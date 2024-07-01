Засудженим в Україні запропонували звільнення в обмін на мобілізацію у війні проти росії – AP

У виправній колонії в селі на південному сході України кілька засуджених стоять під колючим дротом, щоб почути, як армійський вербувальник пропонує їм шанс на умовно-дострокове звільнення.

Натомість вони повинні приєднатися до виснажливої боротьби проти росії.

Про це йдеться в матеріалі агенції Associated Press.

Українська армія вербує засуджених, пропонуючи звільнення в обмін на окопи і кілька сотень бажаючих вже скористалися цією пропозицією.

"Ви можете покласти цьому край і почати нове життя", - каже вербувальник, член добровольчого штурмового батальйону.

І додав, що головне - ваше бажання, адже ви йдете захищати Батьківщину. На 50% у тебе нічого не вийде, ти маєш викладатися на 100%, навіть на 150%.

Україна продовжує призов, аби впоратися з гострою нестачею живої сили у війні прои рф.

І вперше українці почали вербувати засуджених.

Попри те, що Україна не оголошує жодних подробиць щодо кількості розгорнутих військ чи втрат, але передові командири відкрито визнають, що вони стикаються з серйозними проблемами нестачі живої сили.

Більше 3000 ув'язнених вже були умовно-достроково звільнені та направлені до військових частин, розказала заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

За оцінками Міністерства юстиції, порядка 27 000 ув'язнених потенційно можуть мати право на участь у новій програмі.

"Багато мотивів походить від бажання повернутися додому героєм, а не повернутися додому з в’язниці", – сказала Висоцька.

27-річний Ернест Вольвач хоче прийняти цю пропозицію, він відбуває два роки ув'язнення за грабіж у виправній колонії Дніпропетровської області. Він працює на кухні, розливаючи їжу в жерстяні миски.

"По-дурному сидіти тут і нічого не робити", - сказав Вольвач.

Він додав, що від початку війни він хотів "щось зробити для України" і мати можливість вступити в армію.

"Тепер вона з'явилась", - додав він.

З міркувань безпеки українських військових, які перебувають на службі, зазвичай ідентифікують лише за ім’ям або позивним. Багато ув'язнених Дніпропетровської виправної колонії також просили називати їх лише іменами, щоб уникнути труднощів у разі їхнього призову.

Ще один ув'язнений, який назвався Володимиром, виготовляє заклепки в майстерні колонії і каже, що планує піти добровольцем після закінчення терміну покарання через рік, але не буде цього робити зараз, адже програма умовно-дострокового звільнення фактично не передбачає відпустки додому.

Умовно-дострокове звільнення засуджені можуть отримати після співбесіди, медичного огляду і перегляду судимості. Але не допускаються особи, засуджені за зґвалтування, насильство сексуального характеру, вбивство двох і більше осіб чи злочини проти нацбезпеки України.

Чиновники прагнуть провести різницю між своєю програмою та вербуванням в рф.

В росії їх бійців, як правило, направляють на найсмертоносніші бої, але українська програма спрямована на інтеграцію в’язнів у регулярні українські фронтові підрозділи.

Згідно з даними, надісланими урядом до Євросоюзу, у в’язницях країни утримується близько 42 000 осіб. Після перевірки умовно-достроково звільнених в’язнів відправляють на базову підготовку до таборів, де вони вчаться поводитися зі зброєю та іншими основами ведення бою, а після навчання вони приєднуються до окремих підрозділів.

Умовно-достроково звільнений Михайло сказав, що йому було важко впоратися з фізичними навантаженнями після місяців відносної бездіяльності у в’язниці: залазити та виходити з бронетранспортерів та бігати через смугу перешкод.

"Я вирішив записатися в Українську добровольчу армію, тому що в мене вдома сім’я, діти, батьки. Я буду більш корисним на війні", - сказав 29-річний військовий.

Висоцька сказала, що інтерес до програми умовно-дострокового звільнення військових перевищив очікування.

На сьогодні Україна може забезпечити навчання для 5000 новобранців.