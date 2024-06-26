Євросоюз ввів новий пакет санкцій проти білорусі
26 червня 2024, 16:28
Фото:shutterstock.com
Комітет представників ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти мінська.
Про це повідомили представники Бельгії, які головують у Раді ЄС.
Посли Євросоюзу погодили новий пакет санкцій.
"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, зокрема і боротьбу з обходом санкцій", – йдеться в повідомленні.
Інших подробиць санкцій поки що не повідомляють.
Нагадаємо, що два дні тому Рада ЄС офіційно ухвалила 14-й пакет санкцій проти росії.