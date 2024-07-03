Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер

У своєму огляді війни Ендрю Таннер аналізує і вибудовує концепцію бойових сил, які потрібні Україні для ведення ефективної війни в нових умовах і здобуття перемоги, як і засобів, які потрібні цим новосформованим силам. Також він знову бідкається, що на Заході досі не змогли зрозуміти, що для путіна ця війна є прямою конфронтацією з НАТО. Підкорення України – це лише перший важливий крок на шляху до розколу і знищення Північноатлантичного альянсу.

Вийти з глухого кута. Якщо путіна не виженуть з України, він піде війною на НАТО

Щоб вийти з глухого кута на лінії фронту, яка перебуває під пильним наглядом, потрібні висококваліфіковані та належним чином оснащені сухопутні війська. Організація також має значення: як компоненти машини доповнюють один одного.

Той факт, що фронт залишається переважно в глухому куті після майже двох місяців спроб просування росіян на захід, є важливою перемогою для України. Найкращий шанс путіна досягти реальних успіхів минув, і спрямованість його нещодавніх дипломатичних зусиль дає зрозуміти, що він відчайдушно працює над збереженням свого стандартного пихатого фасаду.

Ініціатива на будь-якому рівні, від тактичного до стратегічного, вислизнула з його рук. путін більше не є господарем своєї долі в жодному відношенні. Він може або піти на ескалацію в надії шокувати НАТО і змусити його підкоритися, або наполягати на неминучості перемоги і продовжувати доти, доки один або кілька фронтів в Україні не розпадуться, цього або наступного року.

Блеф про те, що він може просто вибрати перший варіант, необхідний для збереження рефлексивного контролю, який путін має над Байденом, Шольцем та іншими олігархо-бюрократами, які думають, що вони керують міфічним західним світом. Для тих, хто не стикався з концепцією рефлексивного контролю, це радянська ідея, запозичена з власне радянського напряму теорії систем, яка зводиться до здатності контролювати можливе сприйняття вашого супротивника. Ви заохочуєте їх зачепитися за свої найгірші страхи щодо ваших можливостей і самостримування.

По суті, рашистська кампанія весни-літа 2024 – це гігантська спроба вразити і ввести в оману. Стратегічна мета – просто зберегти ілюзію, що рашистська імперія сильна, а перемога неминуча. Очікується, що незгода в лавах ворогів москви все ще створить вікно, яке змусить припинити вогонь, перш ніж сила України стане занадто потужною, щоб відкотитися назад. Джерела розвідки путіна, ймовірно, говорять йому те ж саме, на чому наполягають заангажовані ЗМІ: що вибори все змінять. Це зручний наратив, але він також замовчує важливі факти.

Як кваліфікований юрист та історик-аматор, путін схильний до такого роду помилок. Жодна з цих галузей не заохочує повністю емпіричне мислення, фахівці в обох добре усвідомлюють, що істина в людських справах конструюється, визначається перспективою. Ось чому путін так багато інвестує в певні наративи. Якщо ви переконані, що росія велика і сильна, і готова підірвати весь світ, щоб отримати те, чого хоче, то жертвування Україною виглядає майже як відповідальний крок. Якщо ж ви приймаєте емпіричні дані, які свідчать про те, що путін отримає рівно один акт ядерного терору, який, ймовірно, буде майже повністю спектаклем, перш ніж його режим впаде, то його безглузді балачки про ядерну зброю та її наслідки – це чистий театр.

Кінець цієї війни не може настати досить скоро з багатьох причин. Але хоча мирні переговори звучать чудово, зараз вони є пасткою. путін намагається звинуватити Америку в загибелі цивільного населення в окупованому Криму, тому що українці нібито недостатньо досвідчені, щоб самостійно використовувати ATACMS. Це саме по собі є нагадуванням про те, що всі його розмови про мир не є серйозними: він все ще не визнає, що Україна має право на існування. Відповідно, з таким суб'єктом не можна вести добросовісні переговори.

Щось, чого не змогли зрозуміти на Заході із самого початку, так це те, що для путіна ця війна є прямою конфронтацією з НАТО. Підкорення України – це лише перший важливий крок на шляху до розколу і знищення Альянсу. Уникнути ескалації зараз неможливо: путін утримується від нападу на члена НАТО виключно через руйнівний вплив, який це мало б на його відносини з Пекіном. Він не вірить, що США втрутяться або що єдність НАТО збережеться, але він боїться бути втягнутим у конфлікт і отримати удар у спину від Китаю.

