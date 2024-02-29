Індія шукає нафту в обхід росії через санкції США – Bloomberg
Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на керівників нафтопереробних заводів.
росія все ще домінуючий постачальник до Індії. Проте спостерігаються ознаки того, що нафтопереробники починають купувати більше в інших країнах.
За даними Kpler, загальний імпорт із Саудівської Аравії цього місяця на 22% вищий, ніж у січні.
А найбільший приватний нафтопереробник – Reliance Industries Ltd. – купив максимум саудівської нафти з травня 2020 року.
Тому індійські нафтопереробники прагнуть брати більше російської нафти, але щоб знову збільшити закупівлю, потрібен дозвіл США, сказали агентству керівники на умовах анонімності.
російська нафта зараз лише на 2-4 долари США за барель дешевша за інші поставки. Наприклад, до війни знижка перевищувала 30 доларів. А двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію за барелі з боку Китаю.
Імпорт російської нафти в Індію різко зріс після війни, адже нафтопереробники скористалися дешевшими барелями, яких інші покупці уникали.
В 2023 році на піку нафти виробник ОПЕК+ становив майже половину закупівель країни, але нові санкції США знизили поставки.
До того ж москва вимагає виплати в юанях через посилений контроль деяких банків щодо використання дирхамів для розрахунків.
На початку року ми писали, що імпорт нафти з росії в Індію в січні досяг 12-місячного мінімуму на тлі санкцій.