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ПОЛІТИКА

Нідерланди збільшують витрати на оборону, щоб протистояти новим загрозам

05 вересня 2024, 18:53
Нідерланди збільшують витрати на оборону, щоб протистояти новим загрозам
Фото: з вільних джерел
Також країна обіцяє продовжувати військову підтримку України стільки, скільки це буде потрібно.

Нідерланди збільшать витрати на оборону більш ніж на 10% наступного року, інвестуючи в нові танки, винищувачі, фрегати й системи протиповітряної оборони, щоб зміцнити свої сили на тлі нових загроз безпеці.

Про це повідомляє Reuters.

Витрати на оборону планують збільшити на 2,4 мільярда євро (2,7 мільярда доларів) — таким чином річний бюджет становитиме близько 24 мільярдів євро, заявив уряд Нідерландів у четвер, 5 вересня.

"Нові загрози вимагають дій. Безжальна агресія росії проти України показує, що напад на НАТО більше не є немислимим", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, Китай, Іран, тероризм і кібератаки також становлять потенційні загрози національній безпеці Нідерландів.

"Може здатися, що ми живемо в мирі, але це вже не так. Нас атакують щодня. Наші цифрові системи, наші університети, наші компанії, наші порти, наші електромережі. За нами безперервно шпигують, і кількість атак зростає", - сказав він.

Після багатьох років жорсткої економії такий “стимул” дає змогу нідерландським оборонним витратам досягти мінімального рівня в 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП) вперше після того, як члени Альянсу погодились на цей показник десять років тому.

Збільшення оборонного бюджету забезпечить армію Нідерландів танками, крім того, кошти будуть використані для закупівлі винищувачів F-35, нових фрегатів ВМС, гелікоптерів, безпілотників, систем протиповітряної оборони й боєприпасів.

Брекельманс також заявив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, що європейські інвестиції в оборонні компанії зросли більш ніж удвічі з початку війни в Україні.

Нідерландиоборонавійна в Україні

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