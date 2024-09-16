Президент Казахстану: росія непереможна у військовому сенсі, але можливість для миру ще є

Токаєв дорікнув за "відмову укласти Стамбульську угоду".

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав росію "у військовому сенсі непереможною".

На зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом він заявив, що "подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків".

"На жаль, хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує... На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку", — заявив Токаєв.

За словами президента Казахстану, його країна розвиває співробітництво з росією "у рамках стратегічного партнерства та союзництва". При цьому він згадав хороші стосунки з Україною та "непідробну симпатію" казахів до українського народу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц активізує взаємодію з Центральною Азією, шукаючи економічні контакти й геополітичну координацію. Він стане першим німецьким канцлером за останні десятиліття, який відвідає регіон.