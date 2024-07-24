Європа застерігає Братиславу від ухвалення закону про "іноагентів"

Закон нагадує ініціативи боротьби з "іноагентами".

Європейська комісія зробила заяву, в якій попередила Словаччину, що розпочне негайні юридичні дії, якщо країна ухвалить закон, що передбачає обмеження на діяльність неурядових організацій і ЗМІ.

Про це заявила віцепрезидентка ЄК Вера Юрова, пише Reuters.

"Я була дуже чіткою. Якщо ви підете за угорським прикладом щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення, тому що у нас вже є рішення суду", - заявила віцеголова Єврокомісії.

Вона додала, що в Братиславі вона говорила про ініційований урядом Словаччини законопроєкт, який нагадує ініціативи боротьби з "іноагентами".

Ще в квітні парламент Словаччини запропонував поправку до закону про неурядові організації, яка запроваджує маркування НУО, що отримують понад 5000 євро на рік іноземного фінансування, як "організації з іноземною підтримкою".

В 2017 році в Угорщині ухвалили закон про "іноагентів", тоді суд Євросоюзу визнав його незаконним який. Скасувала його Угорщина аж в 2021 році.

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