Словаччина погрожує Україні через заборону транзиту російської нафти

Україна зупинила транспорт російської нафти через трубопровід "Дружба".

Братислава погрожує Києву "заходами у відповідь" на заборону транзиту нафти російського "Лукойлу".

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував заборону України на транспортування нафти російської компанії "Лукойл" через трубопровід "Дружба" та пригрозив вдатися до заходів у відповідь, передає словацький мовник Denník N.

"Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії", - заявив Пеллегріні.

Президент Словаччини додав, що якщо ситуація не буде виправлена, то він буде змушений реагувати.

На думку Пеллегріні, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк сказав, що припинивши транзит російської нафти, Київ "багато чим ризикує".

"Дії України були безвідповідальними", – сказав він.

Крім того, вчора, 23 липня, Угорщина виставила Україні ультиматум через зупинений транзит нафти.