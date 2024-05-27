Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер

В черговому звіті щодо російсько-української війни Ендрю Таннер, який займається аналізом стратегії та оборонної політики з відкритих джерел за допомогою теорії систем, знову аналізує задум і реалізацію харківської операції кремля. На його думку, після початкового провалу швидкого просування і бажання зайти у фланг і тил українським оборонцям Куп’янського напрямку, Кремль почав применшувати роль операції і заявляти, що її метою є нібито буферна зона. Втім, Таннер бачить багато спільного в "стратегії і тактиці" путіна та Сталіна і переконує, що вони обоє є малокомпетентними у військових діях.

У той час як наступальні дії Москви продовжують пробуксовувати, брязкання ядерною зброєю зростає. Парадокс війни в Україні полягає в тому, що саме страх перед ескалацією гарантує, що ви її отримаєте.

Літня кампанія путіна 2024 року набирає обертів, але не досягає помітного прогресу. Втрати перевищують 30 тисяч солдат на місяць, які орки були здатні витримати, а путіну вже доводиться применшувати значення нового наступу на Харківщині як простої спроби створити буферну зону. Незважаючи на те, що це коштувало близько 2 тисяч загиблих і поранених, і їхня кількість продовжує зростати.

Це, а також інтенсивність російських атак на північ від Харкова, свідчить про те, що атака не є фікцією або обмеженою транскордонною операцією. путін майже завжди відмахується від будь-якої військової поразки як від результату, щоб зберегти своє обличчя.

Нав’язлива ідея путіна. Та пастка його імітації перемог

Я доповнив стандартну OSINT-карту Project Owl, на якій позначені приблизні місця дислокації підрозділів кожної зі сторін, згідно з повідомленнями з відкритих джерел, загальною схемою логістичної ситуації кожної зі сторін на стратегічному рівні. Це корисно, оскільки зусилля Москви можна розділити на три окремі театри бойових дій - Харківський, Донбаський і Кримський, кожен з яких спирається на власну логістичну базу всередині росії. Показано власну мережу України – це, звичайно, дуже приблизні дані, які лише дають уявлення про масштаби.

Загалом, Москва використовує Кримський театр для того, щоб чинити якомога більший тиск на Україну, щоб утримати її від наступу на Азовське узбережжя і Крим. Здебільшого це оборона, за винятком обмежених спроб повернути території, які Україна звільнила у 2023 році. На театрі бойових дій на Донбасі Москва намагається прорвати міцну українську оборону з початку 2023 року, досягаючи успіху лише локально, в таких місцях, як Бахмут і Авдіївка, ціною надзвичайних зусиль. На півночі, на Харківському театрі воєнних дій, Москва повільно нарощує наступальні зусилля, підтримувані з баз, які Україна не має права атакувати через побоювання ескалації з боку партнерів. Наразі це єдиний напрямок, де логістика дозволяє Москві зробити будь-яку скоординовану спробу розвернути стратегічний фланг України і спробувати вдарити по Донбасу одразу з двох боків.

путін, схоже, абсолютно одержимий територією, яку Україна звільнила у 2023 році. Неможливо не помітити, що найбільші атаки Москви останнім часом є відвертою спробою створити враження, що Україна не здобула жодних позицій, що путін не "здався в якості жесту" у 2022 році.

Коли у 2022 році були звільнені Куп'янськ та Ізюм, путін пообіцяв, що все буде повернуто, і це починає виглядати, як щось на кшталт нав'язливої ідеї. Враховуючи поразки 2022 року і реальність того, що літня кампанія 2023 року в Україні була загрозою, яку путіну довелося сприйняти дуже серйозно виглядає все більше і більше як переломний момент для Москви. Як історик-любитель путін добре знає, що історію пишуть переможці. Поразки забуваються, мінімізуються або перекладаються на когось іншого.

путін і його генерали також потрапляють у пастку імітації того, що вони вважають секретом успіху Червоної армії на Східному фронті. Подібно до американських офіцерів, які відчайдушно намагаються наслідувати Паттона (або ще гірше – корисливого пронозу МакАртура), російські військові професіонали схожі на дітей, які граються з дідусевими військовими трофеями, уявляючи себе відродженими героями.

На тактичному та оперативному рівнях Червона армія перетворилася на потужну бойову силу до 1944 року, але для цього знадобилося три роки, мільйони життів і відступ до воріт Ленінграда, Сталінграда і Москви. І сталінські війська не змогли б протриматися так довго без масованої підтримки з боку США за ленд-лізом. Не завадила й увага інших союзників, які окупували Німеччину та Японію на периферійних фронтах.

