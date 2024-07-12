Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер

У своєму тижневому огляді війни системоаналітик Ендрю Таннер, який спеціалізується на аналізі стратегії та оборонної політики, стверджує: найбільше на що путін може розраховувати в літній кампанії – це дійти до Торецька. Адже всі інші його вологі мрії розбилися об українську оборону. Втім, якщо Захід зніме всі обмеження на використання зброї та надасть її більше, то Україна зможе перейти в контрнаступ і прискорить падіння росії. В умовах, коли російські операції переростають у конкуруючі кампанії, стратегія путіна в Україні проста: зволікати і молитися, зробивши вигляд, що його війська прорвуться до Слов'янська, – пише Ендрю Таннер.

Війна в Україні знищила класичні військові доктрини. Тому Україна навчається воювати, стікаючи кров'ю

Зі збільшенням запасів боєприпасів, прибуттям сучасних літаків і згодою НАТО виділяти на оборону України щонайменше 40 мільярдів доларів щорічно, Київ може розпочати активну підготовку до контрнаступальних операцій. Хоча московські війська продовжують битися об українську оборону, ЗСУ вже посилюють тиск там, де вони можуть.

Спостерігачі повинні мати на увазі, що класичні військові доктрини НАТО і СРСР були зруйновані під час війни в Україні. Більшість наукових знань, які сьогодні використовуються на всіх рівнях оборонних відомств у кожній країні, зараз є небезпечно недосконалими.

Вивчення того, як перепакувати всі основні складові успішної військової операції, є викликом, який змушує і Україну, і путінську імперію буквально стікати кров'ю. Справа не в тому, що основні закони військової науки раптово втратили чинність, а в тому, що системні ефекти, на які вони спрямовані, неможливі в тому ж масштабі, як це було в 1991 або 1945 роках. Фронтири і щільність сил, які мали сенс тоді, зараз його просто не мають.

Фахівці оборонного сектору в усьому світі змушені переоцінювати основні припущення, і краще, поки не стало надто пізно. Коли організації проходять через складний процес відкидання старих ідей і прийняття нових, неминучі помилки. Особливо, якщо люди чіпляються за концепції, які були в моді на початку їхньої кар'єри. Набагато краще припуститися помилок до того, як наслідки стануть фатальними.

Війна в Україні багато в чому нагадує Першу світову, але не більше, ніж те, як технології змінили масштаби, в яких можуть відбуватися успішні військові дії. Окопи на Західному фронті не тягнулися від Швейцарії до Ла-Маншу, тому що кожен кілометр був заповнений піхотою пліч-о-пліч. Це траплялося, коли одна сторона намагалася витіснити іншу з її позицій. Кулемети й артилерія в поєднанні з польовими укріпленнями та мінами унеможливлювали щільні атаки, необхідні для швидкого розгрому ворожої армії. Потрібне було поєднання нових технологій і тактики, щоб створити умови для оперативних проривів.

Подібно до того, як піхотні роти після інтенсивної артилерійської підготовки у 1915 році перейшли від стрімкого прориву вперед до набагато більш розосередженого і плавного руху в 1918-му – тенденція, яка досягла кульмінації на початку Другої світової війни, так і успішні наступальні операції в майбутньому вимагатимуть поєднання розосередження на тактичному рівні з концентрацією вогневої потужності на оперативному. Вони не будуть схожі на прорив з Нормандії або операцію "Багратіон" на Східному фронті. Невпинний наступ союзників у 1918 році, який виснажив бойову міць Німеччини у Франції, є кращою моделлю.

На передньому краї оперативного бульдозера будуть невеликі високомобільні загальновійськові бригади з високим ступенем автономності й важкою вогневою потужністю за викликом. Ворожі фронти знекровлюватимуться нескінченною серією рейдів і засідок, які розширюватимуть сіру зону, що розділяє зони твердого контролю кожної сторони, доки москва не буде здатна зупинити потік на одному або декількох фронтах.

Я збирався написати більше про це в публікації, але місцеве відключення електроенергії, ймовірно, пов'язане зі спекою, що накрила північноамериканський захід, забрало більшу частину мого ранку. 105F/40C – досить неприємна температура, якщо у вас немає кондиціонера на північному заході, але саме тому у нас в будинку зараз працюють три кондиціонери, налаштовані на 68F. Отримуй, трухлява мережа! Що спільного між Україною, росією та великими частинами США? Нестабільний доступ до електроенергії, залежний від погоди. І вони називають це наддержавою...

