотників зафіксовані в районі Снагостя. Відеозаписи активності українських БПЛА зафіксовані вздовж лінії від Комарівки до Синяка. З огляду на те, що в Тьоткіному бігає російський пропагандист і роздає продукти цивільному населенню, я сумніваюся, що село дійсно відрізане українськими силами, незважаючи на заяви рф про це минулого тижня. російські авіаудари протягом останніх кількох днів залишалися інтенсивними, але переважно були спрямовані на комунікації – дороги і перехрестя всередині України.

росія продовжує відновлювати зруйновані понтонні мости, щоб забезпечити постачання своїх військ, хоча б на кілька годин за раз. Цей міст розташований за 2800 метрів на північ від Глушкового. Щоб зрозуміти, наскільки важливими є ці мости, подивіться, скільки боєприпасів Україна витрачає на цей міст, щоб спочатку підірвати його, а потім затопити. Це відео додається для того, щоб показати, що міст все ще функціонував, коли був затоплений. (На карті позначений як (1) Понтон зруйнований). Авіаудар знищив цей понтон. (Позначено як (2) Понтон зруйновано).

Підготовка до авіаударів по мостах Званного і Глушковому пару тижнів тому. Цього тижня було завдано ударів по об'єктах у Глушковому. росіяни знову мародерять, цього разу в Глушковому.

103-тя окрема бригада тероборони використовувала безпілотники для атак на цілі в районі Новоіванівки та Кульбаках. У попередні тижні на дорозі між Новоіванівкою та Комарівкою було знищено українську техніку.

Була атакована підстанція в Тьоткіному. російський блогер провів двохвилинну екскурсію по цьому населеному пункту. Згорів будинок росіянина.

Курська область. Північний сектор. Кілька осередків російських військ, які були оточені за українськими лініями, ліквідовано, і росіяни продовжують намагатися дістатися до решти ізольованих підрозділів. Лінія фронту не так сильно зміщується, але українські підрозділи активно пересуваються вздовж неї. Вони змінюють оборонні позиції після атак. Вони просуваються через будь-які проломи в лінії фронту, щоб атакувати російські позиції з боків і тилу, а потім відступають. У цьому північному секторі бракує відеозаписів атак російських безпілотників, ймовірно, через глушіння.

російський солдат проводить екскурсію центром міста Кореневе.

росіяни атакують українські позиції за 2 км на схід від Олександрівки.

Нічні звуки обстрілів у Льгові. 82-га бригада вночі атакує російські цілі за допомогою безпілотників, і на встановлену одним із БПЛА міну, наїжджає російський БТР.

На півдорозі між Суджею та Кромськими Биками росія бомбардує українські позиції.

Курська область. Східний сектор. Україна утримує Пушкарне, але в цілому лінія фронту залишається стабільною. росія продовжує наполегливо тиснути вздовж фронту.

російські цивільні намагаються використати транспортні засоби для створення блокпосту. російський авіаудар по Мартинівці.

російський авіаудар за 4 км на північний схід від Малої Локні.

Харківщина. На південь від Глибокого 13-та окрема бригада Національної гвардії України спланувала, відрепетирувала і здійснила штурм позицій, які росіяни утримували понад три місяці. Один із батальйонів 3-ї штурмової бригади також допомагав їм. В результаті вони вбили 34 і поранили 23 росіян і просунулися на 1,5 кілометра. Дві російські артилерійські установки були пошкоджені, а ще одна знищена.

92-га бригада оприлюднила 4-хвилинне відео, як безпілотники знищують російську техніку навколо Глибокого. А на схід від Глибокого 42-га бригада застосувала БПЛА "Терміт".

У Вовчанську росіяни атакують невеликими групами. Втратили два МТЛБ та БМП. На цьому відео вони використовують безпілотники для атаки на українців, але українці виживають.

На російському боці кордону війська рф знову мародерствують.

Західна Луганщина. росіяни змогли просунутися на два кілометри на вузькому фронті та увійти в Синьківку, де українці завдали по них потужного удару за допомогою FPV-дронів.

