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ПОЛІТИКА

Європейські інвестиції в оборонні компанії зросли більш ніж удвічі з початку війни в Україні

02 вересня 2024, 20:13
Європейські інвестиції в оборонні компанії зросли більш ніж удвічі з початку війни в Україні
Фото: з вільних джерел
Відповідно до останніх даних Morningstar Direct, обсяги інвестицій у цей сектор зросли з 3,2 мільярда євро в першому кварталі 2022 року до 7,7 мільярда євро.

Європейські фонди більш ніж удвічі збільшили свої інвестиції в акції оборонних компаній з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це підвищення відображає нові пріоритети європейських країн щодо зміцнення своєї оборонної промисловості на тлі загроз з боку рф.

Про це повідомляє Financial Times.

Відповідно до останніх даних Morningstar Direct, обсяги інвестицій у цей сектор зросли з 3,2 мільярда євро в першому кварталі 2022 року до 7,7 мільярда євро.

Зазначається, що зростання інвестицій значною мірою пов'язане з підвищенням цін на акції оборонних компаній, яке сталося після повномасштабного нападу рф на Україну.

"Ситуація в Україні значною мірою висунула на передній план цю ідею: чи можемо ми насправді захистити себе?", - заявила виданню Соня Лауд, головний інвестиційний директор Legal and General Investment Management.

Повідомляється, що значна частина інвесторів згодна з позицією урядів, які наполягають на позитивному соціальному ефекті від підтримки виробників оборонної продукції в умовах сьогоднішній геополітичної ситуації. Однак, як зазначає видання, все ще тривають дискусії стосовно питання: чи можуть оборонні компанії вважатися частиною ESG-інвестицій, орієнтованих на екологічні, соціальні та управлінські критерії?

Кількість європейських ESG-фондів, які володіють більш ніж 5% акцій оборонних компаній, зросла з 22 до 66 за останні два роки.

Видання вказує на те, що частка активів у цьому секторі залишається незначною (менше ніж 1% від загальних 1,5 трильйона євро активів). Однак, не зважаючи на це, оборонний сектор стає дедалі привабливішим для інвесторів. 

FT пише, що індекс оборонної промисловості MSCI Europe зріс у 1,8 раза з початку 2022 року, що додатково підвищило привабливість цього сектору. При цьому зазначається, що політики у Великій Британії та Європі закликають інвесторів підтримувати й надалі оборонний сектор.

Також повідомляється, що ростуть інвестиції в оборонний сектор не тільки у Європі. Відомо, що у США інвестиції в цю сферу серед ESG-фондів також зростають. У другому кварталі 2024 року вони вже досягнули 1,2 мільярда євро.

На тлі зростаючих геополітичних загроз інвестиції в оборонні компанії Європи та США значно збільшились після початку повномасштабної війни рф проти України. Оборонний сектор країн стає міцнішим, адже обсяги вироблення зброї зростають. Своєю чергою, вона поділяється на ту, що залишається в державах в рамках підсилення власного ВПК та ту, що йде на потреби України, яка продовжує боротися з російською агресією.

Європаоборонавійна в Україні

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