Це означає, що майбутнє стримування залежить від того, чи буде путін фізично витіснений з України. Якщо цього не станеться, рано чи пізно він піде на тотальну війну з НАТО. Він також зробить все можливе, щоб підштовхнути Китай до наступу на Тайвань.

Оперативні питання. Організація штурмових бригад

Крах післявоєнного порядку не можна повернути назад, його можна лише спрямувати. Майбутнє можливе тоді, коли справжні демократії світу дійсно стануть на ноги і поводитимуться відповідно до своєї високопарної риторики про існування порядку, заснованого на правилах.

Зрештою, спільноти існують лише тоді, коли достатня кількість членів піднімається і займає позицію щодо життєво важливих принципів, які перебувають під загрозою. Ця колективна дія, зрештою, і є тим, що визначає спільноту. Це може статися під час виборів чи війни, але так чи інакше ідеї стають реальністю саме в такі моменти.

Коли війна неминуча, кількість загиблих зазвичай залежить від того, як довго вона триває. Чим швидше вона закінчиться, тим краще, за умови, що мир після неї не буде настільки жахливим для багатьох людей, що війна почнеться знову – саме це забезпечила війна Ізраїлю в Газі та на Західному березі річки Йордан. І кінець означає кінець, а не крихке перемир'я, яке, як всі вдають, може тривати досить довго, щоб стати постійним.

Погляньте на світ, від Вірменії та Азербайджану до москви та її колишніх колоній і ізраїльсько-палестинського кошмару. Всі старі тріщини оживають. Світ кипить з глибоких, структурних, переважно економічних причин. Але ідеології, що вийшли з-під контролю, не допомагають.

Швидке завершення війни в Україні має потенціал започаткувати новий міжнародний порядок, який нагадуватиме те, що було хорошим у попередньому, але працюватиме краще, ніж будь-що, де домінує сліпота Америки та її мануфактурного суспільства. Виконання цього завдання залежить від збору та організації бойової сили по-новому.

Спостерігаючи за конфліктом, я постійно намагався зрозуміти, як можна ефективніше організувати військові підрозділи, щоб вони могли діяти у сучасних умовах на полі бою.

Мінімізація непотрібних конфліктів і згладжування неминучих перехідних періодів є більш широкою метою політики. Ресурси, втрачені через конфлікти, зникають назавжди, залишаючи майбутнє набагато біднішим. Хоча деякі конфлікти є корисними, зрештою вони слугують усім цілям, на які здатні. Важливою функцією доктрини – загальних правил поведінки членів організації – є уникнення повторного конфлікту після врегулювання.

Фізична організація групи, особливо тієї, що займається військовою справою, є природним вираженням її доктрини. Те, як групи солдатів повинні воювати і яку територію вони повинні прикривати, – це питання, які отримують фізичні відповіді в тому, яке спорядження їм надається і в якій кількості. Вони повинні природно поєднуватись в організації, залишаючись достатньо гнучкими, щоб адаптуватись у бою.

Зважаючи на те, що дрони і мережі відіграють таку потужну роль, цілком зрозуміло, що доктрина повинна розвиватися в глобальному масштабі, але особливо для військових підрозділів, які беруть участь в агресивних операціях. Стає очевидним, що Україні доведеться розробити спеціальне ядро висококласних бойових формувань, що складаються, можливо, з третини всього особового складу, які здатні вирішити величезну проблему захоплення добре захищених позицій противника на таку фізичну глибину, що його лінії оборони не можуть бути швидко відновлені.

Різні заяви, зроблені українськими лідерами, схоже, означають, що Україна готуватиме від двадцяти до тридцяти тисяч солдатів щомісяця до кінця цього року. У той час як кілька сотень тисяч солдатів, які не служили на передовій з 2022 року, прийдуть на зміну особовому складу, виснаженому перебуванням там до двох років, ті, кого вони замінять, допомагатимуть тренувати нові когорти.

