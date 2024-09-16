Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Казахстану: росія непереможна у військовому сенсі, але можливість для миру ще є

16 вересня 2024, 16:45
Президент Казахстану: росія непереможна у військовому сенсі, але можливість для миру ще є
Фото: Главком
Токаєв дорікнув за "відмову укласти Стамбульську угоду".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав росію "у військовому сенсі непереможною".

На зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом він заявив, що "подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків".

"На жаль, хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує... На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку", — заявив Токаєв.

За словами президента Казахстану, його країна розвиває співробітництво з росією "у рамках стратегічного партнерства та союзництва". При цьому він згадав хороші стосунки з Україною та "непідробну симпатію" казахів до українського народу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц активізує взаємодію з Центральною Азією, шукаючи економічні контакти й геополітичну координацію. Він стане першим німецьким канцлером за останні десятиліття, який відвідає регіон.

війнаКазахстанКасим-Жомарт ТокаєвОлаф Шольцросія окупанти

Останні матеріали

Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється