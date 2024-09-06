Україна також прагне утримувати захоплені території в Курській області протягом певного часу.

Сьогодні місяць як Україна розпочала операцію в Курській області. За цей короткий проміжок часу Україна захопила понад 1200 квадратних кілометрівросійської території й окупувала Суджу, критично важливий вузол експорту газу. Це неабияке досягнення. Зіткнувшись з погано підготовленими призовниками, Україна викрила слабкість оборони росії. Україна також прагне утримувати захоплені території в Курській області протягом певного часу.

З погляду морального духу така операція України стала успішною, але з військового погляду — не дуже, вважає Самуель Рамані, науковий співробітник Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Вторгнення в Курську область підбадьорило західних прихильників України. Крім того, здатність України утримувати захоплені російські території сприяє виникненню припущень про можливу угоду про обмін територіями. Це також зменшує тиск на Київ, щоб той робив односторонні територіальні поступки.

І все ж, на думку автора, масове підняття бойового духу не призвело до покращення ситуації на українському фронті. росія прагне захопити Покровськ.

"Байдужість російської громадськості до ситуації в Курській області гарантує, що росія навряд чи відволікатиме війська з Донецька для захисту батьківщини", — пише Рамані.