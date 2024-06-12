Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер

У другій частині тижневого огляду війни Ендрю Таннер вдається до аналізу та пояснення необхідності створення дієвої сили, зокрема бойової, та наголошує на важливості моральної сторони сили, оскільки її ігнорування веде до поразок. На його думку, основною проблемою в адміністрації Байдена, яка постійно стримує допомогу Україні, є сам Байден і його світосприйняття. За словами автора, президент США є головною перешкодою для досягнення перемоги України на полі бою проти росії.

Створення бойової сили. Моральні та матеріальні виміри

Сила – це енергія, що має матеріальну форму. Різні сторони конфлікту будуть блефувати, що у них її багато, тому що сприйняття сили важить більше, ніж її реальність, доки це не буде перевірено дією.

Сама по собі сира бойова міць – це ще не все. США не змогли здобути бажану перемогу ані в Іраку, ані в Афганістані, незважаючи на два десятиліття і витрачені трильйони. Так само американська сила не змогла стримати путіна від вторгнення в Україну. Вони нічого не змогли зробити для захисту Ізраїлю від Хамасу, а тунелі під Газою залишаються недоступними для ізраїльської армії. Сполучені Штати кожні кілька місяців відправляють військові кораблі через Тайванську протоку – місце, де вони були б швидко знищені у будь-якій справжній війні, але не захищають цивільні судна, що перевозять продовольство через Чорне море. Вже понад пів року США не можуть зупинити хуситів, які запускають ракети по круїзних лайнерах, що проходять повз них.

Для того, щоб сила мала значення, нею треба ефективно володіти, і вона також має різні форми. Бойова сила, строго кажучи, складається з ресурсів і можливостей, організованих для знищення опонента. Хоча її важко точно виміряти, оскільки такі важливі моральні елементи, як культура, мають постійний невидимий вплив. Бойова сила зазвичай передбачувана у певних межах. Використання бойової сили в потрібний момент є суттю оперативного мистецтва, яке спрямоване на досягнення стратегічних цілей з мінімальними витратами.

Системи, які виживають, це переважно ті, що з часом краще використовують наявну в них міць. Саме тому не можна ігнорувати моральний вимір війни – моделі, що пророкували Україні швидку поразку у 2022 році, схоже, недооцінюють цей чинник.

Для того, щоб зібрати, збільшити або відновити бойову міць, необхідно враховувати як матеріальний, так і моральний вимір. Можна мати багато зброї, але важливо, як, коли і чому вона буде застосована. Війна Саудівської Аравії проти Ємену стала наочним уроком того, як мало важить наявність високотехнологічного американського обладнання, якщо ним керують призовники на чолі з бовдурами з великою кількістю медалей.

Арсенали заради непідтвердженої загрози. Причини для притримання озброєння ілюзорні

Матеріальний аспект є найпростішим у випадку України, оскільки необхідне озброєння існує, його просто притримують під приводом виникнення якоїсь іншої кризи. Що нерозумно, тому що вам просто не потрібна велика маса сухопутних військ для реагування на будь-який інший конфлікт, окрім конфлікту з імперією путіна.

У гіпотетичному конфлікті з Китаєм єдина перспектива тривалої наземної кампанії – це Тайвань, який недостатньо великий для підтримки численних союзницьких формувань і сотень тисяч солдатів. Деякі острови в західній частині Тихого океану також можуть стати об'єктом конфлікту, але велика кількість особового складу зі сотнями броньованих машин все одно не буде задіяна. Буде досить складно забезпечити кілька загонів морської піхоти, що грають у "Лінію Мажино" не на тому боці градієнту сили в регіоні.

На Близькому Сході ані США, ані будь-яка інша країна НАТО, окрім Туреччини, навряд чи коли-небудь знову розгорнуть велику кількість сухопутних військ у цьому болоті. Схоже, вони засвоїли свій урок, не зумівши навіть зберегти незалежний Кабул, вільний від контролю талібів. Досить іронічно, що суверенні кордони мали значення в Афганістані у 2021 році, але США явно хочуть, щоб Україна відмовилася від Криму і Донбасу, чи не так?

Європа – єдиний регіон, де потрібна велика кількість сухопутних військ, і головно через наявність великої кількості старих радянських запасів часів Холодної війни. І поки Україна утримує понад пів мільйона російських військ, неможливо уявити, що москва може вивільнити більше, ніж сотню або максимум двісті тисяч, щоб загрожувати Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві чи Польщі.

