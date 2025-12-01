Заробляти гроші, а не воювати. Справжній план Трампа стосовно миру в Україні – Wall Street Journal

Кремль запропонував Білому дому мир через бізнес. На превеликий жаль Європи, президент і його посланець погодилися, пише американське консервативне видання Wall Street Journal. Ця мотивація – фактично хабар з боку Кремля у вигляді "вигідних" бізнес-угод для американських компаній зі спільної розробки корисних копалин в росії. Отже, для Трампа і його команди припинення війни – це передусім не питання безпеки чи справедливості, а досі неосвоєна бізнес-можливість. Вони дивляться на "мирну угоду" крізь призму потенційних багатомільярдних контрактів з росіянами. У такій парадигмі кордони мають менше значення, ніж перспективи видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці чи спільні космічні місії на Марс. росія вміло зіграла на цьому, запропонувавши Вашингтону те, чого не могла дати Європа – ексклюзивний доступ до величезного ринку та ресурсів вартістю 2 трильйони доларів. Згідно з такою логікою ¬– поступки Кремлю це не слабкість, а прагматичний крок до "справжньої угоди", де американські компанії матимуть першість у черзі за російськими дивідендами.

Минулого місяця троє впливових бізнесменів, двоє американців і один росіянин у Маямі-Біч нібито розробляли план припинення тривалої і смертоносної війни росії з Україною. Але, за словами людей, обізнаних з перемовинами, повний масштаб їхнього проекту був набагато ширшим. Вони таємно розробляли план виведення російської економіки вартістю 2 трильйони доларів із кризи. При цьому, американські компанії мали випередити європейських конкурентів у отриманні дивідендів, пише Wall Street Journal.

У своєму маєтку на березі моря мільярдер, девелопер і спеціальний посланник Стів Віткофф приймав Кирила Дмитрієва, главу російського суверенного фонду і особисто обраного путіним переговорника. Саме він значною мірою сформував документ, який вони переглядали на екрані, розповідає WSJ. Зять Трампа Джаред Кушнер приїхав зі свого будинку, розташованого неподалік, на острові, відомому як "Бункер мільярдерів".

Дмитрієв просував план, згідно з яким американські компанії могли б використовувати заморожених в Європі близько $300 млрд активів російського центрjбанку для американо-російських інвестиційних проектів та відновлення України під керівництвом США. Американські та російські компанії могли б об'єднатися для видобутку величезних запасів корисних копалин в Арктиці. Дмитрієв протягом кількох місяців стверджував, що немає меж тому, чого можуть досягти два давні супротивники: їхні космічні галузі, які змагалися між собою під час холодної війни, могли б навіть здійснити спільну місію на Марс разом із компанією SpaceX Ілона Маска.

WSJ зі слів посадовців з питань національної безпеки, вочевидь колишніх, стверджує, що для Кремля переговори в Маямі стали кульмінацією стратегії, розробленої ще до інавгурації Трампа, щоб обійти традиційний апарат національної безпеки США і переконати адміністрацію розглядати росію не як військову загрозу, а як країну з великими можливостями. Запропонувавши багатомільярдні угоди в галузі рідкісноземельних металів і енергетики, переконує видання, Москва могла б перекроїти економічну карту Європи, одночасно вбивши клин між Америкою та її традиційними союзниками.

Дмитрієв, як колишній співробітник Goldman Sachs, знайшов сприйнятливих партнерів у Віткоффі – давньому партнері Трампа по гольфу, та Кушнері, чий інвестиційний фонд Affinity Partners залучив мільярдні інвестиції від арабських монархій.

На думку WSJ, обидва бізнесмени поділяли давній підхід президента Трампа до геополітики. Якщо покоління дипломатів розглядали пострадянські виклики Східної Європи як гордіїв вузол, який потрібно ретельно розплутувати, то президент бачив просте рішення: кордони мають менше значення, ніж бізнес. У 1980-х роках він запропонував особисто провести переговори про швидке закінчення холодної війни та водночас хотів разом з комуністичним режимом як бізнес-партнером побудувати Трамп-Тауер навпроти Кремля.

Як зауважив у розмові з WSJ Віткофф, росія має так багато величезних ресурсів, величезні простори землі, з надією, що росія, Україна та Америка стануть бізнес-партнерами. "Якщо ми зробимо все це, і всі будуть процвітати, і всі будуть частиною цього, і всі отримають вигоду, це, природно, стане захистом від майбутніх конфліктів там. Тому що всі будуть процвітати", – торочив він виданню.