Ці теплові куполи тримаються лише кілька днів, якщо ви знаходитесь на захід від Каскадів. У внутрішній Каліфорнії, де я виріс, так буває ціле літо. Західне узбережжя має всі біоми, від пустелі до прибережних тропічних лісів і льодовиків у вулканічних горах. Поки що.

Так чи інакше, щоб зробити те, що я називаю справедливим способом війни розвідника, я відкладу це на тиждень і замість цього напишу простішу статтю, яка, на додаток до цього вступу, розглядає розвиток подій на фронтах.

Дуель літніх кампаній. Перший тиждень липня

Межі сили путіна стають очевидними навіть тоді, коли його війська проводять досить успішні атаки. Те, що так багато засобів масової інформації, здається, задоволено описують як просування вперед, більше нагадує орків, які повзуть по битому склу до глухого кута.

Війна путіна перетворилася на серію паралельних кампаній. Поки орки намагаються розхитати українську оборону, вони завдають більшої шкоди власній здатності проводити ефективні операції. Як повідомляється, резерви перекидаються з фронту на фронт, щоб підтримувати зусилля, навіть якщо вони впираються в стіну. Це класична помилка.

І хоча москва вдає, що людські жертви не рахуються, втрата такої кількості особового складу, яку вона тренує щомісяця, – це рецепт майбутнього краху. Це станеться набагато раніше, і війна закінчиться набагато швидше, якщо союзники України знімуть усі обмеження на використання наданої зброї і надішлють набагато більше.

Ще близько восьми тисяч орків було вбито або поранено, щоб нарешті встановити контроль над районом каналу в Часовому Яру, захопити дві рельєфні ділянки в сірій зоні між Торецьком та окупованою Горлівкою, а також трохи наблизитися до Вовчої на захід від Авдіївки. москва має намір цього року викинути на вітер понад чотириста тисяч життів, три тисячі танків і вдвічі більше бронетранспортерів, а також випустити близько мільйона снарядів заради, у найкращому разі, пари зруйнованих міст на Донбасі.

Дуже загальний огляд зони конфлікту, що показує глибину ударів кожної зі сторін. Пересування москви на цьому масштабі настільки малі, що я ледве можу намалювати стрілки.

Якщо зменшити масштаб, ця тенденція веде до катастрофи. Я б навіть сказав, що ми вже пройшли більше половини шляху до тотальної фази цієї війни. До кінця 2026 року поєднання військового, економічного та демографічного виснаження має призвести до краху режиму в москві, якщо щось суттєво не зміниться.

Не дивно, що ставленики путіна і його союзники за кордоном продають брехню про бажання миру. Захоплююче спостерігати, як консерватори в США, ті самі люди, які більшу частину останніх п'ятдесяти років наполягали на тому, що Америка керує світом і може перемогти будь-кого, поки її очолює республіканець, тремтять при першій згадці про путінську ядерну зброю. Прикметно, що ті самі голоси в Америці, які закликають Ізраїль до килимових бомбардувань Гази та Лівану, також наполягають на тому, що Україна повинна обміняти землю на мир.

У будь-якому разі, Україна робить все можливе, щоб прискорити процес розпаду росії. Останнім часом вона, безумовно, докладає цілеспрямованих зусиль для нанесення ударів по промислових об'єктах за межами московської нафтової промисловості, підриваючи цілі від Ростова-на-Дону на півдорозі до Сибіру. З українськими безпілотниками дальнього радіусу дії, які, очевидно, масово виробляються, це може стати цікавим до зими.

Режим полювання на "гадюк". російські удари по українських авіабазах і F-16

Власні зусилля москви щодо стратегічних бомбардувань, коли вони не намагаються знищити українську енергосистему чи лікарні, наразі перебувають у режимі полювання на Гадюк (Vipers, F-16 – iPress). Хоча F-16, ймовірно, ще не прибули, а ремонтники, очевидно, лише нещодавно повернулися, щоб підготувати необхідну логістику, орки не ризикують. Аеродроми продовжують піддаватися ракетним та безпілотним атакам, а в одному випадку москва заявила, що вибила більшу частину ескадрильї українських фланкерів Су-27 на аеродромі всього за 150 км від кордону.