Швеція і Данія можуть бути трохи стурбовані своїми островами, розташованими на іншому березі Балтійського моря від Калінінграда, але здатність росії проводити десантні операції була слабкою до війни і значно зменшилася зараз. Україна вивела з ладу більшість десантних кораблів Чорноморського флоту, які були доповнені іншими, перекинутими туди до війни. Захоплення Криму в 2014 році стало можливим лише тому, що Київ здав в оренду москві так багато баз після закінчення Холодної війни.

Шість можливих фронтів війни з росією та потреби НАТО. Резерви для України є

Існує шість можливих фронтів, які москва може відкрити: Норвегія і північна Фінляндія, південна Фінляндія, кожна з країн Балтії і Польща між білорусю і Калінінградом, знаменитий Сувалкський коридор. Але вона не може сподіватися перекинути сто тисяч солдатів в будь-яку точку, враховуючи логістичні обмеження. Корпус чисельністю 20-30 тисяч, подібний до того, що був використаний для атаки на Харківщину минулого місяця, – це, мабуть, все, що може бути сконцентровано на фронті, не стаючи надто вразливим для далекобійної зброї НАТО.

Все, що потрібно НАТО на будь-якому фронті – це три бойові бригади за підтримки ескадрильї багатоцільових бойових літаків. Одну бригаду в кожному секторі може надати приймаюча країна, іншу – США, а третю – один або декілька європейських партнерів.

Якщо кожна з них збереже одну бойову групу, яка складатиметься приблизно з третини її загальної чисельності, а решта буде здатна розгорнутися протягом двох тижнів після отримання попередження про накопичення російських військ, це унеможливить будь-які раптові атаки меншими силами. москва буде змушена відступити перед будь-якими більш масштабними діями, що дасть НАТО час для нарощування сил.

Одна бригада налічує близько 6000 чоловік особового складу, 30-40 танків, 20-30 артилерійських знарядь і 120-150 бойових машин піхоти і бронетранспортерів. США мають понад три десятки дивізій, не враховуючи полки морської піхоти, що означає, що лише третина з шести різних дивізій потребують постійної дислокації. Сполучені Штати могли б легко надати достатню кількість спорядження для одного або навіть двох десятків українських бригад з резервних запасів без надмірної шкоди для глобальних зобов'язань.

Озброєння, що значно перевищує потребу НАТО в шести бригадах, майже напевно є в наявності в усіх країнах Альянсу. Швеція, країна з населенням менше 11 мільйонів осіб, щойно оголосила про надання 150+ додаткових бронетранспортерів на додаток до 50+ БМП CV-90, які вона вже пообіцяла. Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія мають більші за чисельністю населення і військові запаси. Лише у Франції, за останніми оцінками, є до сотні танків Leclerc і тисяча старих БТР VAB.

Що стосується авіації, то розгортання повного авіакрила американського авіаносця плюс відповідні засоби морської піхоти дасть вам три ескадрильї Super Hornet і три ескадрильї F-35. Немає особливого сенсу в тому, щоб авіаносець піднімав своє авіакрило, коли він залишає східне узбережжя, якщо воно все одно здебільшого літатиме над Північним або Середземним морями.

Україна: забезпечення та людський ресурс. Куди рухатися

Простий факт полягає в тому, що Україна є активною лінією фронту Європи. Тільки якщо Україна буде змушена укласти погану угоду про припинення вогню, у москви знову з'являться вільні ресурси, щоб зосередитися на членах Альянсу. Окрім найменшої можливої підстраховки на випадок, якщо путін остаточно з'їде з глузду, кожна частина набору НАТО, не надана в розпорядження України, є трагічним марнотратством.

Приблизно через шість-вісім тижнів нещодавно мобілізовані українські солдати, багато з яких молодші за середній вік, закінчуватимуть базову підготовку і потребуватимуть спорядження для підготовки до свого першого розгортання восени. Для того, щоб витягнути їх з економіки й обмежити втрати, вони повинні бути забезпечені належним спорядженням. Воно існує, але лідери НАТО і США повинні припинити використовувати небезпеку нової кризи як привід для того, щоб не завершити цю.

