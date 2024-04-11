Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Санкційний режим ЄС в сум'ятті після перемоги російських олігархів у суді – Financial Times

11 квітня 2024, 17:25
Санкційний режим ЄС в сум'ятті після перемоги російських олігархів у суді – Financial Times
Фото: yvu.com.ua
Судді кажуть, що Брюссель не зміг довести, як російські бізнесмени, близькі до путіна, підтримали його вторгнення в Україну.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Вищий суд Євросоюзу скасував санкції проти мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена, тим самим відкрив шлях сотням осіб, пов'язаних з кремлем, до оскарження режиму санкцій. 

Політики Євросоюзу і юридичні експерти заявили, що несподіване рішення суду стало тривожним прецедентом, адже воно ставить під сумнів принцип, який використовується в багатьох інших санкціях, що близькість до путіна означає співучасть у вторгненні. 

"Це рішення пролило світло на очевидні недоліки в процесі досліджень і збору розвідувальної інформації ЄС при розробці обмежень проти більш ніж 1700 фізичних і 400 юридичних осіб з 2014 року, коли росія анексувала Крим і розпочала конфлікт на сході України", – пише видання. 

Докази проти Авена і Фрідмана, які були відхилені, включали чотири новини, які суд визнав " не достатньо обґрунтованими".

Санкції Євросоюзу проти окремих осіб розробляються Європейською службою зовнішніх справ, дипломатичною службою блоку, на основі імен та розвідувальних даних, наданих державами-членами. 

Пізніше список має бути одноголосно затверджений 27 урядами країн-членів ЄС.

Після повномасштабної війни рф в Україну ЄС, США, Канада і Британія запровадили швидші процедури для координації цільових санкцій проти одних і тих самих осіб та компаній. Цей тиск діяти швидко і скоординовано з союзниками, а також внутрішній тиск з боку деяких столиць ЄС вплинули на кроки належної обачності, зроблені офіційними особами в Брюсселі. 

Деякі справи включали твіти журналістів, сказали співрозмовники видання.

"Внесення до списків має бути обґрунтованим і ґрунтуватися на актуальній, достовірній інформації. Ми повинні пам'ятати, що ЄС ухвалив рекордну кількість санкцій за рекордно короткий проміжок часу. Тож не дивно, що не всі вони є непроникними", – сказав юрист юридичної Mayer Brown Едуард Гергонде. 

Він додав, що не було жодного "великого олігарха", який би не оскаржував свої санкції в Євросоюзу.

Брюссельські чиновники заявили, що вирішальним критерієм буде те, чи оскаржать країни-члени рішення суду, чи погодяться вони надати нові докази для ретроактивного застосування санкцій за відповідний період, чи визнають, що підстави для включення їх до списку не були обґрунтованими. У випадку останнього, це може викликати юридичні претензії з боку інших країн, зазначають експерти з правових питань.

Речник Європейської служби зовнішніх справ зазначив, що рішення стосується окремих випадків, а "не санкційної політики ЄС загалом" і додав, що блок "докладає всіх зусиль для того, щоб включення до списків відповідало всім юридичним вимогам".

Нагадаємло, що днями з двох впливових росіян знімуть санкції: Авен і Фрідман виграли суд ЄС, тому їх виключать зі списку санкцій.

 

судЄвросоюзСанкції проти рф

Останні матеріали

російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Технології
російська кампанія в Україні у 2024 році. Як забезпечити росії поразку, знаючи про можливі успіхи? – Мік Раян
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 16:26
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
На 75-й річниці НАТО прапор США виглядатиме пошарпано. Альянсу потрібно менше популізму і більше реалізму – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 12:10
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Політика
Війна йде не дуже добре для України. Якщо США бездіятимуть, майбутнє буде ще похмуріше для всіх – Еліот Коен
Переклад iPress – 11 квітня 2024, 08:43
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Політика
Війна росії проти України та зомбі-ідіотизм Заходу. Ізраїлю збільшили допомогу в десятки разів, тоді як Україна не отримала нічого – Том Купер
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 16:04
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Політика
Зеленський застерігає: росія проникла в політику США. Ексклюзивне інтерв'ю президента України – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2024, 11:38
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Політика
Чорний ринок і Starlink Ілона Маска для ворогів США. Як Starlink опиняється в росії – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 23:45
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Політика
На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 16:35
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється