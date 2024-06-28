Байден і далі планує брати участь в дебатах з Трампом – CNN
Про це повідомляє телеканал CNN.
В команді Байдена розказали, що виступ глави американської держави на дебатах, що відбулися 28 червня, був переконливим.
Проте команда президента США має намір виділити моменти, які зіграли на руку Байдену, і рухатися далі.
Радник Байдена сказав, що багато фахівців, які зараз беруть участь в президентській кампанії Байдена, також допомагав переобиратися екс президенту Бараку Обамі. І він однаково виграв вибори, навіть попри програш у перших дебатах.
Представник кампанії Байдена Сет Шустер висловився про можливий вихід президента з передвиборчих перегонів.
"Звичайно, він не вийде", - наголосив Шустер.
Нагадаємо, що сьогодні вночі відбулись дебати між Байденом і Трампом, де виникла сварка щодо війни росії в Україні.