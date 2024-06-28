На дебатах між Байденом і Трампом виникла сварка щодо війни росії в Україн

Вночі відбулись дебати президента Джо Байдена і екс президента США Дональда Трампа, де постало питання війни рф в Україні - між опонентами виникла перепалка.

Дебати можна було подивитися під час прямої трансляції.

Дональд Трамп заявив, що якби в нас був справжній президент, маючи на увазі Байдена, то путін ніколи б не вторгнувся в Україну.

Також він вкотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента".

Трамп сказав, що зробив би так, щоб "Зеленський і путін порозумілися".

Екс президент додав, що коли Зеленський приїздить в США, то повертається з 60 млрд доларів "в кишені" і на думку Трампа, "це треба припинити".

Крім того, екс президент розкритикував Байдена за хаос у виведенні військ з Афганістану, заявляючи, що нібито саме це стало причиною агресії путіна в Україні.

Байден відповів Трампу, що путін військовий злочинець і різко засудив опонента за його висловлювання, що президент рф може атакувати будь-де, якщо союзники по НАТО не збільшать свій оборонний бюджет.

"Трамп хоче, щоб США вийшли з НАТО. Але сила в наших альянсах. Ми б не могли уникнути великої війни в Європі, якби не наше союзництво", - заявив Байден.

Очільник Білого дому додав, що путін в своїй агресії не зупиниться на Україні і згадав Польщу, Білорусь, країни НАТО.

На що Трамп заявив, що Байден веде США до третьої світової війни і додав, що через "погану позицію" Байдена "Україна не виграє війну".

"Хочу сказати, що росія забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені – ні. путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну", - сказав Трамп.

За його словами, Байден завів США в погану позицію з Україною і росією, Україна не виграє війну, адже там закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена.