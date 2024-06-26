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Євросоюз ввів новий пакет санкцій проти білорусі

26 червня 2024, 16:28
Євросоюз ввів новий пакет санкцій проти білорусі
Фото:shutterstock.com
Комітет представників ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти мінська.

Про це повідомили представники Бельгії, які головують у Раді ЄС.

Посли Євросоюзу погодили новий пакет санкцій.

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, зокрема і боротьбу з обходом санкцій", –  йдеться в повідомленні.

Інших подробиць санкцій поки що не повідомляють.

Нагадаємо, що два дні тому Рада ЄС офіційно ухвалила 14-й пакет санкцій проти росії.

 

БілорусьсанкціїЄвросоюз

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