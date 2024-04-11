Судді кажуть, що Брюссель не зміг довести, як російські бізнесмени, близькі до путіна, підтримали його вторгнення в Україну.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Вищий суд Євросоюзу скасував санкції проти мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена, тим самим відкрив шлях сотням осіб, пов'язаних з кремлем, до оскарження режиму санкцій.

Політики Євросоюзу і юридичні експерти заявили, що несподіване рішення суду стало тривожним прецедентом, адже воно ставить під сумнів принцип, який використовується в багатьох інших санкціях, що близькість до путіна означає співучасть у вторгненні.

"Це рішення пролило світло на очевидні недоліки в процесі досліджень і збору розвідувальної інформації ЄС при розробці обмежень проти більш ніж 1700 фізичних і 400 юридичних осіб з 2014 року, коли росія анексувала Крим і розпочала конфлікт на сході України", – пише видання.

Докази проти Авена і Фрідмана, які були відхилені, включали чотири новини, які суд визнав " не достатньо обґрунтованими".

Санкції Євросоюзу проти окремих осіб розробляються Європейською службою зовнішніх справ, дипломатичною службою блоку, на основі імен та розвідувальних даних, наданих державами-членами.

Пізніше список має бути одноголосно затверджений 27 урядами країн-членів ЄС.

Після повномасштабної війни рф в Україну ЄС, США, Канада і Британія запровадили швидші процедури для координації цільових санкцій проти одних і тих самих осіб та компаній. Цей тиск діяти швидко і скоординовано з союзниками, а також внутрішній тиск з боку деяких столиць ЄС вплинули на кроки належної обачності, зроблені офіційними особами в Брюсселі.

Деякі справи включали твіти журналістів, сказали співрозмовники видання.

"Внесення до списків має бути обґрунтованим і ґрунтуватися на актуальній, достовірній інформації. Ми повинні пам'ятати, що ЄС ухвалив рекордну кількість санкцій за рекордно короткий проміжок часу. Тож не дивно, що не всі вони є непроникними", – сказав юрист юридичної Mayer Brown Едуард Гергонде.

Він додав, що не було жодного "великого олігарха", який би не оскаржував свої санкції в Євросоюзу.

Брюссельські чиновники заявили, що вирішальним критерієм буде те, чи оскаржать країни-члени рішення суду, чи погодяться вони надати нові докази для ретроактивного застосування санкцій за відповідний період, чи визнають, що підстави для включення їх до списку не були обґрунтованими. У випадку останнього, це може викликати юридичні претензії з боку інших країн, зазначають експерти з правових питань.

Речник Європейської служби зовнішніх справ зазначив, що рішення стосується окремих випадків, а "не санкційної політики ЄС загалом" і додав, що блок "докладає всіх зусиль для того, щоб включення до списків відповідало всім юридичним вимогам".

Нагадаємло, що днями з двох впливових росіян знімуть санкції: Авен і Фрідман виграли суд ЄС, тому їх виключать зі списку санкцій.