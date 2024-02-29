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Індія шукає нафту в обхід росії через санкції США – Bloomberg

29 лютого 2024, 20:28
Індія шукає нафту в обхід росії через санкції США – Bloomberg
Нові санкцій США погіршили торгівлю нафтою Індії з росією і змусили переробників розглядати інших постачальників.

Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на керівників нафтопереробних заводів. 

росія все ще домінуючий постачальник до Індії. Проте спостерігаються ознаки того, що нафтопереробники починають купувати більше в інших країнах. 

За даними Kpler, загальний імпорт із Саудівської Аравії цього місяця на 22% вищий, ніж у січні. 

А найбільший приватний нафтопереробник – Reliance Industries Ltd. – купив максимум саудівської нафти з травня 2020 року. 

Тому індійські нафтопереробники прагнуть брати більше російської нафти, але щоб знову збільшити закупівлю, потрібен дозвіл США, сказали агентству керівники на умовах анонімності. 

російська нафта зараз лише на 2-4 долари США за барель дешевша за інші поставки. Наприклад, до війни знижка перевищувала 30 доларів. А двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію за барелі з боку Китаю.

Імпорт російської нафти в Індію різко зріс після війни, адже нафтопереробники скористалися дешевшими барелями, яких інші покупці уникали. 

В 2023 році на піку нафти виробник ОПЕК+ становив майже половину закупівель країни, але нові санкції США знизили поставки.

До того ж москва вимагає виплати в юанях через посилений контроль деяких банків щодо використання дирхамів для розрахунків.

На початку року ми писали, що імпорт нафти з росії в Індію в січні досяг 12-місячного мінімуму на тлі санкцій.

 

РосіяІндіянафтазменшення

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