Моральний аспект бойової сили, який включає в себе підготовку й організацію, є життєво важливим, але його важче оцінити. ЗМІ приділяють багато уваги нібито виснаженню українських військовослужбовців, і немає жодних сумнівів, що сотні тисяч солдатів втомилися не на словах, а на ділі. Однак немає також ознак масової відмови воювати. Призовні пункти більше не переповнені, бо так буває на довгій війні: всі, хто хотів воювати, до 2023 року вже були у формі.

Якщо ви прочитаєте багато інтерв'ю з українськими солдатами, то найбільше впадає в око їхнє розчарування тим, що вони не оснащені настільки добре, наскільки могли б бути. Щодня українські ветерани бачать, як вони могли б використати очевидні вразливості у військовій системі орків, щоб закінчити цю війну набагато швидше. Звинувачення щодо недоліків у підготовці українських військ не є абсолютно неправдивими, але, на жаль, роздутими медійниками, особливо неукраїнськими військовими "експертами" на телебаченні, які прагнуть звинуватити українців в тому, що у них танки Abrams є більш вразливими, ніж це стверджує виробник. Однак це не означає, що недоліки підготовки не є реальною проблемою; це природний наслідок швидкого розширення армії.

Значною мірою причина, чому німецькі підрозділи певного розміру були ефективнішими в бою, ніж їхні суперники протягом більшої частини Другої світової війни, полягає у Версальському договорі, який завершив Першу світову війну. Обмеживши німецьку армію до кістяка, новий Рейхсвер залишив у списках лише найкращих офіцерів. Вони знали, що за десять-двадцять років Німеччина звільниться від Версалю і переозброїться; мета полягала в тому, щоб зберегти якомога більше уроків, здобутих у минулій війні, і мати можливість швидко відновити національну бойову силу, коли прийде час.

Вважалося навіть цілком правильним відкрито ігнорувати накази старшого за званням, які не відповідали ситуації. Головною причиною поразки Франції та Британії у 1940 році було те, що німецькі офіцери, такі як Гудеріан і Роммель, відверто ігнорували накази Гітлера та власного військового керівництва просунутися якомога далі вглиб французької лінії фронту. Іноді вони буквально вдавали, що не мають радіозв'язку. Їхня відверта непокора значною мірою сприяла тому, що битва дійшла до Ла-Маншу і зробила необхідними жертви Дня "Д".

Сучасна війна неухильно перетворює роль офіцера на своєрідну професійну спеціальність. Колись необхідне для підтримки жорсткого контролю над формуваннями, які повинні були діяти в унісон для досягнення вогневої переваги в бою, командування все ще виконує життєво важливу функцію, керуючи організмом без активного контролю над його елементами. У світі дешевої інформації, де відволікання і плутанина роблять увагу таким же дефіцитним товаром, як боєприпаси чи пальне, просто немає іншого шляху. Підготовка лідерів, які це розуміють, є головним викликом.

Окрім навчання українських солдатів прийомам, які допоможуть їм вижити на полі бою, нові офіцери мають навчитися координувати дії підрозділів, за які вони відповідають, для досягнення надзвичайних ефектів. Саме у цьому полягає робота в команді: двоє людей можуть досягти більше разом, ніж кожен окремо, за умови, що вони здатні надійно спілкуватися і розвивати довірчі стосунки. Ніхто не виживає поодинці – ні в житті, ні на полі бою. Люди повинні їсти і спати; вони не можуть бути весь час напоготові і задіяні. Команди потрібні для того, щоб зберегти життя людей, але вони також мають бути обмеженими за чисельністю у світі, де виявлення і знищення так тісно пов'язані між собою.

Інтелектуальний розвиток офіцерів – одне з тих життєво важливих питань оборони, якому не приділяється достатньо уваги з боку громадськості. Військові справи залишаються надто ізольованими від загальної науки. Це одна з причин, чому я так зацікавлений в іграх і симуляціях як інструментах навчання як для непрофесійної, так і для професійної аудиторії.

Гарматне м'ясо всрф. Якби худоба вміла говорити…

Те, як армія ставиться до свого офіцерського корпусу, є однією з головних ознак того, як вона воює. Нещодавня стаття у Moscow Times запропонувала коротке, але переконливе підтвердження того, як діють офіцери-орки. Якщо коротко, то вони сидять далеко за лінією фронту, дивляться камери і вказують мобілізованим оркам, куди йти на смерть. Вони схожі на Джорджа Джетсона, який натискає на кнопку, щоб змусити конвеєр працювати цілий день, а у деяких випадках виголошують промови, кажучи купці мертвих чоловіків, які йдуть, що вони можуть втішитися, знаючи, що майбутні росіяни пам'ятатимуть їх як героїв.

