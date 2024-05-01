Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер

Колишній заступник радника президента США з питань національної безпеки Метью Поттінгер вважає, що відсутність адекватних дій адміністрації Байдена на порушення Китаєм червоної лінії щодо допомоги росії у війні проти України переконують Китай в тому, що в нього розв’язані руки для того, щоб сіяти хаос на Заході та у світі. Китай шукатиме вигоду та перемогу в цьому хаосі, – попереджає Мет Поттінгер у колонці у Wall Street Journal.

Президент Байден два роки тому застеріг Китай від надання "матеріальної підтримки" війні росії в Україні. У п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен визнав, що Сі Цзіньпін проігнорував це попередження. За словами Блінкена, Китай "здебільшого є постачальником №1" російської військово-промислової бази, що має "матеріальний ефект" у вигляді фундаментальної зміни перебігу війни. Аби що Байден не вирішив робити далі, це матиме вирішальне значення для глобальної безпеки і стабільності, – пише Мет Поттінгер у колонці у Wall Street Journal.

Пан Байден може або забезпечити дотримання своєї червоної лінії за допомогою санкцій чи інших засобів, або ж продемонструвати крах американської рішучості, застосувавши суто символічні покарання. Пекін і його стратегічні партнери в Москві, Тегерані, Пхеньяні і Каракасі, безсумнівно, сприймуть половинчастість санкцій як зелене світло для поглиблення своєї кампанії глобального хаосу. Сі бачить тут історичну можливість підірвати Захід.

Цей момент нагадує провал президента Обами в Сирії в 2013 році, коли він проігнорував порушення "червоної лінії", коли диктатор Башар Асад проігнорував попередження Обами не використовувати хімічну зброю проти свого народу. Президент утримався від військових дій, а наслідки були жахливими. Шість місяців по тому Москва розпочала вторгнення в Крим у 2014 році ­– початок війни в Україні, що триває вже понад десятиліття. Якщо зараз не вжити рішучих дій проти Китаю, це відкриє шлях до перемоги росії в Україні.

Байден провів свою червону лінію 18 березня 2022 року, через три тижні після того, як путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. "Я не погрожував", – заявив Байден після відеодзвінка з паном Сі того дня. Але Байден сказав, що переконався, що китайський президент зрозумів, що він "наражає себе на значну небезпеку" і ризикує економічними зв'язками Китаю зі США і Європою, якщо матеріально підтримає війну росії.

Кабінет Байдена підкріпив свій ультиматум конкретними попередженнями. Міністр торгівлі Джина Раймондо попередила, що адміністрація може "по суті закрити" найбільшого китайського виробника мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. у відповідь на те, що його чіпи використовуються російськими військовими. Міністр фінансів Джанет Йеллен пригрозила фінансовими санкціями. Наприкінці минулого року вона пообіцяла "вжити рішучих і хірургічних заходів проти фінансових установ, які сприяють постачанню російської військової машини".

Дані про торгівлю свідчать про те, що Пекін був обережним, уникаючи відкритого перетину червоної лінії у 2022 році. Але у 2023 році, коли адміністрація Байдена застосувала лише символічні санкції проти іранських компаній, які надали росіянам тисячі безпілотників-камікадзе, які перевантажили українську протиповітряну оборону і спричинили значні жертви, – китайці, ймовірно, вирішили, що хвалькуватість Байдена була блефом. У березні 2023 року Сі відвідав Кремль, сміливо демонструючи солідарність з путіним. Це стало переломним моментом у війні Москви, фактично перетворивши конфлікт на проксі-війну Китаю із Заходом.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень виявив, що китайська підтримка російського військового виробництва різко зросла на початку 2023 року. Пан Блінкен конкретно згадав своїм китайським колегам "верстати, мікроелектроніку, нітроцелюлозу, яка має вирішальне значення для виготовлення боєприпасів і ракетного палива, та інші товари подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонно-промислової бази". Новини за минулий рік також вказують на надання Китаєм військових транспортних засобів, безпілотників, бронежилетів, пороху і супутникових знімків.

Розкол Заходу через проксі-війни в Європі та на Близькому Сході чітко вписується в заклик Сі до своєї бюрократії шукати можливості в міжнародних потрясіннях. "Найважливішою характеристикою світу є, одним словом, "хаос", і ця тенденція, схоже, продовжиться", – сказав Сі на семінарі лідерів Комуністичної партії Китаю в січні 2021 року. "Час і тенденції на нашому боці", ­– заявив він тоді. Після зустрічі у Кремлі в березні 2023 року Сі пішов далі, фактично оголосивши себе і путіна агентами хаосу. "Зараз відбуваються зміни, яких ми не бачили 100 років. І ми є тими, хто рухає ці зміни разом", – зазначив він.

Поки команда Байдена обмірковує потенційні втрати, пов'язані з введенням санкцій проти великих китайських банків та інших системно важливих компаній, вона також повинна зважити витрати, пов'язані з відмовою від цього. Китайські лідери вразливі до значущих санкцій. Наприкінці 2017 року адміністрація Трампа тихо, але рішуче пригрозила запровадити санкції проти головного виробника енергії в Китаї після того, як Пекін опирався вимогам США обмежити експорт нафти до Північної Кореї. Китай зрозумів, що загроза була реальною, і швидко погодився стати співавтором безпрецедентної резолюції Ради Безпеки ООН, яка обмежила експорт.

Сьогодні це виглядає дуже сумнівним. В офіційних заявах Пекіна після візиту Блінкена не було жодної згадки про американську скаргу, а представник МЗС Китаю заявив категорично: "Питання України не є питанням між Китаєм і Сполученими Штатами. Американська сторона не повинна перетворювати його на таке".

Гірше того, є ознаки того, що Пекін і його вісь хаосу, яка включає росію, Іран, Північну Корею і Венесуелу, планують наступну фазу насильницького підриву. Пекін прийняв делегацію ХАМАС того ж дня, коли Блінкен залишив Китай – факт, який китайські чиновники приховали від американської делегації. Ще більш зловісним є те, що Сі відправив одного зі своїх найбільш довірених помічників, колишнього керівника шпигунського агентства і нинішнього члена Політбюро Чен Веньціна до Москви з дев'ятиденним візитом. Метою поїздки було посилення співпраці у сфері розвідки і безпеки та підготовка до візиту путіна до Пекіна наступного місяця.

У промовистому есе, опублікованому цього місяця в головному ідеологічному і політичному журналі Комуністичної партії Китаю, Чень Ісінь – нинішній керівник головного шпигунського агентства Китаю, просунув ідею ведення "боротьби" далеко за межами Китаю. В есе пана Чена, опублікованому в журналі Qiushi, є рядок, який може слугувати неформальним гаслом осі хаосу: "Шукайте переваги та уникайте недоліків у хаосі".

Про автора: Меттью Форбс Поттінгер, 1973 р.н., – колишній американський журналіст і офіцер Корпусу морської піхоти США, який обіймав посаду заступника радника США з питань національної безпеки з 22 вересня 2019 року по 7 січня 2021 року. Він очолює китайську програму Фонду захисту демократій і є автором книги "Киплячий рів: Невідкладні кроки для захисту Тайваню", що виходить у липні.

Джерело: Wall Street Journal