Ключова перевага підготовки мобілізованих солдатів як когорти, що приєднується до одного бойового підрозділу, полягає в тому, що вони можуть бути із самого початку об'єднані в пари із сержантами, які вестимуть їх у бою. Існує відносно небагато людей, які можуть керувати групою товаришів, перебуваючи під кулями. На щастя, необхідним навичкам можна навчитися, і роки війни прищепили їх багатьом тим, хто вижив.

Багато чинників визначають, чому одні бригади, батальйони і роти діють краще, ніж інші, але якість керівництва є вирішальним фактором. Загалом, українська влада знає, які бригади мають звичку викладатись на повну. Ймовірно, таких бригад лише десять-двадцять із 60-80, які регулярно розгортаються, але цього слід було очікувати: у будь-якому нормальному статистичному розподілі лише 10-20% випадків будуть стабільно значно вищими або нижчими за середнє значення.

Реальність бойових дій на передовій в Україні така, що перехід в атаку, те, що більшість солдатів на передовій називають штурмом, вимагає іншого рівня навичок, спорядження та самовіддачі, ніж відбиття атак орків. Через постійний дефіцит сучасного спорядження Україна не може сподіватися забезпечити кожну бригаду необхідними речами.

Крім того, спосіб ведення наступальних операцій має еволюціонувати. Так само, як кулемети й артилерія (зрештою) змусили (більшість) армій відмовитися від тактики, коли солдати наступали хвилями, так і безпілотники вимагатимуть, щоб операції були більш розосереджені для досягнення корисного ефекту. Однак відкидання ворога назад також вимагає значної концентрації вогневої потужності.

Вирішенням цієї головоломки, ймовірно, стануть кампанії, спрямовані на логістичну ізоляцію цілого підрозділу або фронту, а потім виснаження підрозділів, що опинилися в пастці, постійним шквалом високоточних атак і тактичних рейдів. Замість того, щоб проривати лінію фронту, згортати оборонні позиції, а потім розбивати ворога одним махом, вони будуть ефективно розгромлені ще до того, як велика територія перейде з рук в руки. Основна мета – найстаріша у війні: знайти і знищити бойову силу противника, змусивши його вести численні односторонні бої.

Хоча це твердження може здатися суперечливим, насправді нічого не змінилося у формі ведення війни з 1945 року. Кожна розробка, яка була перевірена на полях боїв в Україні, була щонайменше випробувана у Другій світовій війні. Навіть мережі датчиків, які Україна використовує для відстеження вхідних безпілотників "Шахед", структурно ідентичні мережі берегових спостерігачів, які помічали японські літаки, що прямували зі своїх баз під час Тихоокеанської війни.

Ми є свідками кульмінації тенденції розвитку, а не революції. Інституції знову просто наздоганяють науку, а креативність та інновації переписують правила війни лише в культурному сенсі. Ймовірно, знадобиться ціле покоління для повної мілітаризації навколоземної орбіти, щоб по-справжньому змінити фундаментальні параметри війни. Навіть рої безпілотників все одно формуватимуть лінію фронту і потребуватимуть стратегічної глибини, здійснюючи флангові маневри і фінти, намагаючись здивувати свого супротивника і знищити його здатність воювати. Також розвиватиметься певна форма повстанської війни, для якої дрони, схоже, добре підходять.

Що буде справжньою військовою революцією? Найвірогіднішим варіантом є тривала фізична окупація найвищої точки – орбіти. Навіть просунутий штучний інтелект лише зробить існуючі методи вбивства більш ефективними. Звісно, доти, доки він не стане достатньо розвиненим, щоб поставити під сумнів, навіщо його взагалі просять вбивати. Здатність швидко націлитися на будь-яке місце на Землі і використовувати гравітацію, щоб доставити боєприпаси або припаси в будь-яку точку за лічені хвилини? Це революція на рівні тієї, яку спричинила Перша світова війна.

Чого не вистачало українським військам з часів літньої кампанії 2023 року, так це двох найважливіших спроможностей, перш за все:

здатності відтіснити російську авіацію та обмежити потужність атак планерних бомб;

достатньої вогневої підтримки для швидкого і точного ураження будь-якої цілі, виявленої поблизу фронту.

Завдяки надходженню нових систем протиповітряної оборони, безпілотників, реактивних літаків і ракет дальнього радіусу дії ці прогалини незабаром будуть значною мірою заповнені. За правильного застосування ці нові можливості дозволять Україні ізолювати ділянки поля бою на всю їхню глибину і паралізувати сили орків, що застрягли в зоні ураження.

