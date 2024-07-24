Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти

24 липня 2024, 17:13
Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти
Фото: з вільного доступу
Україна зупинила транспорт російської нафти через трубопровід "Дружба".

Братислава погрожує Києву "заходами у відповідь" на заборону транзиту нафти російського "Лукойлу". 

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував заборону України на транспортування нафти російської компанії "Лукойл" через трубопровід "Дружба" та пригрозив вдатися до заходів у відповідь, передає словацький мовник Denník N

"Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії", - заявив Пеллегріні. 

Президент Словаччини додав, що якщо ситуація не буде виправлена, то він буде змушений реагувати. 

На думку Пеллегріні, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк сказав, що припинивши транзит російської нафти, Київ "багато чим ризикує".

"Дії України були безвідповідальними", – сказав він.

Крім того, вчора, 23 липня, Угорщина виставила Україні ультиматум через зупинений транзит нафти.

 

РосіянафтаСловаччинавійна в Українітрубопровід дружба

Останні матеріали

CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Політика
Камала Гарріс – нова боксерська груша росії для биття. Втім, пропагандони у розпачі – Politico
Переклад iPress – 24 липня 2024, 08:21
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Політика
Непримиренні розбіжності. Путівник по планах переговорів між Україною та росією – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 липня 2024, 14:02
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна панікують. Адже опонент Трампа вже не старий і хворий – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 липня 2024, 10:44
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Cуспільство
Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2024, 21:15
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється