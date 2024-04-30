Білий дім розглядає заборону імпорту російського урану, поки законопроєкт у Палаті представників затримується

росія постачає майже 25% урану для американських реакторів.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість заборонити імпорт збагаченого російського урану, використовуючи виконавчу владу, оскільки зусилля Конгресу щодо блокування поставок кремлем реакторного палива пробуксовують.

Про це пише Bloomberg із посиланням на неназвані джерела.

Проте жодних рішень з цього питання не прийнято. Адміністрація президента і представники ядерної промисловості вважають за краще, щоб цим питанням займався Конгрес, тому що скасувати закон важче, ніж скасувати дії, зроблені за допомогою виконавчої влади.

"Ми продовжуємо закликати Конгрес зробити цей крок, який забезпечить впевненість промисловості, союзників і партнерів у тому, що США прийняли чітке рішення створити безпечний ланцюжок поставок ядерного палива, незалежний від впливу супротивника, на десятиліття вперед", ‒ йдеться в заяві Ради національної безпеки.

За даними Міністерства енергетики, росія постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується для живлення понад 90 американських комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником №1. Ці продажі приносять росії приблизно 1 мільярд доларів на рік, і Білий дім заявив, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США". Водночас заміщення цих поставок може бути складним завданням і призвести до підвищення вартості збагаченого урану на 20%.

Нагальності цьому питанню додає те, що 2,7 мільярда доларів, виділених Конгресом на початку цього року на підтримку вітчизняної уранової промисловості, залежать від того, чи будуть введені обмеження або заборона на збагачений російський уран, чи то законодавчо, чи то адміністративним шляхом.

Законодавство, прийняте голосуванням у грудні, забороняє імпорт збагаченого російського урану, водночас дозволяє імпорт палива для реакторів до 2028 року, щоб дати комунальним підприємствам час для пошуку альтернативних поставок. Але спроба Сенату швидко наслідувати цей приклад була заблокована сенатором-республіканцем від Техасу Тедом Крузом.