Тобто, якщо партнери України прискорять постачання наземної техніки, особливо бронетехніки, вже зараз. Ми говоримо про понад 1000 танків, 1000 БМП, 3000 БТРів... цьогоріч. Також близько шести тисяч броньованих вантажівок і "Хаммерів".

Їхня мета – не концентрація в гігантський кулак, а створення десятка значно розширених бригад, здатних до самостійних наступальних операцій. Замість конкретних територіальних завдань, ці формування будуть націлені на знищення російсько-терористичних підрозділів у зоні своєї відповідальності. Український контрнаступ повзтиме вперед, як коріння дерева, що розростається, намацуючи слабкі місця і додаючи нещадного тиску там, де вони знайдуться.

Українські батальйонні бойові групи. Ізолювати полки та бригади орків

У доктринальному сенсі, сьогоднішнє поле бою, яке перебуває під пильним наглядом, значною мірою унеможливлює широкомасштабні раптові атаки. Переміщення тисяч солдатів помічають незалежно від того, наскільки повільно чи обережно ви проводите нарощування сил. Несподіванка тепер має ґрунтуватися на створенні розриву між тим, що, на думку ворожих лідерів, відбувається на полі бою, і тим, що насправді відчувають їхні солдати. Це означає всеосяжні і безперервні атаки на багатьох напрямках, щоб російське командування й управління було приголомшене, залишаючи деякі підрозділи в глухому куті, поки не стане надто пізно.

Оскільки в російській військовій системі існує проблема приховування інформації, то чим більше полки і бригади орків будуть ізольовані від своїх сусідів і материнських дивізій, тим краще. Але Україна не може виштовхнути десяток бригад на плацдарм за фронтом так, щоб цього ніхто не помітив, а це означає, що їй доведеться тримати свої штурмові бойові групи, як я їх називаю, розкиданими по всьому фронту. Їм доведеться проводити операції протягом тижнів або навіть місяців, намагаючись спровокувати слабкість на місцевому рівні і як колективу.

Простіше кажучи, українські штурмові бойові групи будуть створені для полювання. Вони повинні будуть знайти, ізолювати і знищити стільки бойових позицій орків, що здатність москви вчасно підкріплювати проблемні місця стане серйозно скомпрометованою. Українським силам доведеться підтримувати високий рівень децентралізації та обережності, щоб уникнути великих втрат. Місцеві командири потребуватимуть як високого рівня автономії, так і повного пакету інструментів, необхідних для домінування над силами противника в зоні своєї відповідальності, коли вони будуть залучені до бою.

Партизанський рух "Атеш" постійно зростає, і тепер соковиті цілі регулярно визначаються далеко за лінією фронту орків. Група розширює свою діяльність на території самої росії, чого москві варто побоюватися, враховуючи порожнисту природу її імперського правління у багатьох регіонах, поки в Україні стікають кров'ю військові.

Варто нагадати, що рік тому, коли українські війська під шквальним вогнем пробивалися до лінії Суровікіна, вони не мали у своєму розпорядженні навіть касетних боєприпасів для 155-міліметрових гаубиць. Після того, як влітку вони були нарешті затверджені, Україна почала завдавати оркам жахливих втрат, що призвело до прискорення наступу, аж поки запаси всіх гаубичних снарядів не почали небезпечно зменшуватися.

Крім того, ті з нас, хто бачив, як взимку 2023 року Україна нарешті отримала танки Leopard та БМП Bradley, розраховували, що запит Залужного буде повністю виконаний. Натомість союзники України надали лише третину запитуваної бронетехніки. Після того, як стало відомо про високі втрати, які тягне за собою атака, відсутність глибини зробила абсолютно божевільною ідею концентрованого тотального наступу, який пропонували радники НАТО.

Цю невдачу не можна повторити. Тому викликає занепокоєння той факт, що Україна ще не почала отримувати не десять чи двадцять, а значно більше сотні сучасних броньованих машин щотижня.