Особиста військова компетентність Сталіна була небезпечно близькою до нуля. Лише коли він відійшов від прямого контролю над військовими операціями, у його генералів з'явилися шанси на успіх, та й то він вимагав постійних зусиль практично скрізь, де їх можна було докласти. Сталін майже знекровив свої війська в 1943 і 1944 роках, намагаючись відтіснити німецькі війська на всіх фронтах.

Москва застосовує подібну стратегію в Україні, але вона не матиме такого ж результату. Києвом не керують нацисти, і Україна не припускається тих самих помилок, що й Німеччина у 1944 році, утримуючи фортеці до останньої людини, незважаючи на військову корисність позиції. Україна також не є стороною, яка має справу з постійними нападами повстанців, як це було у 1943 та 1944 роках, українці самі розпочинають їх, щоб звільнити свою землю від загарбника.

На місцях Москва намагається просунутися практично скрізь, де є її війська, перш ніж Україна отримає велику кількість артилерійських снарядів у червні.

Інтригуюче питання – як довго Москва зможе продовжувати в тому ж дусі, не залишаючи фронт вразливим для українських контратак. Ісландський аналітик Рагнар Гудмундссон веде надійний моніторинг втрат, і середній семиденний показник втрат Москви становив 200-400 осіб на день з лютого 2022 року до початку мобілізації наприкінці того ж року, що призвело до збільшення втрат до 600-800 осіб на день до літа. Потім Москва перейшла в режим оборони, щоб протистояти контрнаступу України, і їй вдалося знизити втрати до 300-500.

Це пояснює, як Москва накопичила 120-тисячні резервні сили, про які багато спостерігачів попереджали, що вони вже є або незабаром будуть доступні. Якщо Москва може мобілізувати і тренувати 30 тисяч солдатів на місяць – не беручи до уваги постійно погіршувану якість їхнього спорядження – цілком логічно, що з весни 2023 року путін зміг збільшити чисельність війська, незважаючи на кровопролиття на фронті. Але цей накопичений резерв зараз використовується з неймовірною швидкістю – збережіть цей рівень втрат до серпня, і Москва спалить половину своїх людських резервів.

Після початку нових наступальних операцій у жовтні 2023 року, особливо під Авдіївкою, кількість жертв підскочила до 800-1000, наблизившись до стабільного стану, коли відтік відповідає притоку. Остання інтенсифікація підштовхує середню кількість жертв вище 1200, зараз вона наближається до 1500 і може зрости до 2000, якщо Москва піде на повну, то до осені у неї майже не залишиться резервів.

Це не найкраща траєкторія для путіна. Ще одна погана – зростання інтенсивності українських атак на тилові райони росії. Україна розпочала один з найбільших в історії рейдів безпілотників, завдавши удару по нафтовій інфраструктурі та заводам у кількох місцях. Місто Новоросійськ, де сховалася більша частина Чорноморського флоту, зазнало ударів численних безпілотників, деякі з них зафіксували на відео під час маневрування перед тим, як нанести удар по цілях.

У найближчому майбутньому, поєднуючи безпілотники з винищувачами F-16, що запускають протикорабельні ракети великої дальності з Чорного моря, ВМС України зможуть завдати дуже неприємних ударів по залишках путінського флоту. Колись Москва могла покладатися на Крим як на передовий форпост протиповітряної оборони, але недовго.

В іншій вражаючій і давно передбачуваній атаці Україна розгромила авіабазу Бельбек за межами Севастополя кількома хвилями ракет ATACMS. Підземні паливні баки Бельбеку також були підірвані, що є ще більш значним ударом.

Залежність від великих і принципово вразливих авіабаз для ефективної роботи є головним недоліком як авіації НАТО, так і російської авіації. Незважаючи на те, що літаки радянських часів є досить міцними, поєднайте їх з сучасною авіонікою і вони стануть абсолютно смертоносними бойовими машинами, а віддалені бази є менш ефективними. Москва намагається використовувати літаки як постійно доступну мобільну артилерію і системи ППО, як це роблять США, що вимагає постійного ремонту.

Таким чином, невпинне руйнування Криму Україною має цілком реальні оперативні і навіть тактичні наслідки, а також стратегічні. Її вміле використання далекобійної зброї також показує, що обмеження на удари нею по території росії є абсолютно безглуздими - Україна не проводить тут килимових бомбардувань цивільного населення. Москва продовжує випадково скидати бомби на власні міста - це становить більшу небезпеку для її населення, ніж атаки України.

Потроху Москва розтринькує свої ресурси. Це класичний приклад того, як можна повільно програти війну. Безумовно, Україна переживає важкі часи, але поки що все вказує на те, що українські захисники вистоять. Чи зможуть вони зробити більше, залежить від обсягу та швидкості допомоги, яка надійде від партнерів України до вересня.