116-та бригада поливає термітом російські позиції за 3,8 кілометра на північ від Синьківки. росіяни розповідають, як вони навчилися розгортати сітки, щоб українські безпілотники не залітали в їхні бліндажі, і як вони використовували накидки, щоб замаскувати свій тепловий слід від тепловізорів (з різним ступенем успіху). Тепер вони вирішили, що мають будувати свої позиції з піску, вогнетривкої цегли та бетону. Як завжди в російській армії, за ці матеріали їм доведеться платити самим.

Під Піщаним знищено російський танк. Цього тижня росія дуже мало просунулася вперед. 4-та бригада швидкого реагування "Рубіж" – це підрозділ Національної гвардії, який воював під Гостомелем, Сєвєродонецьком і Бахмутом. Вони прибули до Піщаного, щоб разом із 77-ю повітряно-десантною бригадою допомагати стримувати наступ росіян.

Терни. росія використовує запалювальні бомби з часів облоги Маріуполя та Ізюма. Українська 60-та бригада зараз використовує безпілотники для скидання терміту в російські окопи. Він горить за температури 2500°C або 4500°F, тож пропалює майже все, що є в природі або створено людиною. росіяни розповідають про атаку українського безпілотника із запалювальною сумішшю.

Бахмут. росія продовжує спроби перетнути канал Сіверський Донець-Донбас. Іноді їм вдається перебратися на інший берег і прожити ще протягом кілька годин, поки їх не вб'ють безпілотники. В той час як на інших ділянках використовується терміт, українські БПЛА тут скидають пляшки із запалювальною сумішшю. росіяни не змогли переправитися у достатній кількості, щоб просунутися вглиб Часового Яру. Однією з причин є те, що знищений МТЛБ перекриває шлях, яким могли б проїхати автомобілі, а менші шляхи перекриті знищеними мотоциклами. Це означає, що росіянам доводиться наближатися пішки, що повільніше і дає Україні більше часу для реагування та відкриття вогню по росіянах, які наступають.

Розташування всіх знищених російських безпілотників на відео нижче.

Перед передислокацією до Покровська 93-тя полювала на російські БПЛА в районі Бахмута, знищивши 36 безпілотників Zala, сім "Суперкамів", п'ять "Орланів" та один "Ланцет", як показано у цьому відео.

Інший погляд на те саме відео: сині символи безпілотників позначають кожне місце, де російський розвідувальний безпілотник був знищений українським безпілотником-перехоплювачем.

Торецьк. Існує багато підтверджень того, що українська контратака 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" та 53-ї бригади в Нью-Йорку була успішною, і вони відтіснили росіян від Неліпівки приблизно на 1300 метрів. Проте, росія все ще окупує південну частину Нью-Йорка.

28-ма бригада знаходить і переслідує цілі у своєму секторі.

Покровськ-Авдіївка. Своє перше завдання 47-ма, як новостворена бригада, взяла на себе в червні-жовтні 2023 року в Роботинській наступальній операції. Їх вивели на відпочинок та відновлення, коли довелося перекинути під Авдіївку, де вони воювали з жовтня до серпня, часто перебуваючи в центрі найтяжчих боїв на фронті та допомагаючи сусіднім бригадам. Зрештою, їх відвели назад і замінили 93-ю бригадою.

Подібна ситуація склалася і за кілька кілометрів на південь. Понад два роки 59-та бригада утримувала свої позиції і ніколи не здавала більше 5 км землі. Через крах оборони на флангах і навіть в тилу, вони були змушені почати відхід, щоб уникнути оточення. Відеоспостереження показують, що 59-та бригада відійшла принаймні з частини загрозливого котла навколо Красногорівки та Невельського. Водночас вони ведуть бої в Галицинівці, намагаючись зупинити просування росіян на південь, щоб відрізати їм шлях до відступу. 59-та також заявила, що збила російський розвідувальний безпілотник за допомогою ЗРК "Стріла-10" (звітна назва ASCC/НАТО SA-13 Gopher), придбаного в Йорданії, а потім доопрацьованого українськими електротехніками.