WSJ нагадала, що коли на початку цього місяця просочилася інформація про 28-пунктний план, то це відразу викликало протести. Лідери Європи та України скаржилися, що він відображає переважно російські тези і порушує майже всі червоні лінії Києва. Вони не заспокоїлися навіть після того, як представники адміністрації запевнили їх, що план не є остаточним. Адже вони побоювалися, що росія, після насильницького перекроювання європейських кордонів, отримає винагороду у вигляді комерційних можливостей.

Коли західні лідери зібралися цього тижня, щоб обговорити план, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск лаконічно підсумував: "Ми знаємо, що це не про мир. Це про бізнес".

Як зазначає WSJ, для багатьох у Білому домі Трампа таке змішання бізнесу та геополітики є характерним, і не вважається недоліком. Ключові радники президента бачать можливість для американських інвесторів укласти вигідні угоди в новій післявоєнній росії і стати комерційними гарантами миру. У розмовах з Віткоффом і Кушнером, росія чітко дала зрозуміти, що вона віддає перевагу американським компаніям, а не конкурентам з європейських держав. На думку одного з цих "переговорників", лідери з Європи "багато говорили нісенітниць" про мирні зусилля. Натомість, вважає він, "це мистецтво угоди Трампа – сказати: слухайте, я вирішую цю справу, і це принесе Америці величезні економічні вигоди, чи не так?"

На думку видання, історичним питанням буде те, чи розглядав путін зі свого боку цей підхід в інтересах закінчення війни, чи просто як крок до заспокоєння США, щоб продовжувати вести війну, завдяки якій він займе своє місце в історії, неминуче досягнувши перемоги.

WSJ вважає, що одна деталь свідчить, що путін цілком серйозно налаштований досягти цієї угоди з адміністрацією Трампа. За інформацією видання, деякі з його найнадійніших друзів-мільярдерів з його рідного Санкт-Петербурга, серед яких Геннадій Тимченко, Юрій Ковальчук і брати Борис і Аркадій Ротенберги,– відправили представників на таємні зустрічі з американськими компаніями, щоб обговорити угоди з видобутку рідкісноземельних металів і енергетики. Це включає й відновлення гігантського газопроводу "Північний потік", який був підірваний українськими тактичними водолазами і знаходиться під санкціями Європейського Союзу.

При цьому, зазначає WSJ, Віткофф, який не відвідував Україну, але цього тижня вшосте відвідає росію і знову зустрінеться з путіним.

Втім, WSJ зауважує, що поки Віткофф протягом дев'яти місяців вів переговори з Дмитрієвим, деякі відомства в адміністрації Трампа мали обмежене уявлення про його відносини з Москвою.

Посадовці офісу, що контролює санкції в Міністерстві фінансів, іноді дізнавалися подробиці зустрічей Віткоффа з Москвою від своїх британських колег.

У дні після Аляски європейська розвідувальна служба розіслала паперову копію звіту в манільському конверті деяким найвищим посадовцям континенту з питань національної безпеки, які були шоковані його змістом: всередині були деталі комерційних та економічних планів, які адміністрація Трампа хотіла би реалізувати з росією, включаючи спільну розробку рідкісноземельних металів в Арктиці.

Віткофф тісно співпрацював з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо. Але спеціальний посланник Трампа в Україні, колишній генерал-лейтенант Кіт Келлог, був практично виключений з серйозних переговорів і минулого тижня заявив, що залишає уряд.

Щоб зрозуміти історію переговорів адміністрації з росією, WSJ поспілкувався з десятками чиновників, дипломатів, колишніх і нинішніх співробітників розвідки США, росії та Європи, а також американських лобістів та інвесторів, наближених до адміністрації.

Виникає вражаюча картина, зауважує WSJ, як бізнес-лідери, працюючи поза традиційними рамками дипломатії, цементують мирну угоду за допомогою ділових угод.

Відвідувач з Москви

За інформацією WSJ, Віткофф пропрацював на новій посаді переговорника президента Трампа з питань росії та України лише кілька тижнів, коли його офіс звернувся до Міністерства фінансів з проханням дозволити російському бізнесмену, що перебуває під санкціями, відвідати Вашингтон.

Інвестиційний банкір з дипломами Гарварду та Стенфорда Кирило Дмитрієв розмовляв зрозумілою Віткоффу мовою бізнесу. У лютому він запросив Віткоффа до Москви і супроводжував його на тригодинну зустріч з путіним, де обговорювали війну в Україні. Але Дмитрієв був персоною нон-ґрата в США, його заблокувало Міністерство фінансів у 2022 році за його роль у керівництві Суверенним фондом добробуту своєї країни, який воно назвало "фондом підкупу володимира путіна".