Звісно, коли росіяни публікують відео з безпілотника, що демонструє атаку, це рідко буває тим, чим здається. Я не знаю, хто в москві думає, що вони хитрують з вибірковим редагуванням, але це досить кричуще. Іноді вони публікують достовірні кадри, але в цьому разі це черговий випадок, коли дрон показує військову техніку, а потім нарізка з вибухом ракети вдалині змінюється на іншу, на якій видно обгорілі уламки.

Найбільшою ознакою того, що москва, ймовірно, вразила переважно приманки, є те, що ці великі, добре помітні літаки були припарковані просто неба, без жодних зусиль для їхнього захисту від огляду і з невеликою кількістю допоміжного обладнання. Україна мудро розкидала уламки літаків, успадкованих з радянських часів, навколо своїх аеродромів, щоб змусити росіян витрачати ракети даремно. Здається, це ще один випадок, коли місія переважно виконана. Україна підтвердила, що було втрачено кілька робочих літаків, і ще кілька точно були вражені на інших базах.

Принаймні один український політик звинуватив українські ВПС у тому, що вони не побудували захищених укриттів, але це помилково. Якщо москва захоче підірвати ангар за допомогою "Іскандера", вона може влучити ракетою, щоб виконати цю роботу. А достатньо міцний ангар також легко виявити. Безпека українських літаків залежить від швидкого повернення в небо після приземлення, якщо тільки вони не знаходяться на заході країни. Найімовірніше, українські пілоти приземляються, дозаправляються і переозброюються, міняються, а потім знову піднімають свої винищувачі в повітря. Літаки, які потребують більш інтенсивного технічного обслуговування, можуть бути перекинуті на захід, у Львівську область, куди москві важче потрапити. Ймовірно, так само буде і з F-16.

Розміщення літаків під відкритим небом біля злітно-посадкової смуги серед приманок може бути найкращим – хоча і не ідеальним – варіантом. Більшою проблемою тут є те, що москва здатна розмістити розвідувальні безпілотники за 100-150 км за українськими лініями, щоб виявляти цілі в реальному часі. Навіть F-16 потребуватимуть передових баз для передислокації, якщо вони зазнають пошкоджень або закінчиться пальне після незапланованого зіткнення. Я лише сподіваюсь, що особовий склад матиме достатньо часу для попередження, щоб дістатись до укриття. Можливості AWACS не можуть з'явитись достатньо швидко.

Україні доведеться бути дуже обережною зі своїми F-16. Вона може сконцентрувати їх під прикриттям систем Patriot в Києві для захисту від ударів балістичних ракет, але це означає, що їм доведеться літати далі, щоб дістатися до лінії фронту на Донбасі. Ближче базування в цілому є кращим, але воно вимагатиме високорозподілених операцій, з якими F-16 може бути занадто крихким, щоб впоратися. Це ще одна причина, чому Gripen є ідеальним літаком для України в довгостроковій перспективі. Ймовірно, буде використовуватися комбінований підхід: F-16 приземлятимуться щонайменше за 200 км від фронту, за винятком надзвичайних ситуацій, і знову злітатимуть у повітря якомога швидше, навіть якщо вони базуватимуться поруч із системою Patriot.

Україна нарешті отримує більше систем Patriot, очікується, що до вересня їх кількість зросте з чотирьох до восьми, тож розподілене базування може спрацювати. Незважаючи на це, всі джерела вказують на те, що українці розгортатимуть F-16 дуже повільно. Як би мені не хотілося побачити, як засідки збиватимуть російські планерні бомбардувальники до середини літа, але, мабуть, розумніше почекати до вересня, щоб застосувати F-16 в бойових умовах. На той час мають бути готові близько двадцяти пілотів, які зможуть здійснювати цілодобове патрулювання парами.

Наземна стратегія москви. Три активні сектори Торецького фронту

На землі атаки москви переважно зосереджені на широкому Торецькому фронті, який має три активні сектори: Часів Яр, Покровськ та Торецьк-Нью-Йорк. Є спокуса написати останній як Нью-Йорк, але як би приємно мені не було писати, що орки атакують Нью-Йорк, це все одно трохи нагадує Війну світів. І відлуння 1938 року занадто сильне в наші дні.