Новоприбула 15-та Кара-Дагська бригада Національної гвардії дає росіянам відчути свою присутність. Вони знищили три російські машини, які намагалися проїхати під залізничним мостом біля Михайлівки, починаючи з цієї. Танк штовхає палаючий російський МТЛБ, який перекривав дорогу під залізничним мостом. Пожежа та будь-які вибухи також пошкодили б міст, якби він залишився під ним. Після того, як вогонь загасили, інша машина перевіряє, щоб проїзд був відкритий. Вони також захопили танк, який росіяни покинули. Зрештою росіяни зруйнували міст однією зі своїх планерних бомб. Не вражені, бійці 15-ї продовжили полювання на росіян за допомогою безпілотників.

Лише за кілька днів 15-та вбила або поранила понад 70 росіян.

Український БТР-70 був кілька разів підбитий російським вогнем у Гродівці, в результаті чого були поранені військовослужбовці, які все ще перебували всередині після першого попадання (судячи з того, що деякі з них без спорядження, найімовірніше, вони були поранені в процесі евакуації: це одна з "улюблених мішеней" для російських операторів безпілотників). Наразі незрозуміло, якому підрозділу належав цей автомобіль.

В кінці відео – тіло російського солдата, який біг по дорозі, а його переслідував безпілотник. Йому вдається зловити дрон руками, він йде з ним деякий час.., а потім кидає його.

Оскільки 47-ма бригада (завжди) перебуває в епіцентрі бойових дій, багато техніки пошкоджено і знищено. Механіки бригади ремонтують пошкоджені машини, щоб вони знову могли воювати.

російський авіаудар по Покровську.

Вугледар. росіяни витратили багато часу на послаблення української оборони навколо Пречистівки. Коли 72-га бригада була (нарешті) в процесі заміни 58-ю бригадою, росіяни атакували і захопили село. Вони продовжують свої атаки, хоча і не без втрат.

Ендрю Перпетуа зібрав зображення всіх авіаударів і ударів керованими ракетами з гелікоптерів по Пречистівці з червня, задовго до того, як 72-га була замінена 58-ю. Наближався наступ, і обмін підрозділами був вдалим моментом для його початку.

Так само росіяни били по позиціях ЗСУ на шахті №1 у Водяному – спочатку з РСЗВ, а потім з безпілотників. Потім на початку тижня вони штурмували Шахту №1. Вони також обстрілювали Водяне і штурмували його. Вуледар все ще утримується Україною, але зараз йому загрожують російські позиції в Павлівці та на Шахті №1. Крім того, терикон на шахті має висоту 234 метри, що на 130 метрів вище за будь-яку навколишню місцевість. Вони зможуть спостерігати за будь-яким транспортом, що в'їжджає та виїжджає з Вугледара, який знаходиться всього за 3 км від шахти. Україна не вела контрнаступу в цьому регіоні, тому російський контроль над шахтою і териконом поставив під загрозу Вугледар, який в інших випадках був сильною оборонною позицією.

Протягом останніх місяців росіяни здійснили кілька атак на шахту, але 72-га бригада завжди зупиняла їх або відтісняла контрнаступом. За кілька днів після заміни 72-ї новою бригадою грізна оборонна позиція почала руйнуватися.

Деякі російські блогери повідомляли, що сам Вугледар захоплено, але відео було з навчань за 80 км від нього.

Запоріжжя. росіяни відправили групу через відкрите поле, і вони намагалися продовжувати наступати, поки всі не були знищені 65-ю бригадою.

Херсонщина. Внаслідок авіаудару по селищу Козачі Лагері зруйновано центр двох 4-поверхових будинків. Більше українських авіаударів високоточними боєприпасами.

80-та арктична мотострілецька бригада спеціалізується на арктичній війні вздовж норвезького та фінського кордону. Їх відправили воювати за острови на Дніпрі. 80% із них загинули або були поранені. Вони почали поповнювати свої ряди з в'язниць. Деякі новобранці витримують лише тиждень, багато хто гине, так і не дізнавшись імен один одного.

російська гаубиця знищена безпілотником 73-го Морського центру спеціальних операцій.

Джерело: частина 1 та частина 2