Якби худоба вміла говорити, саме це сказав би їй оператор бойні, щоб заспокоїти її в останні хвилини життя. Величезна частка жертв орків – це чоловіки, яких посилають виконувати роль буквально м'ясного щита, змушуючи українські позиції розкриватися і вичерпувати боєприпаси, щоб планерні бомби знали, де приземлитися, а менш витратні орки мали шанс підійти ближче і захопити трохи бруду.

Це рух заради руху; єдина стратегічна логіка, що стоїть за цією тактикою, – бажання висмоктати з України всю кров. Зусилля партнерів – це триваюча міжнародна кампанія, спрямована на те, щоб представити конфлікт в Україні як безглуздий, перешкоджаючи додатковій військовій підтримці і одночасно тиснути на Україну, щоб вона погодилася на перемир'я, яке лише дасть можливість оркам перевести подих.

путін вдає, що росія непереможна, а потім теревенить про ядерну війну, явно намагаючись зіграти на старих стереотипах про росію.

Дії москви обмежені нездатністю зробити більше на тактичному рівні, ніж атакувати там, де є ресурси, а також стратегічним прагненням підтримувати ілюзію сили. Якби не такі лідери, як Байден, що танцюють під дудку путіна, ця війна була б давно закінчена. Не в змозі досягти стійких тактичних успіхів у необхідному темпі або застосувати розумний стратегічний підхід, наприклад, перейти до оборони, проголосивши перемогу, оскільки сухопутний міст до Криму все ще існує, путін вестиме війну так, поки його війська не зазнають чергового вражаючого краху десь у іншому місці.

У світі, де повсюдне спостереження з дронів створює враження екстремального рівня командування і контролю, офіцерам важливо пам'ятати, що вони завжди знають менше, ніж думають. Саме креативне, адаптивне, прагматичне лідерство дозволить Україні раз і назавжди покласти орків на лопатки та лідери, які дозволять солдатам на передовій діяти, користуючись швидкоплинними можливостями.

Байден і Україна. Альянси мають бути партнерськими

На жаль, боюся, що найбільшому союзнику України й надалі бракуватиме такої гнучкості. Щоразу, коли Байден робить крок вперед, він примудряється знову спотикатися.

За останні кілька місяців багато спостерігачів відзначали, що надання Україні зброї не матиме значення, якщо в неї не буде військ, здатних її застосувати. Українці зі зрозумілих причин запитують про зворотне: як можна очікувати, що ми відправимо сотні тисяч людей на фронт, коли тим, хто вже там, все ще не вистачає сучасного спорядження, яке зараз лежить на складах по всьому демократичному світу?

Альянси мають бути партнерськими. Адміністрація Байдена продовжує поводитися з Україною як покровитель у приватному житті, говорячи приємні речі на публіці.

Хоча риторика про свободу занадто часто використовується політиками, особливо у річницю Дня висадки в Нормандії, в Україні вона є простою і зрозумілою правдою. путінський режим являє собою таку ж системну злоякісну пухлину, як і нацисти чи будь-який інший імперіалістичний рух. Чи то безпосередньо, чи то через глобальні наслідки, доки цьому монстру дозволяється лютувати, ми всі перебуваємо в пастці цього кошмару. Якщо конфлікт коли-небудь і стане ядерним, то лише тому, що вільний світ так довго боявся ескалації.

Україна вже виграла б цю війну, якби адміністрація Байдена запропонувала відповідну підтримку набагато раніше. Хоча багато хто справедливо критикує команду чинного американського президента, сувора правда полягає в тому, що саме він є осередком усіх проблем цієї адміністрації. Інтерв'ю, опубліковане цього тижня в журналі TIME, дає чітке уявлення про те, що Байден насправді думає про Україну.

Він вирішив відправити віцепрезидентку Гарріс і радника з національної безпеки Джейка Саллівана на мирний саміт щодо України замість себе. Як і Сі Цзіньпін з Китаю, він не вважав за потрібне бути присутнім особисто. Чому? Переважно тому, що він дистанціюється від Києва, намагаючись орієнтуватися на політичний центр, якого не існує.