Це просто масштаб, необхідний для виконання роботи. Машини існують, але, схоже, НАТО і США продовжують знаходити виправдання, щоб не відправляти їх. Хоча ніхто не хоче, щоб у разі війни не вистачало техніки, якщо країни НАТО не брешуть про свої активні запаси, вони мають достатньо, аби прикрити країни Балтії, Скандинавії і Польщу від того, що москва може сподіватися витягнути з України, без розриву лінії фронту.

Досі Україні щастило або перетворювати ефективні батальйони в бригади (модель 3-ї штурмової), або об'єднувати кілька батальйонів (так з'явилася 82-га десантно-штурмова). Розширення дванадцяти найкращих бригад, які зараз є в Україні, у з'єднання, кожне з яких матиме у своєму складі три штурмові бойові групи, виглядає правильним рішенням для майбутньої боротьби. Кожна з них матиме у своєму складі близько 3600 військовослужбовців, тобто за розміром вони будуть знаходитись між традиційними полком і бригадою. З майже 11 000 особового складу близько 3 000 будуть досвідченими ветеранами бойових дій, а решта – добровольці з числа нещодавно мобілізованих. Звичайно, в адміністративній бригаді буде ще 3000-4000 осіб, але вони не перебуватимуть на передовій.

Україна повинна мати можливість готувати достатню кількість особового складу для шести штурмових батальйонних груп щомісяця, якщо кожна з них матиме близько 3 000 вояків. Кожна бойова група потребуватиме приблизно 24 танки класу Leopard 2/Abrams/Challenger 2/Leclerc, 24 бойові машини піхоти типу Bradley/Marder/CV-90 і 72 бронетранспортери типу M-113/Stryker/VAB. Також знадобиться близько 120 броньованих вантажівок і "Хаммерів". Така кількість техніки має надходити в Україну щотижня, починаючи приблизно із середини липня, щоб перші бойові групи були готові до бою вже у вересні.

Основним структурним елементом бойових груп буде лінійна рота з п'яти взводів, яка матиме 100 чоловік особового складу та двадцять одиниць техніки, половина з яких буде бойовою, а інша – допоміжною. Шість рот об'єднаються в батальйон, а шість батальйонів, наполовину зосереджених на безпосередніх бойових діях, складуть повну бойову групу. Хоча ідеально було б тримати три бойові групи разом, щоб забезпечити безперервну ротацію і постійний тиск на певну територію, лише одна або дві повинні знаходитися в межах 25 км від фронту і піддаватися безпосередньому ризику потрапити під обстріл. Основна частина навіть однієї бойової групи залишатиметься так далеко за фронтом, тому що її артилерійський компонент повинен бути захищений від контрбатарейного вогню росіян, часто у вигляді безпілотників "Ланцет".

Загалом, бойова група розгортається у призначеному секторі на вузькому фронті, але на значній глибині. Небезпека, на яку наражаються транспортні засоби на відкритій місцевості, настільки велика, що їх потрібно буде ховати щонайменше на відстані 5 км за зовнішнім шаром дружніх позицій і під'їжджати до зони зіткнення лише тоді, коли настане час для бою або передислокації військ. Це має відбуватися за належної вогневої підтримки і координації із засобами радіоелектронної боротьби.

Але, як і раніше, важливо мати достатню кількість транспортних засобів, оскільки вони залишаються джерелом мобільності формування. З'являться можливості швидко просунути батальйон на кілька кілометрів вперед, де його передові роти будуть змушені відбивати контратаки. Це означає, що кожен лінійний батальйон, і меншою мірою роти, що входять до його складу – повинні мати органічну артилерійську, безпілотну, протиповітряну, інженерну, радіоелектронну підтримку. Ба більше, все це повинно бути здатним безпосередньо брати участь у бойових діях на полі бою за запитом задіяних підрозділів.

Це дозволяє лінійній роті прикривати сектор до двох кілометрів. Вона має достатню вогневу міць, щоб ненадовго стримувати сили противника, які в кілька разів перевищують її за чисельністю, і достатню мобільність, щоб відступити на безпечнішу лінію, якщо ситуація ускладниться. Дві лінійні роти батальйону прикривають 5-кілометровий сектор, залишаючи між собою замінований проміжок, який діє як пастка. Резервна пара може висунутись і допомогти ліквідувати будь-який прорив або навіть контратаку. Розподілена на десятках бойових позицій, лінійна рота здатна просунутися вперед на кілька кілометрів, якщо сили противника будуть достатньо розгромлені.