Харківська наступальна операція. Наслідки ширші

Намагання росіян нібито створити буферну зону між Бєлгородом і Харковом є, швидше за все, спробою убезпечити фланг більш масштабного наступу на Куп'янськ з тилу.

Ймовірний план путіна щодо Харківського театру у травні 2024 року. Вже з відставанням від графіка і перевищенням бюджету. У великому імперіалістичному реаліті-шоу путіна викидають у другому епізоді.

Це спроба розвернути стратегічний фланг України, яка визнає, що будь-який великий наступ на захід від Харкова, ймовірно, приречений. Попередження про те, що Москва має намір здійснити атаку в Сумах, подібну до харківської, не припиняються; якийсь удар видається ймовірним як засіб подальшого розтягування українських сил, блефуючи при цьому з оточенням Харкова. Але цю загрозу можна сміливо відкинути, бо, навіть якщо я помиляюся, Україна має достатньо сил, щоб перетворити цей крок на можливість завдати росіянам серйозних втрат. Москва просто більше не може провести операцію такого рівня.

Замість цього путін обирає безпечніший варіант, який має більше шансів на успіх на його власних умовах, хоча я не думаю, що спрацює, оскільки Київ це передбачив. Втім, не виключено, що завдяки перевазі вогневої потужності та відсутності належної протиповітряної оборони з українського боку Москва зможе наблизитися до тих позицій, які вона займала в регіоні два роки тому, до кінця літа. Можливо.

Якби не всі ці пророчі прогнози англомовних ЗМІ щодо майбутнього України, було б легше побачити в цьому наступі те, чим він є: ознакою відчаю. путіну потрібно створювати ілюзію неминучої перемоги Москви. Йому потрібно, щоб адміністрація Байдена примусила Україну до переговорів перед виборами або, якщо це не вдасться, відсунула підтримку України настільки низько у внутрішньому порядку денному США у 2025 році, що допомога знову припиниться, цього разу, можливо, назавжди, незалежно від того, хто переможе. За таких темпів втрати техніки до кінця 2025 року Москві знадобиться перепочинок, щоб відновити сили.

Враховуючи всі обмеження, які відчуває військова машина орків, розширення харківського фронту, щоб скористатися нездатністю України завдати удару вглиб московської території, є найбезпечнішим варіантом наступу. Це дає слабку надію на прорив, що спричинить ланцюгову реакцію на харківському напрямку, яка відкине українські війська назад до річки Сіверський Дінець. З цієї позиції Москва знову загрожуватиме тилам українських позицій на Донбасі та, ймовірно, змусить Україну задіяти всі резерви, які вона могла б задіяти в контрнаступі, починаючи з осені.

Україна усвідомлює цю небезпеку відтоді, як повернула собі цей регіон у 2022 році. Для захисту від неї було побудовано кілька ліній оборони; Москва, можливо, зможе прорвати більшість з них, але не всі, якщо задіє основну частину своїх резервів. У кращому випадку, враховуючи дальність польоту планерних бомб і зниження ефективності логістики на базі вантажівок з відстанню, Москва може відкинути Україну приблизно на 60 км і загрожувати Куп'янську як зі східного, так і з західного берегів річки Оскіл. Хоча це значний шматок території, в кінцевому підсумку він не матиме для Москви реальної оперативної цінності. Україна отримала б коротшу лінію оборони ще ближче до Харкова.

Натомість Москва втратить десятки тисяч солдатів у вкрай невигідному для себе співвідношенні. За останні десять днів на адресу Києва пролунало багато критики з приводу того, як легко орки перетнули кордон. Відео з дронів, що показують щільні скупчення, які повинні були б привернути швидку українську атаку, викликали звинувачення в некомпетентності в соціальних мережах.

Як і багато інших поспішних реакцій, ця не змогла пояснити все те, чого ми не бачимо на відео з дронів. Багато промахів і невдач не з'являються так часто, тому здаються помітними, коли вони трапляються, або щось просто спостерігається, а не підривається. І через десять днів моє початкове судження тижневої давнини все ще залишається в силі: Україна не могла ризикувати життями, будуючи укріплення прямо на кордоні, і це відверто нерозумно, коли вони піддаються високому ризику бути захопленими ворогом.

Щойно російські війська досягли першої справжньої лінії оборони, встановленої за 5 км від кордону – поза зоною досяжності мінометів, танків і невеликих безпілотників – прогрес фактично сповільнився. На жаль для міста Вовчанськ, половина його знаходиться на північному березі річки Вовча, яка утворює найбільш природну лінію оборони в цьому районі.