Якщо ви прочитаєте його власні слова у статті TIME, то той факт, що він якимось чином несе відповідальність за американський ядерний арсенал, має лякати не менше, ніж перспектива ще одного президентського терміну Трампа. Основна афера Джо Байдена полягає в тому, що він – Джо Скрентон, незаможний адвокат, який ніколи не служив в армії і більшу частину свого життя представляв у Сенаті банки штату Делавер.

Байден просто не відповідає стандартам, які будь-який американець чи союзник має право очікувати від лідера вільного світу. Наразі Україна має більше шансів успішно провести переговори під час хаосу другого терміну Трампа, аніж викинути путіна з голови Байдена, поки не стало надто пізно.

Ось абзац, який дійсно привертає увагу:

Байден: Мир виглядає як гарантування того, що росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає, що вони є частиною НАТО, це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, де ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але це не так, якщо ви помітили, я був тим, хто – і ви повідомляли про це в TIME – говорив, що я не готовий підтримати вступ до НАТО України.

Байден визначив перемогу в Україні не як відновлення її суверенних кордонів, а як нездатність росії "ніколи, ніколи не окупувати" країну... хоча Україна була частково окупована з 2014 року. Очевидно, членство в НАТО також є предметом переговорів. Це був навмисний риторичний вибір, який представляє собою жорстоку і принизливу зраду, так близько до його коментарів у Нормандії з нагоди 80-ї річниці після Дня висадки в Нормандії.

Якщо залишити осторонь очевидні когнітивні проблеми Байдена, то єдиний спосіб для України не зіткнутися з майбутньою загрозою окупації з боку росії – це якщо остання припинить своє існування. Це не та мета, яку прийме очільник Білого дому, не тоді, коли він вважає, що дипломатія – це особисті стосунки, і знову ж таки, за його власними словами – знає путіна вже сорок років. Слова Байдена справляють чітке враження людини, яка щиро вважає, що на дворі все ще 1988 рік і Україна щойно вийшла зі складу СРСР, дестабілізуючи зручну патову ситуацію, в яку, здавалося, перетворилася Холодна війна до того, як ця шарада розвалилася.

Подібно до Джорджа Буша-старшого, який понад 40 років тому поїхав до Києва, щоб виступити проти прагнення України до незалежності у своїй знаменитій промові Chicken Kiev, Байден звик бачити на карті гігантську пляму, якою керує москва. Він хоче приписати собі величезну шкоду, яку українці завдали путінським військовим, а також згадати про корупцію в Україні – один з улюблених пунктів путінської пропаганди.

Україна стала справжнім випробуванням претензій Джо Байдена на роль ефективного лідера, і він виявився вкрай незадовільним. Тисячі українців загинули через те, що все, чого він насправді хоче, – це відновити статус-кво 2021 року. Байдену байдуже, чи втратить Україна територію, чи отримає правосуддя за скоєні проти неї злочини, бо він щиро вірить в американську соціальну піраміду, де ті, хто досягає вершини, мають Богом дане право диктувати реальність решті.

Байден як продукт політичної системи США. Трамп сіятиме хаос, а Байден залишатиметься паралізованим

У цій системі багаті американці знаходяться на вершині, нижчі класи, незалежно від їхньої ідентичності, повинні патріотично підтримувати їх своїми податками, а іноземці є корисними ідіотами, яких треба жаліти та/або експлуатувати залежно від того, де вони опиняються на межі союзників і ворогів, залежно від того, чи грають їхні лідери так, як того вимагає Вашингтон.

Ситуація у США абсолютно катастрофічна: путін сміється, бачачи, як чіпляється за життя його остання надія на перемогу. Трамп сіятиме хаос, тоді як Байден залишатиметься паралізованим і задовольнятиметься атрибутами посади, про яку він мріяв усе життя. Обидва варіанти не є ідеальними, але перший залишає принаймні шанс змінити ситуацію на краще завдяки власне невмілому стилю правління.

Якщо Байден не бажає мобілізувати величезні ресурси, які є в розпорядженні США, НАТО та глобальних союзників, щоб до осені раз і назавжди переломити ситуацію в Україні, то він повинен негайно піти у відставку і дати Америці кілька місяців для тест-драйву Камали Гарріс. Враховуючи, що він майже напевно програє в листопаді, країна може опинитися в гіршому становищі. Якщо Байдена якимось чином переоберуть, то Гарріс, ймовірно, стане провідним демократом у 2028 році, а якщо його здоров'я значно погіршиться до 2026 року, вона теоретично може допрацювати до кінця його терміну, а потім виграти ще два своїх – ціле десятиліття перебування на посаді. Оскільки демократи, очевидно, не вважають, що відкритий і конкурентний процес національних праймеріз має значення для вибору найбільш кваліфікованого кандидата, це цілком може бути головним інсайдерським планом.