Трамп сказав Віткофу, що хоче закінчити війну і що адміністрація готова ризикнути і прийняти посланця путіна у Вашингтоні. Міністр фінансів Скотт Бессент мав питання щодо цього унікального прохання, але в кінцевому підсумку погодився.

Дмитрієв прибув до Білого дому 2 квітня і представив список багатомільярдних бізнес-проектів, які обидва уряди могли б реалізувати спільно. У якийсь момент держсекретар Марко Рубіо сказав Дмитрієву, що путін повинен продемонструвати свою серйозну налаштованість на мир. Але Дмитрієв відчував, що його ділові стосунки дають свої плоди. "Ми можемо перетворити інвестиційний траст на політичну силу", – розповів він в неопублікованому інтерв'ю того ж місяця.

У квітні Дмитрієв прийняв Віткоффа в президентській бібліотеці в Санкт-Петербурзі для чергової тригодинної зустрічі з путіним. Віткофф робив власні нотатки, покладаючись на перекладача Кремля, а потім проінформував Білий дім з посольства США. Того ж місяця європейські радники з національної безпеки планували зустрітися з Віткоффом у Лондоні, щоб залучити його до свого мирного процесу. Але він був зайнятий іншим завданням – переговорами про припинення вогню в Газі, і не зміг приїхати. Після цього один європейський посадовець попросив Віткоффа почати спілкуватися з союзниками через захищену стаціонарну лінію, яку глави європейських держав використовують для проведення конфіденційних дипломатичних переговорів. Віткофф відмовився, оскільки він занадто багато подорожував, щоб користуватися цією громіздкою системою.

Тим часом, пише WSJ, Дмитрієв і Віткофф регулярно спілкувалися по телефону, обговорюючи все більш амбітні пропозиції. Дмитрієв повідомив виданню, що США і росія обговорювали важливі угоди про розвідку нафти і газу та транспортні перевезення в Арктиці. "Ми віримо, що США і росія можуть співпрацювати практично в усіх сферах в Арктиці, –­ сказав він. – Якщо буде знайдено рішення в Україні, економічна співпраця з США може стати основою для розвитку наших відносин у майбутньому".

На стартовій позиції

Американські та російські бізнес-лідери тихо сподівалися, що Віткофф і Дмитрієв виконають свої обіцянки та готували свої компанії так, щоб отримати прибуток від миру.

Під час таємних переговорів старший віце-президент Exxon Mobil Ніл Чепмен зустрівся з главою "Роснєфті" Ігорем Сєчіним в столиці Катару Досі, щоб обговорити повернення Exxon до масштабного проекту на Сахаліні, інвестиції в який були заморожені після вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Exxon, мільярдер-інвестор Тодд Боелі та інші розглядали можливість придбання активів, що належать "Лукойлу". У жовтні США ввели санкції проти "Лукойлу", щоб посилити тиск на Москву, що змусило компанію виставити на продаж свої закордонні активи. Elliott Investment Management розглядала можливість придбання частки в трубопроводі, що транспортує російський природний газ до Європи.

WSJ з посиланням на інформацію європейського посадовця в сфері безпеки та особи, обізнаної з перебігом переговорів, стверджує, що нещодавно друзі путіна – бізнесмени Тимченко, Ковальчук та брати Ротенберги запропонували своїм американським колегам концесії на видобуток газу в Охотському морі, а також, можливо, в чотирьох інших місцях. росія також згадала про можливості видобутку рідкісноземельних металів поблизу величезних нікелевих копалень Норильська та в шести інших сибірських локаціях, які досі не експлуатуються.

Університетський друг Трампа-молодшого Біч вів переговори про придбання 9,9% проекту Arctic LNG з "Новатек", другим за величиною виробником природного газу в росії, який частково належить Тимченку, якщо США і Велика Британія знімуть санкції з нього. Про це йдеться в проектах контрактів, переглянутих WSJ. У своїй заяві Біч зазначив, що партнерство з "Новатек" принесе значну користь будь-якій компанії, яка прагне зміцнити лідерство США в енергетичній галузі, і що його компанія America First Global – "активно шукає інвестиційні можливості, які зміцнюють інтереси США в усьому світі". Він сказав, що "ніколи не працював зі Стівом Віткоффом", але "надзвичайно вдячний" за зусилля Віткоффа та інших, спрямовані на припинення війни в Україні. Трамп-молодший заявив, що не веде бізнесу з Бічем.

