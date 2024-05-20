Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси

Міністерка оборони наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Міністерка оборони Маргарита Роблес підтвердила поставку в Україну наприкінці червня нової партії бойових танків Leopard, а також різних видів боєприпасів.

Про це повідомляє El Mundo.

Вона наголосила, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Роблес оголосила про це під час своєї участі у відеоконференції у двадцять другій зустрічі Контактної групи з оборони України, скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном, на якій був присутній міністр оборони України. Рустем Умеров.

Міністр наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Над наданням Україні танків Leopard для протидії росії співпрацюють Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Сполучені Штати, Чехія і також Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає і Польща. Велика Британія надає Україні роту основних бойових танків Challenger.