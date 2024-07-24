Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа застерігає Братиславу від ухвалення закону про "іноагентів"

24 липня 2024, 21:18
Європа застерігає Братиславу від ухвалення закону про
Фото: з вільних джерел
Закон нагадує ініціативи боротьби з "іноагентами".

Європейська комісія зробила заяву, в якій попередила Словаччину, що розпочне негайні юридичні дії, якщо країна ухвалить закон, що передбачає обмеження на діяльність неурядових організацій і ЗМІ. 

Про це заявила віцепрезидентка ЄК Вера Юрова, пише Reuters.

"Я була дуже чіткою. Якщо ви підете за угорським прикладом щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру порушення, тому що у нас вже є рішення суду", - заявила віцеголова Єврокомісії.

Вона додала, що в Братиславі вона говорила про ініційований урядом Словаччини законопроєкт, який нагадує ініціативи боротьби з "іноагентами".

Ще в квітні парламент Словаччини запропонував поправку до закону про неурядові організації, яка запроваджує маркування НУО, що отримують понад 5000 євро на рік іноземного фінансування, як "організації з іноземною підтримкою".

В 2017 році в Угорщині ухвалили закон про "іноагентів", тоді суд Євросоюзу визнав його незаконним який. Скасувала його Угорщина аж в 2021 році.

Ми також писалви, що Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти.

 

СловаччинаЄвросоюззаконпро іноагентів

Останні матеріали

CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється