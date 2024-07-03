російський літак порушив повітряний простір Литви

Литва вже надіслала ноту протесту через порушення повітряного простору республіки.

МЗС Литви направила росії ноту протесту через порушення повітряного простору країни російським літаком Boeing 737.

Про це у вівторок, 2 липня, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Литовської Республіки.

"Ввечері 30 червня літак авіакомпанії "Победа" незаконно вторгся в повітряний простір країни над Балтійським морем і знаходився там приблизно одну хвилину. Борт прямував із московського Внуково в аеропорт Храброво Калінінградської області", - написали у відомстві.

Співробітникам російського посольства у Вільнюсі вже вручили ноту протесту.

МЗС Литви вимагає від відповідальних російських інституцій якомога швидше надати пояснення.

Наразі російська влада і представники авіакомпанії інцидент не коментували.

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