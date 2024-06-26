Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін

Професор суспільних наук у Французькому коледжі та Інституті перспективних досліджень у Прінстонському університеті Дідьє Фассін на сторінках британської The Guardian пояснює, як Макрон обіграв сам себе у внутрішньополітичному пасьянсі та фактично веде до влади колишніх прихильників нацистів, а тепер – рашистів.

Небезпечна стратегія президента провалилася. Зараз Франція стоїть на порозі свого першого ультраправого уряду з 1945 року, – пише Дідьє Фассін у The Guardian.

На початку цього місяця в розкішному паризькому залі Еммануель Макрон стояв перед білою стіною, на якій великими літерами було написано одне слово: "ансамбль", що означає "разом". Віддалений від членів власної партії і навіть від прем'єр-міністра Габріеля Аттала, який не був поінформований про його плани, Макрон намагався переконати аудиторію, що його драматичне рішення розпустити парламент і провести дострокові вибори – те, що майже всі вважали ризикованим покерним ходом, насправді було правильним рішенням для країни.

Проте рішення Макрона не могло бути більш невдалим. Коаліція, до якої входить його партія "Відродження", зазнала поразки на європейських виборах на початку червня: її результат у 14,6% був затьмарений ультраправим "Національним об'єднанням" Марін Ле Пен, яке отримало 31,4% голосів. Мало того, що президентський альянс майже напевно втратить свою відносну більшість у 250 місць у парламенті, так ще й ультраправа партія, безсумнівно, збільшить свою нинішню кількість місць у парламенті до 89. Щоб отримати абсолютну більшість, Національне об'єднання, до якої приєдналася дисидентська група республіканців, повинна буде отримати 289 місць. Навіть якщо вона не отримає абсолютної більшості, вона все одно може стати найбільшою партією в країні і, відповідно, її президент Джордан Барделла буде призначений прем'єр-міністром.

Існує реальний ризик того, що вперше з 1945 року Францією керуватиме ультраправа партія. Національний фронт був заснований у 1972 році Жан-Марі Ле Пеном разом із колишніми нацистами, які воювали у складі Ваффен-СС під час Другої світової війни, та колишніми членами ОАП, ультраправої воєнізованої організації, яка проводила терористичні операції під час війни в Алжирі. Якщо партія, яка зараз перейменована на "Національне об'єднання", здобуде абсолютну більшість голосів, і Макрон, як президент, буде змушений обрати політика від "Національного об'єднання" на посаду прем'єр-міністра Франції, він працюватиме з організацією, яка є відверто ксенофобською, ісламофобською, вороже ставиться до суддів та журналістів і висловлює симпатії до російського режиму.

Хоча Марін Ле Пен уникає риторики свого батька, який називав газові камери Голокосту "деталлю" історії, а "Національне об'єднання" намагається приховати своє обтяжливе минуле, націоналістичне і популістське ядро партії все ще становить загрозу для фундаментальних прав. За словами історика Людівіна Бантіньї та соціолога Уго Палхети, воно являє собою "фашистську загрозу". Питання полягає в тому, як Макрон, який балотувався в президенти 2017 року як "ні правий, ні лівий" і запевняв виборців, що він "змінить програмне забезпечення" країни, не зміг дати їй ключі до влади. Тактично змістившись у бік правих і критикуючи лівих, він, можливо, просто легітимізував ідеї партії.

На початку свого першого терміну Макрон отримав прізвисько "президент багатих". Він скасував податки на багатство, запровадив фіксований податок на доходи від капіталу і знизив ставку податку для корпорацій. Він обмежив доступ до допомоги по безробіттю, підвищив мінімальний пенсійний вік, скоротив житлові пільги для бідних, обмежив суму відшкодування, яку працівники можуть вимагати за несправедливе звільнення, і послабив роль профспілок у переговорах про заробітну плату. Демонтаж держави загального добробуту призвів до зростання інфляції. Наслідком цього стало зростання бідності та громадські протести.

У відповідь на це уряд в обхід парламенту ухвалив свої закони і почав розганяти мітинги. Наприклад, під час руху "жовтих жилетів" сотні демонстрантів були поранені й покалічені поліцією, яка використовувала зброю, заборонену в більшості країн Європи. Макрон тоді заперечував, що в правовій державі можливе насильство з боку поліції. Тим часом його уряд наділив поліцію новими повноваженнями, такими як право стріляти в людину, яка тікає від поліцейського, що призвело до подвоєння кількості людей, вбитих поліцією за таких обставин, щороку. Кількість ув'язнених, яка б'є рекорди майже щомісяця, стрімко зросла завдяки такому дедалі жорсткішому підходу до кримінального правосуддя.

Від початку свого президентства Макрон вважав "Національне об'єднання" своїм єдиним супротивником. Ліві були розділені, і він систематично дискредитував їх, навіть демонізувавши найрадикальніше крило "Нескореної Франції". Його метою було зайняти праву частину французької політики, знищивши загрозу з боку партії Ле Пен і республіканців. Ця стратегія складалася з трьох компонентів. По-перше, його жорстка позиція щодо закону і порядку. По-друге, його нова увага до мусульман і боротьба з тим, що він назвав "ісламістським сепаратизмом". І по-третє, що головніше, його непропорційна увага до імміграції, яка вилилася в палкі річні дебати щодо суперечливого нового законопроєкту, котрий обмежував права і пільги мігрантів. Коли цей закон, який Ліга прав людини назвала "ганебним", був проголосований у грудні 2023 року, Ле Пен назвала його "ідеологічною перемогою".

Але успіх "Національного об'єднання" не слід приписувати лише невдачам Макрона. Він є частиною ширшого зрушення в Європі, де підтримка ультраправих партій стрімко зростає. У своєму есе 1979 року "Велике праве шоу" Стюарт Голл спостерігав, як новий різновид "авторитарного популізму" розпалював паніку через передбачуване руйнування правопорядку, щоб створити підтримку нової політичної програми. Модель, яку він визначив для Британії, зараз поширюється по всьому континенту. Авторитарні популістські партії відволікають законне занепокоєння виборців щодо економічної нестабільності та екологічної небезпеки на цапів-відбувайлів – іммігрантів та меншини.

Небезпечна стратегія Макрона не тільки не перемогла правих у Франції, але й підбадьорила їх. І несподівано він також може зіткнутися із загрозою зліва. Оскільки республіканці розкололися через можливий альянс з "Національним об'єднанням", соціалісти, комуністи, зелені та "Франція без кордонів" сформували Новий народний фронт, що нагадує коаліцію партій, яка привела до влади Леона Блюма у 1936 році. Нещодавнє опитування прогнозує, що вони отримають 28% голосів на майбутніх виборах, відстаючи від "Національного об'єднання" та дисидентських республіканців, які набрали 36%. Азартна гра Макрона може призвести до несподіваного результату – чи то перемоги лівих, чи то некерованого альянсу з правими. Невдовзі після розпуску парламенту президент недбало пожартував про своє рішення: "Я в захваті. Я кинув їм під ноги свою гранату. Тепер подивимося, як вони себе почувають". Його цинічний жест може в кінцевому підсумку зашкодити йому більше, ніж його опонентам.

Джерело: The Guardian