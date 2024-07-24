Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти
Братислава погрожує Києву "заходами у відповідь" на заборону транзиту нафти російського "Лукойлу".
Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував заборону України на транспортування нафти російської компанії "Лукойл" через трубопровід "Дружба" та пригрозив вдатися до заходів у відповідь, передає словацький мовник Denník N.
"Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії", - заявив Пеллегріні.
Президент Словаччини додав, що якщо ситуація не буде виправлена, то він буде змушений реагувати.
На думку Пеллегріні, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк сказав, що припинивши транзит російської нафти, Київ "багато чим ризикує".
"Дії України були безвідповідальними", – сказав він.
Крім того, вчора, 23 липня, Угорщина виставила Україні ультиматум через зупинений транзит нафти.