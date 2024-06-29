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Щоб служити своїй країні, Байден повинен вийти з президентських перегонів – NYT

29 червня 2024, 13:09
Щоб служити своїй країні, Байден повинен вийти з президентських перегонів – NYT
Редакція журналу The New York Times виступає за вихід Джо Байдена з президентських перегонів.

Дебати між президентом США демократом Джо Байденом і екс главою держави республіканцем Дональдом Трампом, які претендують на висування кандидатами на президентську посаду, продемонстрували, що Демократичній партії слід шукати заміну Байдену, пишуть журналісти. 

Про це йдеться в матеріалі журналу The New York Times.

"Найочевидніший шлях для демократів - це чесно сказати американській громадськості та визнати, що містер Байден не може продовжувати свої передвиборчі перегони, і почати процес вибору когось більш здатного посісти його місце, щоб перемогти містера Трампа в листопаді", - йдеться в статті. 

Під час дебатів "президент постав як тінь великого державного службовця" і саме, тому найбільша державна послуга, яку Байден може зараз надати, це оголосити, що він не продовжуватиме балотуватися на переобрання. 

"На Демократичній партії лежить тягар поставити інтереси нації вище за амбіції однієї людини", у партії "є лідери, які краще підготовлені до того, щоб представити чітку, переконливу й енергійну альтернативу другому президентству Трампа", - пише видання. 

На думку авторів ТНЕ, Трамп зарекомендував себе як серйозна загроза демократії, нестійка і своєкорислива постать, негідна суспільної довіри, що є очевидною загрозою американській демократії. Трамп систематично намагався підірвати чесність виборів. Його прихильники публічно виклали план дій на період до 2025 року, який дасть йому змогу виконати крайні з його обіцянок і погроз. 

"Якщо його повернуть на цю посаду, він присягнувся стати президентом іншого типу, якого не стримують обмеження влади, вбудовані в американську політичну систему", - вважають в редакції. 

"З урахуванням такої небезпеки і здібностей Байдена США потрібен сильніший супротивник для ймовірного кандидата від республіканців. Висування нового кандидата від Демократичної партії на такому пізньому етапі передвиборчої кампанії - це непросте рішення, але воно відображає масштаб і серйозність виклику, кинутого Трампом", - підсумвали в публікації.

Вибори СШАДжо Байден

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