Підтримку лінійним ротам надає лінійна вогнева рота, до складу якої входять чотири мінометні, чотири автоматичні гранатометні та два зенітно-ракетні підрозділи ближнього радіусу дії. Вони мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекси Osa+Sidewinder FrankenSAM, Avenger або еквівалентні зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ефективною дальністю дії понад 5 км. Мінометне та зенітно-ракетне прикриття гарантує, що командири ротного рівня можуть виділити кілька одиниць зброї для підтримки кожної лінійної роти. Додаткова рота підтримки лінійної роти виконує додаткові функції підтримки і слугує зв'язком з вищими ешелонами, які можуть запропонувати більш комплексну підтримку. Один взвод з двома відділеннями в кожному призначається для забезпечення евакуації поранених, інженерного забезпечення, радіоелектронної боротьби, тилового забезпечення та розвідки.

Три лінійні батальйони складають передову лінію бойової групи. Оскільки наявність чотирьох лінійних рот з двома в безпосередньому резерві зберігає здатність підрозділу до ротації, три лінійні батальйони гарантують, що підрозділ завжди може перебувати в резерві, відновлюючись після інтенсивного бою. Два батальйони, розташовані приблизно пліч-о-пліч, можуть покрити 10-12-кілометровий сектор від нападу дивізії або навіть корпусу, водночас ніколи не розміщуючи більше трьох-чотирьох машин в одному 1-кілометровому квадраті, який може бути насичений ударами планерних бомб або реактивних снарядів.

Батальйони вогневої підтримки, оборони та обслуговування доповнюють бойову групу. Кожен лінійний батальйон здатен вражати безпілотниками та мінометами все, що знаходиться в радіусі 5 км, а тих, хто виживе після подолання 1-кілометрового порогу, чекає ще один рівень болю. На жаль, російська артилерія здатна легко завдати удару на відстані до 20 км позаду фронту. Гелікоптери та літаки ближньої підтримки можуть точно обстрілювати ракетами або снарядами українські війська, що наступають, з відстані 10 км.

Так само, як лінійна вогнева рота може призначити відділення або взвод для безпосередньої підтримки лінійної роти, так само для підтримки зусиль лінійної роти може бути виділена ціла вогнева рота в складі вогневого батальйону. Вогневий батальйон складається з двох гаубичних, двох безпілотних, однієї контрбатарейної та однієї адміністративної рот. Кожна з них має п'ять взводів, чотири з яких орієнтовані на виконання завдань, а один – на підтримку, причому остання дуже схожа на лінійні роти, але в ній взвод бойових інженерів замінений на взвод, який займається захистом від безпілотників.

Одна вогнева рота має на озброєнні вісім колісних 155-мм гаубиць типу "Богдана" чи "Цезар" або гусеничні гармати типу М-109 чи PzH-2000. Інша оснащена вісьмома буксируваними 155-мм гаубицями, які працюють з бункерів приблизно за 25 км від лінії фронту. Перші зазвичай націлені на ворожу артилерію, в той час як другі надають пряму вогневу підтримку лінійним ротам на вимогу. Незважаючи на це, вони дають бойовій групі можливість вражати майже будь-яку російську артилерію, яка може загрожувати їй на будь-якій глибині.

Ударні безпілотні роти виконують завдання як зі спостереження за місцевістю, так і з нанесення ударів, кожен підрозділ має на озброєнні розвідувальний дрон середнього розміру, який може літати на дальності, більшій за дальність стрільби з ПЗРК і кулеметів з плеча. Вони також можуть тримати від двох до чотирьох БПЛА над лінією фронту в будь-який момент часу, що дозволяє одному відділенню надійно вивести з ладу броньовану машину, а восьми – чотирьом взводам роти – зупинити атаку росіян на рівні роти або відчайдушні спроби поповнити запаси на передових позиціях.

До складу контрбатарейної роти вогневого батальйону входять взводи, оснащені датчиками, які виявляють джерела ворожого вогню, та засобами радіоелектронної боротьби для нейтралізації ворожих безпілотників. Звісно, вона також має адміністративну роту, яка координує роботу різних підрозділів.

