Вперше російський мільярдер домігся скасування санкцій ЄС

Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера Дмітрія Пумпянского щодо виключення себе і дружини із санкційних списків ЄС.

Про це йдеться в рішенні суду.

У постанові написано, що той факт, що Пумпянській ексспіввласник групи "Сінара" і Трубної металургійної компанії, та входив до складу їх топменеджменту - не дозволяє віднести його до "провідних бізнесменів, які працюють в росії", або "бізнесменів, залучених до секторів економіки, які забезпечують суттєве джерело доходу уряду рф".

Тому рішення про санкції щодо Пумпянского буде анульовано.

Крім того, Раді Євросоюзу наказано сплатити витрати, понесені бізнесменом. Суд вже вивів з чорного списку ЄС дружину мільярдера Галіну.

Пумпянскій потрапив під санкції Євросоюзу і Британії одразу після початку повномасштабного вторгнення рф.

Тоді бізнесмен контролював 90% ТМК, був членом її ради директорів і бенефіціаром та президентом "Сінари", але через санкції він звільнився з обох компаній.

У вересні минулого року суд Євросоюз відмовився зняти обмеження з Пумпянского. У рішенні йшлося про те, що хоча бізнесмен і "не відігравав прямої ролі у військовому наступі в Україні, він бере участь у секторах економіки, які являють собою істотне джерело доходу для уряду рф".

Пумпянський став першим російським мільярдером, який домігся зняття санкцій ЄС через суд. Forbes оцінює його статки в $3,3 млрд.

Раніше такого ж рішення суду домоглися віцепрезидент АФК "Система" Сєргєй Мндоянц і ексдиректорка торговельного майданчика Ozon Алєксандра Шульгіна, але вони не входять до рейтингу найбагатших людей росії.

Нещодавно ми писали, що санкційний режим ЄС в сум'ятті після перемоги російських олігархів у суді.