Тим часом, Лінч, інвестор з Маямі, просив уряд США дозволити йому взяти участь в аукціоні з продажу газопроводу "Північний потік-2", якщо той буде виставлений на продаж у рамках швейцарської процедури банкрутства. Лінч, який у 2022 році отримав від Міністерства фінансів ліцензію на завершення придбання швейцарської дочірньої компанії російського Сбєрбанку, з часів адміністрації Байдена намагався отримати ліцензію на трубопровід, але в квітні посилив свої лобістські зусилля, найнявши Чеса Макдауелла, друга Трампа-молодшого. Він мав заплатити фірмі Макдауелла 600 000 доларів протягом наступних шести місяців. Представники Лінча зв'язалися з Віткоффом, щоб домовитися про зустріч.

Наприкінці липня глава російського космічного агентства "Роскосмос" Дмитро Баканов відвідав космічний центр НАСА імені Ліндона Б. Джонсона в Г'юстоні – це був перший такий візит з 2018 року, а також заводи з виробництва космічних кораблів Boeing і SpaceX.

Шлях до Маямі

Як зазначає WSJ, все це, певною мірою, залежало від того, чи зможе Віткофф вирішити конфлікт, який його бос обіцяв вирішити за один день під час своєї передвиборчої кампанії.

6 серпня Віткофф на запрошення путіна вилетів до Москви на зустріч, підготовка до якої тривала лише кілька днів. Дмитрієв провів його по парку Зарядьє з видом на Москву-ріку, а потім супроводив до Кремля на ще одну тригодинну зустріч з російським лідером. путін згадав, що хоче особисто зустрітися з Трампом. Він вручив Віткоффу медаль, Орден Леніна, щоб той передав її заступниці директора ЦРУ, чий психічно хворий син загинув, воюючи за росію в Україні.

Наступного дня Віткофф підключився до відеоконференції з офіційними особами та главами держав провідних європейських союзників і пояснив основні положення того, що, на його думку, було пропозицією путіна. Якщо Україна здасть решту приблизно 20 % Донецької області, яку росія не змогла завоювати, Москва відмовиться від своїх претензій на Запорізьку та Херсонську області. Європейські чиновники були збентежені. Чи мав путін на увазі, що виведе свої війська із Запоріжжя та Херсонщини, як припускав Віткофф? Або, що більш імовірно, путін просто обіцяв не завойовувати тисячі квадратних кілометрів цих двох областей, які після років кровопролитних боїв залишилися в руках України? У будь-якому випадку, Україна скептично ставилася до цінності обіцянки путіна.

9 серпня Віткофф відправився на іспанський острів Ібіца. Європейські лідери все ще чекали від нього, Білого дому та Державного департаменту роз'яснень щодо того, що саме запропонував путін.

Віткофф хотів скористатися моментом і без зволікань провести саміт. Дмитрієв був оптимістично налаштований, вважаючи, що Віткофф врахував потреби росії: "Ми віримо, що Стів Віткофф і команда Трампа роблять велику роботу, щоб зрозуміти позицію росії щодо припинення конфлікту", – сказав він журналістам WSJ за кілька днів до цього.

Втім, як зауважує WSJ, саміт 15 серпня розвалився майже відразу після початку. Віткофф, Рубіо і Трамп прибули на борту літака Air Force One, де зустрілися з путіним, його давнім радником Юрієм Ушаковим і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. путін розпочав свою лекцію з тисячолітньої історії про єдність російського і українського народів. Згодом, сторони скасували обід і післяобідню сесію, на якій мали обговорити інші питання, такі як обмін полоненими. Віткофф поїхав, не маючи впевненості щодо стану справ, але сподіваючись, що переговори незабаром прискоряться. "Усі працювали наполегливо, але це було позитивно", – сказав він.

WSJ нагадує, що у жовтні цього року президент Зеленський полетів до Вашингтона, сподіваючись отримати американські крилаті ракети "Томагавк" великої дальності. Його військові хотіли вивести з ладу російські нафтопереробні заводи, змусивши Москву піти на кращі умови переговорів.

За день до прибуття Зеленського Трамп поговорив з путіним і вирішив не надавати "Томагавки". Натомість Віткофф закликав українських посадовців спробувати інший підхід. Адже, за його словами, що хорошого могла б дати жменька ракет? Натомість він закликав Україну попросити Трампа про 10-річне звільнення від мит. Це, на його думку, дало б потужний імпульс українській економіці.

"Я займаюся укладанням угод. Тому я тут, – пояснив він журналістам. – Ми продовжуємо стукати в двері і пропонувати ідеї".

Джерело: Wall Street Journal