Кожна бойова група додатково потребує батальйону оборони. Окрім звичайної роти управління, до складу батальйону входять ще п'ять інших. Піонерська рота з чотирма взводами бойових інженерів, які займаються розмінуванням та зведенням мостів. Інженерна рота з такою ж структурою займається будівництвом і маскуванням фортифікаційних споруд, зокрема укриттів для автомобілів, захищених від безпілотників, поблизу лінії фронту. Разом вони співпрацюють над підняттям покинутої бронетехніки, якщо це необхідно.

Рота протиповітряної оборони має вісім зенітно-ракетних комплексів "Бук+Sparrow" FrankenSAM або еквівалентних систем з радіусом дії 15 км, що дозволяє бойовій групі загрожувати гелікоптерам та літакам ближньої підтримки, які низько летять за лінією фронту. Спеціальна рота протидії безпілотникам забезпечує захист від розвідувальних та бойових БПЛА за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників-перехоплювачів. Рота спеціального призначення здатна проникати в тил ворога та шукати важливі цілі, такі як штаб орків.

Нарешті, бойова група також має штабний батальйон, який об'єднує важливі служби і слугує буфером для інших бойових груп і бригади вищого рівня. Штабний батальйон має польовий шпиталь (куди надходять евакуйовані пацієнти), технічне обслуговування (для більш інтенсивного ремонту), логістику (склади і бази), заміну (місце для нового персоналу), безпеку (військова поліція) і штабні роти батальйонної тактичної групи.

Ця загальна структура, очевидно, потребуватиме доопрацювання після тестування – я пропоную її як концептуальний орієнтир, що допоможе зрозуміти масштаби нинішньої потреби України в наземних засобах. Засоби протиповітряної оборони та реактивні літаки є надзвичайно важливими, і разом з артилерійськими снарядами становлять найвідчайдушнішу потребу України. Але на черзі – належне спорядження для нещодавно мобілізованих солдатів.

Виходячи з усього, що світ вже бачив про військову систему путіна, з часом рашистські лінії можуть бути розмиті до стану крихкості, яку москва не зможе вчасно визначити або впоратися з нею, щоб уникнути катастрофи. Крах системи може бути і часто буває найкраще спровокований з низового рівня, особливо коли система централізовано організована і глибоко ієрархізована.

Обидва слова влучно описують режим, який путін, дисконтний Гітлер нашого часу, встановив для підтримки свого паразитичного правління. Великі рухи, очевидні нарощування – це речі, яким путін зазвичай знаходить спосіб протидіяти, тому що у нього завжди є достатньо часу. Якщо зробити так, щоб українські роти на тактичному рівні почали здобувати перемоги над орками по той бік сірої зони, потік поганих новин, що з'явиться в результаті, не дозволить москві побачити, де криється найбільша небезпека, доки не стане занадто пізно.

Якщо новини взагалі дійдуть до нього до того, як надмірно розтягнута дивізія орків десь розвалиться, а українські війська за тиждень проскочать на півдорозі до Криму чи Азовського моря. Те, що сталося на Харківщині у 2022 році, може абсолютно точно повторитися. Правду кажучи, чим довше путін відтягуватиме своє падіння, тим гірше буде, коли воно настане.

Стратегічний розвиток. Війна в Україні закінчиться, як тільки орки вирішать піти додому

У "Володарі перснів" Толкіна Саурон, Темний Володар Мордору, використав стародавню містичну кулю Палантір, щоб переконати Денетора, володаря Гондору, що будь-який опір приречений. Гордий чоловік, який потай боявся бути витісненим законним королем Гондору, якщо той нарешті з'явиться, Саурон зміг спотворити сприйняття Денетором реальності і переконати його, що хороші хлопці не можуть перемогти. Це закінчилося тим, що Денетор марно відмовився захищати свою столицю, Мінас-Тіріт, вирішивши спалити себе і намагаючись забрати із собою пораненого сина.

Толкін ненавмисно написав притчу про те, як працює рефлексивний контроль. Єдина тривала перемога, яку здобув путін, полягає в тому, що він переконав більшу частину світу в тому, що він і його країна магічним чином непереможні. Цей жалюгідний блеф приймається за чисту монету політиками, які зреклися своєї відповідальності за забезпечення кращого майбутнього. В їхніх очах путін насправді є свого роду корисною фігурою, падіння якої створить нові проблеми, які вони, як очікується, повинні будуть вирішити.

