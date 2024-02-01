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ПОЛІТИКА

Імпорт нафти з росії в Індію в січні досяг 12-місячного мінімуму на тлі санкцій – Reuters

01 лютого 2024, 18:47
Імпорт нафти з росії в Індію в січні досяг 12-місячного мінімуму на тлі санкцій – Reuters
Поставки в Індію можуть і далі скорочуватися

Імпорт сирої нафти в Індію від росії падає другий місяць поспіль до найнижчого рівня за рік. Причиною цього стали санкції країн Заходу.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними, третій за величиною у світі імпортер і споживач нафти збільшив імпорт іракської нафти, щоб компенсувати падіння імпорту російської нафти.

Імпорт з росії знизився на 4,2% до 1,3 мільйона барелів на добу. Дані агентства з відстеження суден Vortexa показали зниження видобутку на 9% до 1,2 млн барелів на добу.

"Зменшення знижок на російську нафту порівняно з близькосхідною нафтою, нещодавні санкції США щодо судновласників, які перевозять російську нафту вище за цінову межу, а також зростання танкерних премій унаслідок атак у Червоному морі зробили російську нафту менш привабливою для індійських нафтопереробних заводів останніми місяцями", - сказала керівниця відділу аналізу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Vortexa Серена Хуанг.

Поставки в Індію можуть і далі скорочуватися

Хуанг додала, що імпорт російської нафти в Індію може ще більше скоротитися в найближчі місяці.

Минулого року Індія стала найбільшим покупцем морської нафти з росії, яку продавали зі знижкою після того, як західні країни припинили імпорт після вторгнення рф в Україну.

Однак у грудні Вашингтон запровадив санкції щодо суден і операторів суден, які перевозять російську нафту, що продається за ціною вище 60 доларів за барель. Банкам і постачальникам послуг було запропоновано стежити за тим, щоб вантажі не порушували цінової межі.

Через санкції кілька танкерів, які повинні були доставляти сиру нафту "Сокіл" в Індію, були спрямовані в інший бік.

Reuters пише, що в лютому Індія планує отримати щонайменше п'ять партій сирої нафти "Сокіл", хоча в січні не отримала жодної.

Індіянафтасанкціі проти росії

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