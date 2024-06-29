Спікер палати Конгресу США закликає відправити Байдена у відставку – New York Post

Спікер палати представників США Майк Джонсон закликає членів адміністрації відправити Байдена у відставку.

Про це пише журнал New York Post.

Для відсторонення Байдена потрібне рішення більшості членів його кабінету і віцепрезидента.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що в кабінеті президента Байдена мають відбутися дискусії на високому рівні щодо застосування 25-ї поправки, щоб змусити його піти у відставку після катастрофічного виступу на дебатах напередодні ввечері.

"Зараз багато людей запитують про застосування 25-ї поправки, тому що це тривожна ситуація", - сказав Джонсон журналістам.

Він додав, що наші супротивники бачать слабкість цього Білого дому, як і ми всі.

"Я б попросив членів кабінету міністрів заглянути в свої серця. Я б теж панікував, якби був сьогодні демократом і це був мій кандидат. Я думаю, що вони знають, що мають серйозну проблему", - сказав політик.

За його словами, це не тільки політична проблема, це не тільки Демократичної партії - це вся країна, - оцінив Джонсон.

"У нас тут серйозна проблема, тому що у нас є президент, який, судячи з усього, не справляється з цим завданням", - вважає Джонсон.

До сьогодні в історії США такого ще не було.