Схоже, що путін був змушений відмовитися від своїх початкових планів щодо кампанії літа 2024 року. Спочатку рашистські кроки робилися з прицілом на широке оточення міської зони Слов'янськ-Краматорськ. Але оточення провалилося – Куп'янськ утримали, марш до Лиману не вдалося відновити, а вторгнення на Харківщину було повною катастрофою. Спроби відволікти і розпорошити українські сили, атакувавши Кринський плацдарм і острів Нестрига, Роботинсько-Вербівську дугу і трикутник Велика Новосілка-Вугледар-Курахове, також провалилися, незважаючи на те, що українські війська загалом були дещо розпорошеними.

Ймовірно, це був початковий бойовий план путіна на кампанію 2024 року. Наразі він здебільшого провалився і ніколи не був належним чином синхронізований.

Звісно, путін не відступає; натомість його війська переходять до перманентної боротьби скрізь, де вони бачать шанс досягти прогресу, в надії зірвати майбутній контрнаступ України.

Торецьк є епіцентром наступу: до операцій орків на півночі та півдні тепер додаються прямі лобові атаки піхоти на укріплений район. Ця стратегія є розширеною версією того, що переважно спрацювало в Авдіївці, оскільки Україна не мала гаубичних боєприпасів завдяки американській партійній дурості.

Наразі найкращий підхід для України – затягнути орків і знищити їх, а потім повільно відступати. Це працює, і українські війська постійно влучають у цей ритм. Сумно бачити, як райони стираються з лиця землі, але це краще, ніж гинути людям, утримуючи місця, які москва просто розбомбить вщент. Як відомо, у путіна достатньо гарматних стволів і літаків, щоб зробити це одразу в кількох місцях.

В українському медіапросторі лунали закиди щодо останніх успішних вилазок москви, і, схоже, ситуація на схід від Торецька погіршилася ще одним випадком, коли орки скористалися ротацією бригади для нанесення удару. Це може свідчити про проблеми з керівництвом, але що б ви не робили, передача позицій тягне за собою певну неефективність і помилки, тому обидві сторони полюбляють атакувати, коли знають, що ротація вже ведеться або відбулася нещодавно. Надходять повідомлення про те, що російські війська знову використовують підземні труби для проникнення через сіру зону, змушуючи легку піхоту, яку Україна часто використовує, відступати.

Оскільки російські війська просуваються до Торецька зі сходу, вони, ймовірно, зіткнуться з непоганою обороною у віддалених містах, тому напевно не варто тримати підступи до нього. Зазвичай краще дати атаці в стилі Червоної армії трохи охолонути, перш ніж знищувати все з голови до хвоста. Є також кілька високих териконів, з яких Україна може спостерігати і навіть обстрілювати орків, що просуваються внизу. Побачимо, як все піде далі, але є відчуття, що москва штовхає війська в неприємну пастку.

Торецький наступ путіна: все, на що він може сподіватися у 2024 році.Найімовірніше, навіть не на це. Загальна мета – взяти в облогу Торецьк, а потім Костянтинівку 2025-го. В теорії…

У Часовому Яру за успіхом України в зачистці району Каналу послідував новий поштовх рашистів, які, схоже, захопили повний контроль над районом. Точніше, те, що від нього залишилося: тижні безперервних бомбардувань знищили це місце. Відверто кажучи, будь-яким російським військам, що окупують цей район, буде дуже важко, оскільки українські війська обстрілюють їх зі схилів через канал, а найбільш ефективні оборонні позиції знищуються планерними бомбами і термобаричними снарядами з установок ТОС-1.

Поки що спроби росіян прорвати канал на північ від Часового Яру зазнали невдачі. Оскільки орки просуваються вздовж північної околиці Торецька, починає здаватися, що москва сподівається просунутися на південь від Часового Яру і витіснити українські сили з лінії хребта, що з'єднує його з Торецьком. Україна, схоже, готова до цього, але, як завжди, ще належить побачити, як насправді розгортатимуться бої.