Правду кажучи, якби в опитуванні поставили запитання, чи віддають перевагу виборці випадково обраному демократу перед Трампом, помаранчевий хлопець, найімовірніше, програв би. Гарріс не має кращих показників, ніж Байден, здебільшого тому, що ці два кандидати сприймаються як синоніми, а посада віцепрезидента в американській політиці є, по суті, жартівливою. Самотужки, під час медійного медового місяця, який потягне за собою цей сценарій, вона може змінити ситуацію. Як жінка, яка балотується на високу посаду в США, вона повинна займати жорстку позицію щодо зовнішніх загроз.

Якщо Трамп буде достатньо розумним, щоб обрати Ніккі Гейлі своєю віцепрезиденткою у 2024 році, Байден-Гарріс завершать свою кар'єру. Те, що Байдена досі не відсунули вбік, свідчить про те, наскільки далеко зайшла Демократична партія на своєму авторитарному шляху.

Як би не склалося майбутнє федерального уряду США, Україні та іншим союзникам потрібно якомога швидше налагодити глибокі контакти з лідерами штатів. Більшість американських штатів управляються настільки безсистемно, що їм би не завадили деякі міжнародні контакти. На щастя, підтримка України – одне з тих рідкісних двопартійних питань у США, яке об'єднує більшість розсудливих людей, особливо з родин військових ветеранів.

Більшість розуміє, що якщо путін ризикне розпочати повномасштабну війну зі США через Україну, він неодмінно зробить це через якусь іншу проблему, коли настане відповідний час. Завжди краще воювати за своїм розкладом, ніж за розкладом ворога, якщо битва неминуча. Поки що не з Китаєм, але росія, за словами самого путіна, не має кордонів.

Скорочення американських запасів часів Холодної війни не є великим проханням з боку союзника, коли загроза, яку росія становить для США та їхніх союзників, зменшується з кожною годиною. До листопада Україна могла б розмістити війська вздовж півострова, з'єднавши Крим з рештою України.

Така перемога підвищила б рейтинги президента в критичний момент. Трамп цілком може зайняти більш жорстку позицію щодо путіна, так само як Байден намагається застосувати тактику в стилі Трампа на кордоні з Мексикою – на це вже є натяки, оскільки Трамп відчуває слабкість.

Усі шляхи до кращого майбутнього сходяться на простому принципі: перемога в Україні. Після більш ніж двох років запеклої боротьби вона нарешті стала видимою. Союзникам України потрібно зробити лише останні важливі кроки. Вони великі і пов'язані з певним ризиком, але набагато, набагато меншим, ніж самостримування зараз.

Найбільшою проблемою залишається Джо Байден. Кожен невпевнений крок вперед супроводжується черговим спотиканням та кроком назад. І за кожною обіцянкою стоїть прихована зірочка, яка зазвичай має вигляд затримок, обмежень або простої нездатності підготувати більше 20 пілотів F-16 за рік.

На щастя, Данія, схоже, досягла цієї цифри у своєму тренувальному центрі. Ще вісім пілотів мають розпочати підготовку з переобладнання F-16 в Румунії. Сорок вісім пілотів, кожен з яких здійснює лише один виліт щодня, швидко наберуть потрібну кількість. Якщо припустити, що вони отримають хоча б кілька моделей ракет AMRAAM з дальністю польоту понад 160 км, літаки орків почнуть падати з неба. Поменшає планерних бомб, а російські гелікоптери не зможуть підбивати українські танки. Відновлене постачання артилерії дозволить Україні знищити будь-яку ціль, помічену безпілотником. Удари ATACMS завдаватимуться в глибину командних та логістичних мереж орків поблизу лінії фронту. А коли прибудуть свіжі, навчені та належним чином екіпіровані війська, оборона росіян почне руйнуватися.

Останні шість місяців Україна була відносно найслабшою, але її оборона переважно вистояла. Після того, як вона зупинить повзучий літній наступ путіна, настане час завдати сильного удару у відповідь. Ця війна може закінчитися у 2025 році перемогою України і поразкою путіна.

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