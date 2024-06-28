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Байден і далі планує брати участь в дебатах з Трампом – CNN

28 червня 2024, 20:02
Байден і далі планує брати участь в дебатах з Трампом – CNN
Фото: з вільних джерел
Американський президент Джо Байден планує взяти участь у других дебатах зі своїм опонентом від республіканців Дональдом Трампом, які мають відбутись у вересні.

Про це повідомляє телеканал CNN.

В команді Байдена розказали, що виступ глави американської держави на дебатах, що відбулися 28 червня, був переконливим.

Проте команда президента США має намір виділити моменти, які зіграли на руку Байдену, і рухатися далі.

Радник Байдена сказав, що багато фахівців, які зараз беруть участь в президентській кампанії Байдена, також допомагав переобиратися екс президенту Бараку Обамі.  І він однаково виграв вибори, навіть попри програш у перших дебатах.

Представник кампанії Байдена Сет Шустер висловився про можливий вихід президента з передвиборчих перегонів.

"Звичайно, він не вийде", - наголосив Шустер.

Нагадаємо, що сьогодні вночі відбулись дебати між Байденом і Трампом, де виникла сварка щодо війни росії в Україні.

 

Дональд ТрампдебатиДжо Байден

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