Україна перекинула на позицію артилерійську бригаду, щоб допомогти відбити атаку росіян; вона втратила від 4 до 6 гаубиць "Богдана", що дорівнює приблизно місячному обсягу українського виробництва. Більшість з них були вражені "Ланцетами" після того, як їх помітив високо пролітаючий розвідувальний безпілотник, що ще раз підтверджує потребу України в більшій кількості засобів протиповітряної оборони всіх типів, а також у розробці безпілотників протиповітряної оборони.

В часи Другої світової війни, винищувачі довели свою неоціненну роль, збиваючи і супроводжуючи бомбардувальники, які ніколи не могли бути достатньо озброєними і броньованими, щоб завжди справлятися з завданням без жахливих втрат для екіпажів літаків. Розробка протиповітряних безпілотників цілком може відставати в розвитку через проблеми, пов'язані з полюванням на невеликі цілі з віддаленої платформи, а також через вартість ракет – основної зброї, що використовується літаками в наші дні. Але безпілотник з кулеметами і ракетами повинен бути в змозі збивати російські "Орлани".

Згортання операцій російських безпілотників і авіації вздовж фронту є одним з найвищих пріоритетів України. Москва створила малоефективну військову систему, покладаючись на вогневу міць. Але кілька критично важливих компонентів, таких як розвідка, планерні бомби і логістика боєприпасів, контролюють те, що вона може зробити, і є системними вразливими місцями.

Ось чому повільне надання Україні більшої кількості систем Patriot є таким непростим. Ніщо так не підриває довіру до НАТО як до альянсу, як постійні розмови про важливість України в той час, коли Київ протистоїть єдиній реальній загрозі миру в Європі без зброї, якої у його союзників вдосталь. НАТО має достатньо шлангів, щоб допомогти Україні загасити пожежу, яку розпалив путін, але продовжує пропонувати відра. Як може хтось вдавати, що стаття 5 щось означає, коли ті ж самі аргументи проти ескалації будуть, якщо путін вирішить вдертися в Литву чи Фінляндію і погрожуватиме ядерною відплатою, якщо НАТО не відступить?

НАТО стоїть на роздоріжжі. Україна взяла на себе зобов'язання мобілізувати ще кілька сотень тисяч солдатів і має намір тренувати до 20 тисяч осіб на місяць, а в майбутньому, можливо, і більше – достатньо для п'яти або навіть шести бригад, щоб оточити основну групу ветеранів свіжими обличчями, не виснаженими двома роками бойових дій.

Але немає сенсу одягати стільки людей в уніформу, якщо вони не мають належної бронетехніки на додаток до засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів. Хоча вони і вразливі для безпілотників, вони все одно є незамінною частиною армії, джерелом її мобільності. Кожна бригада потребує щонайменше сорок бойових машин піхоти типу M2/M3 Bradley, Marder і CV-90 та ще близько ста двадцяти бронетранспортерів типу M-113, Stryker і VAB. Броньовані вантажівки MRAP і "Хаммери" не замінюють, а доповнюють їх, і кожна бригада потребує кілька сотень таких машин.

Останні оголошені поставки американської допомоги включають 100 "Бредлі" і 100 М-113. У період з червня по грудень в Україну має надійти більш ніж удвічі більше. Україна потребує щонайменше ще 600 танків "Абрамс" і "Леопард", 1200 БМП і 3600 БТРів, а також боєприпасів і ремонтних матеріалів, необхідних для їхньої експлуатації, щонайменше. Це означає рівень зобов'язань на рівні старих навчань REFORGER часів холодної війни, коли США імітували масове перекидання резервів до Європи, щоб зупинити і розвернути наступ під проводом Радянського Союзу.

Ці цифри можуть здатися екстремальними, але лише США мають достатньо техніки на складі, щоб задовольнити потреби України. Конфлікт довів, що НАТО не може відправити свою обмежену кількість професіоналів у бій без кардинальної модернізації бронетехніки. У будь-якому випадку, НАТО має замінити все це з максимальною швидкістю, і НАТО просто не збирається брати участь у сухопутній війні проти когось іншого, окрім росії. Саме для цього альянс завжди і створювався, а не для того, щоб копатися в Афганістані, намагаючись виправити американські помилки, або гратися в зміну режиму в Лівії, бог знає з якої причини.

Страх перед розгортанням ланцюга подій, які багато розумних людей давно вважають неможливими, змушує світових лідерів чіплятися за застарілі рішення і імітувати помилки, які зробили минуле таким трагічним. Одна з найбільших іроній сьогодення полягає в тому, що зрозумілий страх наштовхнутися на ядерний конфлікт тепер робить застосування ядерної зброї майже таким же неминучим, як і остаточний крах росії.

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