На південний захід від Торецька російські війська перебувають у процесі захоплення останніх сіл на східному березі Вовчої. Новоселівка Перша є центром українських зусиль, спрямованих на утримання горбів на схід від річки, і 68-ма єгерська бригада веде запеклі бої за неї. 47-ма механізована на північ від них бореться за Євгенівку, а 25-та повітряно-десантна трохи південніше утримує Яснобродівку. Схоже, що 47-ма відступила, і це лише питання часу, коли це зроблять інші, використовуючи водосховища в цьому районі, щоб зменшити фронт, який вони повинні прикривати.

Як завжди, ймовірно, є й інші придатні підрозділи з Національної гвардії, Територіальної оборони, підрозділів Оперативно-тактичного угруповання. Ці бригади просто публікують більшість матеріалів під своїм логотипом. Насправді на рівні відкритих джерел неможливо сказати, чи відбувається постійний обмін батальйонами і навіть ротами між бригадами. Більшість бригад, що воюють у цьому секторі, перебувають там вже давно і мають бути першими у списку на ротацію в більш спокійні місця.

Я все ще очікую, що план росіян на покровському крилі наступу полягає в тому, щоб закріпитися на східному березі Вовчої, аби застрахуватися від українських контратак, а потім просунутися на північ. Початок прямих атак на Нову Зорю і Торецьк, а також спроби вийти на трасу Костянтинівка-Часів Яр за Очеретиним свідчать про те, що москва намагається обійти досить сильну українську оборону на північ від Авдіївки, але коли Україна забезпечить це, росіяни майже напевно спробують прорватися і ближче до Нової Зорі.

Розрізнені рашистські атаки відбуваються і в інших місцях, але за останні кілька тижнів відбулося помітне зміщення концентрації з допоміжних фронтів у бік Донбасу. москва, ймовірно, ініціюватиме дії в інших регіонах, щоб змусити Україну передислокувати війська. Але загалом здається, що зусилля орків починають звужуватися, як це було 2022 року, коли спроба оточити українські війська на Донбасі виродилася у фронтальний наступ на Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

По обидва боки від Торецького фронту путінські війська розгортають допоміжні дії, переважно між Лиманом і Куп'янськом, на північ. На південь, де фронт вигинається до Дніпра на північ від Маріуполя, орки продовжують наступати, але з меншою інтенсивністю, ніж раніше. Наскільки сильно вони зможуть потіснити Україну в обох секторах – питання відкрите, особливо після того, як кілька тижнів тому Україна завдала удару в районі Кремінної. Але вони продовжуватимуть намагатися.

На Харківщині попри деякі повідомлення про перекидання москвою підкріплень, "репортажі з України" вже кілька тижнів припускають, що ЗСУ готують потужний контрнаступ. Поштовх, спрямований на оточення російських сил, які намагаються утримати північну околицю Вовчанська, може бути життєздатним. У самому місті тривають бої, кілька десятків російських солдатів опинилися в пастці, і лише вузький коридор забезпечує їм підвезення боєприпасів.

Далі на захід на Харківщині, у Липцях, українські війська ведуть бої за контроль над Глибоким, де, схоже, сподіваються відкинути ворога назад через кордон. Зачистка цього району не має безпосереднього оперативного значення, оскільки Україна заблокувала спроби росіян вивести Харків у зону досяжності артилерії, а також спробу зайти на Куп'янський напрямок з півночі. Але продовження наступу може бути вартим ризику.

Тепер, коли Україна може стріляти 155-мм снарядами і ракетами HIMARS через кордон, Бєлгородська область може перетворитися на ще один поглинач бойової потужності путіна. Все ще існує ризик того, що москва спробує здійснити подібне прикордонне вторгнення з боку Грайворона в напрямку Сум чи Харкова, і для України було б непогано мати можливість протистояти наступу рашистів бійцями "Свободи росії", які прагнуть захопити шматок рідної землі.

Україна збирається із силами і має намір перейти в наступ, як тільки зможе. Якби два роки тому їй надали належний рівень підтримки, вона вже перемогла б. Час – це наш власний ресурс, і хоча майбутнє москви є похмурим, з кожним днем війни Україна втрачає все більше людей. Союзники Києва можуть допомогти вирішити цю проблему.

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