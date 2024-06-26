кремль попри санкції отримає доходів від нафти і газу на 50% більше

росії вдалося перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та КНР, а це зводить усі санкції нанівець.

Доходи москви від продажу нафти і газу в червні зростуть на 50% в річному обчисленні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Підрахунки демонструють, що прогнозовані червневі доходи кремля від нафти і газу складуть 814 млрд рублів.

Ще місяць тому, в травні, показник склав 794 млрд рублів, а торік рф отримала лише‎ 529 млрд рублів доходу.

Війна в Україні змусила Захід вводити численні санкції, спрямовані на обмеження нафтогазових надходжень кремлем, які становлять близько третини федерального бюджету рф. Проте росіяни перенаправили експорт нафти з Європи до Індії та КНР, забезпечивши тим самим вкрай необхідну фінансову підтримку для своєї агресії.