На жаль для тих із нас, хто живе в реальному світі, ця зручна динаміка є головним джерелом глобального вибуху, що відбувається зараз. У Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Європі полум'я підживлюється невмілим керівництвом демократичного світу, а путін втручається скрізь, де він може зробити вигляд, що москва керує шоу. До речі, йому подобається, коли американські аналітики приписують йому такі речі, як втручання у вибори. Все це частина афери.

Гірка трагедія полягає в тому, що щодня десятки українців гинуть, щоб підтримувати привілейовані ілюзії в столицях по всьому світу. Здатність України виграти цю війну, а не просто пережити її, наразі залежить від того, чи зможуть її союзники відкинути свої інтелектуальні кайдани і визнати необхідність різко розширити потік підтримки, доки московські війська остаточно не покинуть Україну.

Аналогічно, здатність світової спільноти запобігти подібним трагедіям у майбутньому залежить від того, чи вдасться досягти цього результату. Близький Схід, ймовірно, вже втрачений для ще одного покоління марного кровопролиття, але якщо Східна Азія також зануриться у безвихідь, надія на запобігання світового кошмару майже зникне. Тепер, коли москва тягне Пхеньян у міцніші обійми, перемога в Україні є питанням національної безпеки і по той бік Тихого океану.

Реакція Сеула на це досі була бездоганною. Тепер він публічно зобов'язався переглянути свою політику, яка дозволяє надсилати в Україну лише нелетальну допомогу.

Головним наслідком безглуздих погроз путіна на адресу Південної Кореї є те, що він впадає у відчай. Здається, нічого не допомагає його військам на місцях; щойно вони починають нарощувати темп, він вислизає. За дисфункцією американської політики може бути цікаво спостерігати з москви, але навіть повний розвал федерального уряду США не врятує рашистську імперію зараз.

Агенти путіна чудово впоралися із завданням заразити американську політичну сцену, на жаль, масштаби проблеми виявило нещодавнє незалежне розслідування, яке, природно, викликало інтенсивний вогонь з боку пропутінського натовпу в США. путінська риторика легко поширюється по обидва боки партійного розколу – можливо, з більшим успіхом у колах Трампа і MAGA, але більш глибоко серед частини прогресивних лівих.

З часом звичайні підозрювані в натовпі лібералів і прогресистів почали заявляти про неминучість врегулювання шляхом перемовин, кажучи такі речі, як "але ж усі війни закінчуються переговорами". Так, це дійсно правда. Навіть Друга світова війна закінчилася... після того, як Гітлер і Муссоліні були мертві, а Японія отримала рятівний фіговий листок у вигляді імператора, який залишався номінально відповідальним, поки американська військова окупація переглядала японську конституцію.

У будь-якому разі, вся американська ліберально-прогресивна точка зору на світ зазнала серйозного випробування війною в Україні. Це одна з причин, чому сильним світу цього в середині 2023 року було так легко дати сигнал засобам масової інформації про те, що настав час витіснити Україну з перших шпальт газет. Війна між Хамасом та Ізраїлем була щасливим випадком, хоча, схоже, вона прискорила перехід до того, що демократи стали партією освічених послідовників модних тенденцій.

Для України постійним викликом залишається забезпечення необхідної підтримки, перш ніж події можуть закрутитися в іншу спіраль, що дасть Байдену ще один привід не поспішати з військовою допомогою, про яку Ізраїль може колись попросити.

Варто зазначити, що війна в Україні закінчиться, як тільки орки вирішать піти додому. Ця війна, на відміну від війни на Близькому Сході, є рідкісним випадком проблеми з єдиним простим рішенням. Дайте Україні все необхідне для перемоги так швидко, як вона може засвоїти матеріал. Ось і все. Цю роботу можна виконати за рік з відповідною підтримкою, а можна і за три, і забрати ще багато українських життів.

Крім того, ніхто і ніколи більше не сприйматиме США чи НАТО всерйоз. Ось такі справи. Але принаймні що стосується США, ми зараз перебуваємо на території "давай, доведи мені, що я помиляюся". Навіть якщо брудні гівнюки з Atlantic і New York Times вирішили не бачити, що відбувається, доки не стане занадто пізно. Тільки цього разу вони помиляються щодо довговічності двох потенційних наддержав замість однієї.

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