Шольц активізує дипломатичні зусилля в Центральній Азії: перший німецький канцлер за десятиліття відвідає регіон

На порядку денному — економічні й геополітичні питання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц активізує взаємодію з Центральною Азією, шукаючи економічні контакти й геополітичну координацію. Він стане першим німецьким канцлером за останні десятиліття, який відвідає регіон.

Про це повідомляє Euractiv.

Очікується, що Шольц прибуде до Узбекистану в неділю (15 вересня), а в понеділок вирушить до Казахстану, що зробить його першим канцлером, який відвідає Узбекистан за останні 22 роки (і другим в історії), а також першим главою німецького уряду, який відвідає Казахстан за останні 11 років.

Очікується, що під час свого триденного візиту Шольц візьме участь у шестисторонній “Центральноазійській зустрічі” з лідерами Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану й Туркменістану. Це вже другий такий саміт, започаткований минулого року в Берліні.

Новий інтерес до регіону збігається з акцентом Шольца на пошуку тісніших зв'язків з меншими країнами, оскільки надмірна залежність Німеччини від великих держав, таких як США, Китай і росія, спричинила проблеми. Шольц неодноразово заявляв, що готується до світу, який “стане багатополярним”.

Країни Центральної Азії стали незвичним фокусом дипломатичної діяльності Шольца, який включає більш відомі держави з економікою, що розвивається, такі як Бразилія, Індія та кілька африканських країн.

У вересні 2023 року Центральна Азія стала першим регіоном, із яким Німеччина вступила в регіональне партнерство.

Особливий інтерес для Берліна становлять енергетичний та економічний сектори.

"Для нас це означає можливість заміщення російської нафти. Звичайно, зрозуміло, що будуть розглядатися і газові запаси в регіоні", - сказало джерело видання в уряді Німеччини, маючи на увазі конкретно Казахстан. Говорячи про Узбекистан, джерело зазначило, що країна "позитивно розвивається економічно".

Цього тижня німецький уряд також планує підписати з Ташкентом міграційну угоду, яка має стати особливо важливою для залучення кваліфікованих робітників до Німеччини.

Іншою важливою сферою є геополітика, де п'ять країн, історично й географічно близьких до росії, досі відмовлялися відкрито ставати на чийсь бік у питанні вторгнення рф в Україну.

"Канцлеру буде дуже цікаво почути від своїх партнерів у конфіденційних розмовах про те, як вони оцінюють ситуацію і розвиток подій у росії", - сказало джерело в німецькому уряді.

Санкції проти рф також будуть обговорюватися “належним чином”, але метою не є “публічні заяви”лідерів.

Раніше повідомлялось, що соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца почали лунати пропозиції виключити його з виборчого списку на національних виборах наступного року і замінити більш популярним політиком.