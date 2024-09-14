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ПОЛІТИКА

Шольц активізує дипломатичні зусилля в Центральній Азії: перший німецький канцлер за десятиліття відвідає регіон

14 вересня 2024, 12:50
Шольц активізує дипломатичні зусилля в Центральній Азії: перший німецький канцлер за десятиліття відвідає регіон
Фото: wikipedia
На порядку денному — економічні й геополітичні питання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц активізує взаємодію з Центральною Азією, шукаючи економічні контакти й геополітичну координацію. Він стане першим німецьким канцлером за останні десятиліття, який відвідає регіон.

Про це повідомляє Euractiv.

Очікується, що Шольц прибуде до Узбекистану в неділю (15 вересня), а в понеділок вирушить до Казахстану, що зробить його першим канцлером, який відвідає Узбекистан за останні 22 роки (і другим в історії), а також першим главою німецького уряду, який відвідає Казахстан за останні 11 років. 

Очікується, що під час свого триденного візиту Шольц візьме участь у шестисторонній “Центральноазійській зустрічі” з лідерами Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану й Туркменістану. Це вже другий такий саміт, започаткований минулого року в Берліні. 

Новий інтерес до регіону збігається з акцентом Шольца на пошуку тісніших зв'язків з меншими країнами, оскільки надмірна залежність Німеччини від великих держав, таких як США, Китай і росія, спричинила проблеми. Шольц неодноразово заявляв, що готується до світу, який “стане багатополярним”.

Країни Центральної Азії стали незвичним фокусом дипломатичної діяльності Шольца, який включає більш відомі держави з економікою, що розвивається, такі як Бразилія, Індія та кілька африканських країн.

У вересні 2023 року Центральна Азія стала першим регіоном, із яким Німеччина вступила в регіональне партнерство.

Особливий інтерес для Берліна становлять енергетичний та економічний сектори.

"Для нас це означає можливість заміщення російської нафти. Звичайно, зрозуміло, що будуть розглядатися і газові запаси в регіоні", - сказало джерело видання в уряді Німеччини, маючи на увазі конкретно Казахстан. Говорячи про Узбекистан, джерело зазначило, що країна "позитивно розвивається економічно". 

Цього тижня німецький уряд також планує підписати з Ташкентом міграційну угоду, яка має стати особливо важливою для залучення кваліфікованих робітників до Німеччини. 

Іншою важливою сферою є геополітика, де п'ять країн, історично й географічно близьких до росії, досі відмовлялися відкрито ставати на чийсь бік у питанні вторгнення рф в Україну. 

"Канцлеру буде дуже цікаво почути від своїх партнерів у конфіденційних розмовах про те, як вони оцінюють ситуацію і розвиток подій у росії", - сказало джерело в німецькому уряді. 

Санкції проти рф також будуть обговорюватися “належним чином”, але метою не є “публічні заяви”лідерів.

Раніше повідомлялось, що соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца почали лунати пропозиції виключити його з виборчого списку на національних виборах наступного року і замінити більш популярним політиком.

АзіяОлаф Шольц

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