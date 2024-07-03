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російський літак порушив повітряний простір Литви

03 липня 2024, 09:51
російський літак порушив повітряний простір Литви
Джерело: airwar
Литва вже надіслала ноту протесту через порушення повітряного простору республіки.

МЗС Литви направила росії ноту протесту через порушення повітряного простору країни російським літаком Boeing 737. 

Про це у вівторок, 2 липня, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Литовської Республіки.

"Ввечері 30 червня літак авіакомпанії "Победа" незаконно вторгся в повітряний простір країни над Балтійським морем і знаходився там приблизно одну хвилину. Борт прямував із московського Внуково в аеропорт Храброво Калінінградської області", - написали у відомстві. 

Співробітникам російського посольства у Вільнюсі вже вручили ноту протесту. 

МЗС Литви вимагає від відповідальних російських інституцій якомога швидше надати пояснення.

Наразі російська влада і представники авіакомпанії інцидент не коментували.

Ми також повідомляли, що російське GPS заглушило сотні рейсів.

 

РосіяЛитваповітряний простір

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