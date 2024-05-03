Rheinmetall пропонує створення європейського військово-промислового консорціуму з метою глобального впливу

Глава Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що "має сенс заснувати європейський системний концерн".

Німецька збройова компанія Rheinmetall висунула ідею створення європейського збройового консорціуму, щоб краще конкурувати з американськими виробниками. Ідею озвучив глава Rheinmetall Армін Паппергер, якому нещодавно підпалили будинок за постачання зброї до України.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми хочемо стати світовим гравцем, і наразі ми можемо зробити це самостійно завдяки нашому хорошому грошовому потоку", – заявив Паппергер на зборах асоціації бізнес-репортерів WPV в Дюссельдорфі, але уточнив, що "має сенс заснувати європейський системний концерн з оборотом близько 30-35 мільярдів євро, щоб ми могли конкурувати з американцями, це, безумовно, можливо".

За словами Паппергера, Rheinmetall буде продовжувати купувати активи у США, де, як він вважає, у компанії є хороші шанси виграти контракт на розробку наступника бойової машини Bradley. Цей проект може коштувати понад 45 мільярдів доларів.

Оборонний концерн Rheinmetall, який і раніше постачав багато зброї Києву, вже анонсував свої наміри розвивати оборонну промисловість України: заводи з обслуговування легкої бронетехніки та виробництва артилерійських боєприпасів.